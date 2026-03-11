Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí

Automobilka si je dobře vědoma toho, jakou touhu v lidech tohle auto vyvolá. A podle toho si ho cení. Proč s takovými stroji přesto dobrovolně končí a nahrazuje je téměř nikým nežádanými alternativami zajímavými leda tím, jak rychle ztrácí hodnotu, jde mimo nás.

Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek

  1. Autoforum.cz
  2. Rubriky a sekce
  3. Představení

Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí

před 4 hodinami | Petr Prokopec

Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí

/

Foto: Audi

Automobilka si je dobře vědoma toho, jakou touhu v lidech tohle auto vyvolá. A podle toho si ho cení. Proč s takovými stroji přesto dobrovolně končí a nahrazuje je téměř nikým nežádanými alternativami zajímavými leda tím, jak rychle ztrácí hodnotu, jde mimo nás.

Ještě před několika málo lety bylo Audi značkou, která v některých ohledech nastavovala laťku pro zbytek automobilové branže. Platilo to třeba v případě interiérů, ale také části techniky. Klientela se sice často musela smířit s „koncernovými” základy, které měly k unikátním daleko, o to ale byly spolehlivější a snáze udržovatelné, k nim ovšem Audi přidávalo řadu specialit, mimo jiné motorových. Na mnoha trzích tak Audi překonávalo své největší soupeře, tedy BMW a Mercedes-Benz. Jenže poté se koncern Volkswagen rozhodl, že ze všech svých značek udělá krále elektromobility. A od té doby to s Audi jde od desíti k pěti.

Němci snad už stoprocentně museli pochopit, že sázka na elektrický pohon byla chybou, která je stála hodně a nepřinesla jim prakticky nic. A nejde tu pouze o peníze, nýbrž také o reputaci. Kvalita koncernových značek šla totiž kvůli úsporám dolů, a protože výrobci tlačí klientelu do aut, které primárně nechce, klesá rovněž loajalita. Za dané situace bychom tedy bili na poplach a snažili se, abychom lidem znovu nabídli především to, po čem touží. Jenže u Audi nejspíše doufají, že zákazníci se zlomí a podlehnou dřív, než bude firma muset vyhlásit bankrot, s čímž firma počítá jako s reálnou možností.

Audi tak dává padáka všemu, co jej činí výjimečným. Superkvalitní a promyšlené interiéry jsou už minulostí, teď je řada na technice. Končí tedy i ikonický pětiválcový motoru, který letos ve službách Audi slaví padesátiny. Audi jej dříve pěchovalo pod kapotu hezké řádky aut, momentálně jím však disponuje už jen RS3. Jenže tento vůz je na trhu od roku 2021 a předloni prošel faceliftem. Před sebou tedy má už jen pár měsíců, podobně jako 2,5litrová pohonná jednotka. Zájem o tento vůz je přitom nemalý, zejména poté, co divize Audi Sport vyřadila z nabídky prakticky všechny zajímavé modely jako TT či R8.

Pro automobilku by jistě nebyl problém uzpůsobit motor normě Euro 7 a jeho emise CO2 vykompenzovat přímo v ceně nebo prodejem pár elektrických modelů, Němci ale zkrátka takto neuvažují, pro ně je snaha prorazit na poli elektrickém zjevně otázka osobní cti. RS3 tedy skutečně skončí, jen zatím nebylo upřesněno, kdy se tak stane. Audi však nyní vyrukovalo s novou limitovanou edicí, která dělá dojem labutí písně tohoto modelu. Zdá se tedy, že konec jedné éry je za rohem.

RS3 Competition Limited, jak si vůz říká, zůstává pod kapotou u standardní techniky, pětiválec tedy skrze sedmistupňový automat nadále posílá na všechna čtyři kola 400 koní. S nimi pak sedan i Sportback zvládají stovku za 3,8 sekundy a dosahují nejvyšší rychlosti 290 km/h. Nově u toho ovšem lépe zní, neboť nová edice se dočkala sportovního výfuku s variabilní klapkou, která se v určitých režimech otevírá dříve. Mimo to Audi zredukovalo také odhlučnění, aby mohly tóny motoru dovnitř lépe pronikat.

V případě podvozku se značka rozhodla instalovat nové stavitelné tlumiče, které jsou spárované s tužším zadním stabilizátorem. Standardem jsou pak karbon-keramické brzdy, jejichž červené kotouče prosvítají skrze 19palcové ráfky s matně zlatou povrchovou úpravou. Doplnit je pak za příplatek mohou semislicky Pirelli P Zero Trofeo R. Audi bohužel však již neupřesnilo, v jak velké míře tyto změny prospívají časům na okruhu, dá se však předpokládat, že o pár sekund rychlejší budete.

Venkovní změny jsou pak minimální a spočívají hlavně v příchodu nových předních bočních křidélek a čelního splitteru. U Sportbacku je pak možné počítat i s lehce zrevidovaným střešním křídlem. Na výběr jsou pak barvy karoserie Malachite Green, Glacier White a Daytona Gray, zatímco dovnitř se kromě karbonových skořepin nastěhovalo také černobílé kožené čalounění. Virtuální kokpit se pak chlubí exkluzivní grafikou, která odkazuje na někdejší Audi RS2 Avant.

Je to krásné auto, navíc bude vzácné. Nová limitka je pro celý svět k dispozici v počtu jen 750 vozů, přičemž ceny v Německu startují na 108 365 Eurech neboli na 2,65 milionu korun. To je výrazný posun vůči základu, který je k dispozici od 66 800 Eur (1,6 milionu Kč). Vlastně se tím ale jen ukazuje, jak moc by Audi mohlo plnit firemní pokladnu, kdyby chtělo. Jenže proč peníze vydělávat, kdy je můžete snadněji prodělávat, a u toho zavírat továrny a vyhazovat zaměstnance. S ošklivým kapitalismem je třeba zatočit, zelený socialismus, to bude krása...


Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 1 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 01Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 2 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 02Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 3 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 03Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 4 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 04Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 5 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 05Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 6 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 06Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 7 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 07Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 8 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 08Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 9 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 09Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 10 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 10Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 11 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 11Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 12 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 12Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 13 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 13Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 14 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 14Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 15 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 15Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 16 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 16Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 17 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 17Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 18 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 18Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 19 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 19Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 20 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 20Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 21 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 21Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 22 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 22Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí - 23 - Audi RS3 Competition Limited 2026 prvni sada 23
Audi RS3 Competition Limited se oproti standardnímu sedanu a hatchbacku liší jen v detailech, o to víc mu to ale sluší. Je to žádoucí auto a stojí podle toho, Němci ale nic takového dál prodávat nechtějí. Foto: Audi

Zdroj: Audi

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.