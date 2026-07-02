Rozklad VW pokračuje. Na prodej mají být Ducati i Lamborghini, koncern už to ani nezkouší popřít
Petr ProkopecDekády budované německé impérium ztrácí jednu državu za druhou a říznout se zjevně nebojí ani do skutečného rodinného stříbra. Dokud ale nevyřeší podstatu svého úpadku, stěží jej zastaví. A prodejem aktiv bude jen látat další a další nové díry.
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Rozklad VW pokračuje. Na prodej mají být Ducati i Lamborghini, koncern už to ani nezkouší popřít
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Dekády budované německé impérium ztrácí jednu državu za druhou a říznout se zjevně nebojí ani do skutečného rodinného stříbra. Dokud ale nevyřeší podstatu svého úpadku, stěží jej zastaví. A prodejem aktiv bude jen látat další a další nové díry.
Koncernu Volkswagen teče do bot takovým způsobem, že vedle toho i 2 hodiny a 40 minut trvající potápění Titanicu působí jako selanka. Koncern se tak aktuálně připravuje na propuštění až 100 tisíc lidí, což je přibližně 15 procent veškerých jeho pracovních sil. Zároveň má dojít na uzavření čtyř továren i zeštíhlení nabídky. Ovšem ani to nemusí stačit, neboť hlavně v Německu firma dlouho fungovala vnitřně velmi neefektivně. V dobách, kdy nabízela hromadu žádoucích vozů a Číňané od ní zběsile kupovali skoro cokoli, s čím přišla, to problém nebyl. Teď nemá ani jedno a problém to je.
V takové situaci nezbývá krom šetření než trhnou peníze na všem, na čem se dá. A rozprodej zbytných aktiv je první na ráně. Manažeři firmy tak zaveleli k rozkladu impéria, které Ferdinand Piëch dával dlouhá léta pracně dohromady z popela, ve kterém firmu převzal. Mimo hru je dnes už nejen Bugatti, ale také společnost Everllence, o které jste dost možná nikdy neslyšeli. Nejde však o žádného drobečka, nýbrž významného výrobce velkých motorů, pro kterého pracuje 16 tisíc lidí a jehož roční dalece přesahuje 100 miliard korun. VW ale potřebuje peníze jako sůl, a proto ve firmě prodal 51procentní podíl.
Němci si díky tomu přišli na 180 miliard korun, které je pochopitelně nějakou chvíli nad vodou udrží. A protože dohodu se společností Bain Capital vnímají jako výhodnou, začínají zvažovat, co dalšího by mohli hodit přes palubu. Podle Financial Times by tak koncern mohl přímo prodat Ducati, k čemuž málem došlo před 10 lety, když VW potřeboval peníze na vyžehlení svého emisního skandálu. Stejně je možné, že by skrze akciové trhy poslal do světa i Lamborghini či jeho část.
Nikde se samozřejmě nepíše, že to koncern skutečně udělá. Ostatně je otázkou, kolik by v takové chvíli utržil. Ducati v roce 2012 koupil za necelou miliardu dolarů, a jakkoli jde o firmu, která je zisková, její loňský obrat činil „jen“ 22,4 miliard Kč. O moc víc by za ni tedy nejspíš neinkasoval, ale i to se dnes může počítat.
S Lamborghini to pak může být ještě složitější. Očekávejme, že by VW neposlal do světa celou společnosti, ale spíš spustil počáteční úpis části akcií ve stylu Ferrari, i když by asi muselo jít o víc než desetinu, aby to k něčemu bylo. Něco takového ostatně už udělal s Porsche (24,2 % akcií je volně na trhu) a přinejmenším na počátku s tím byl úspěšný.
Zajímavé v této souvislosti je, že magazín Ride Apart požádal koncern v této věci o oficiální vyjádření, aby předešel dalším spekulacím. A VW zvěsti o prodeji nepopřel. Sice je ani nepotvrdil, nicméně zmínky o tom, jak se svět dramaticky změnil a jak nyní vedení musí pečlivě zvažovat, co s každou značkou, hovoří za vše. Nesmyslná sazka na elektromobilitu, před kterou jsme koncern opakovaně varovali, si tak dál vybírá svou daň. Ale Němci ji nepřehodnotí, maximálně trochu uberou, jinak zkrátka pojed své Wir schaffen das 2.0, klidně až do sebezničení.
Ducati a Lamborghini spadají pod Audi, zrovna to se ale stává kamenem uvázaným kolem koncernového krku. Prodej obou značek, byť různými cestami, by finanční situaci automobilky mohl zlepšit. Ale na jak dlouho? Foto: Ducati
Zdroj: Financial Times, Ride Apart
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