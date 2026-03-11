Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí
Petr ProkopecAutomobilka si je dobře vědoma toho, jakou touhu v lidech tohle auto vyvolá. A podle toho si ho cení. Proč s takovými stroji přesto dobrovolně končí a nahrazuje je téměř nikým nežádanými alternativami zajímavými leda tím, jak rychle ztrácí hodnotu, jde mimo nás.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Rozlučka Audi s ikonickým pětiválcem je překrásné auto a firma to ví, přesto s ním končí
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Automobilka si je dobře vědoma toho, jakou touhu v lidech tohle auto vyvolá. A podle toho si ho cení. Proč s takovými stroji přesto dobrovolně končí a nahrazuje je téměř nikým nežádanými alternativami zajímavými leda tím, jak rychle ztrácí hodnotu, jde mimo nás.
Ještě před několika málo lety bylo Audi značkou, která v některých ohledech nastavovala laťku pro zbytek automobilové branže. Platilo to třeba v případě interiérů, ale také části techniky. Klientela se sice často musela smířit s „koncernovými” základy, které měly k unikátním daleko, o to ale byly spolehlivější a snáze udržovatelné, k nim ovšem Audi přidávalo řadu specialit, mimo jiné motorových. Na mnoha trzích tak Audi překonávalo své největší soupeře, tedy BMW a Mercedes-Benz. Jenže poté se koncern Volkswagen rozhodl, že ze všech svých značek udělá krále elektromobility. A od té doby to s Audi jde od desíti k pěti.
Němci snad už stoprocentně museli pochopit, že sázka na elektrický pohon byla chybou, která je stála hodně a nepřinesla jim prakticky nic. A nejde tu pouze o peníze, nýbrž také o reputaci. Kvalita koncernových značek šla totiž kvůli úsporám dolů, a protože výrobci tlačí klientelu do aut, které primárně nechce, klesá rovněž loajalita. Za dané situace bychom tedy bili na poplach a snažili se, abychom lidem znovu nabídli především to, po čem touží. Jenže u Audi nejspíše doufají, že zákazníci se zlomí a podlehnou dřív, než bude firma muset vyhlásit bankrot, s čímž firma počítá jako s reálnou možností.
Audi tak dává padáka všemu, co jej činí výjimečným. Superkvalitní a promyšlené interiéry jsou už minulostí, teď je řada na technice. Končí tedy i ikonický pětiválcový motoru, který letos ve službách Audi slaví padesátiny. Audi jej dříve pěchovalo pod kapotu hezké řádky aut, momentálně jím však disponuje už jen RS3. Jenže tento vůz je na trhu od roku 2021 a předloni prošel faceliftem. Před sebou tedy má už jen pár měsíců, podobně jako 2,5litrová pohonná jednotka. Zájem o tento vůz je přitom nemalý, zejména poté, co divize Audi Sport vyřadila z nabídky prakticky všechny zajímavé modely jako TT či R8.
Pro automobilku by jistě nebyl problém uzpůsobit motor normě Euro 7 a jeho emise CO2 vykompenzovat přímo v ceně nebo prodejem pár elektrických modelů, Němci ale zkrátka takto neuvažují, pro ně je snaha prorazit na poli elektrickém zjevně otázka osobní cti. RS3 tedy skutečně skončí, jen zatím nebylo upřesněno, kdy se tak stane. Audi však nyní vyrukovalo s novou limitovanou edicí, která dělá dojem labutí písně tohoto modelu. Zdá se tedy, že konec jedné éry je za rohem.
RS3 Competition Limited, jak si vůz říká, zůstává pod kapotou u standardní techniky, pětiválec tedy skrze sedmistupňový automat nadále posílá na všechna čtyři kola 400 koní. S nimi pak sedan i Sportback zvládají stovku za 3,8 sekundy a dosahují nejvyšší rychlosti 290 km/h. Nově u toho ovšem lépe zní, neboť nová edice se dočkala sportovního výfuku s variabilní klapkou, která se v určitých režimech otevírá dříve. Mimo to Audi zredukovalo také odhlučnění, aby mohly tóny motoru dovnitř lépe pronikat.
V případě podvozku se značka rozhodla instalovat nové stavitelné tlumiče, které jsou spárované s tužším zadním stabilizátorem. Standardem jsou pak karbon-keramické brzdy, jejichž červené kotouče prosvítají skrze 19palcové ráfky s matně zlatou povrchovou úpravou. Doplnit je pak za příplatek mohou semislicky Pirelli P Zero Trofeo R. Audi bohužel však již neupřesnilo, v jak velké míře tyto změny prospívají časům na okruhu, dá se však předpokládat, že o pár sekund rychlejší budete.
Venkovní změny jsou pak minimální a spočívají hlavně v příchodu nových předních bočních křidélek a čelního splitteru. U Sportbacku je pak možné počítat i s lehce zrevidovaným střešním křídlem. Na výběr jsou pak barvy karoserie Malachite Green, Glacier White a Daytona Gray, zatímco dovnitř se kromě karbonových skořepin nastěhovalo také černobílé kožené čalounění. Virtuální kokpit se pak chlubí exkluzivní grafikou, která odkazuje na někdejší Audi RS2 Avant.
Je to krásné auto, navíc bude vzácné. Nová limitka je pro celý svět k dispozici v počtu jen 750 vozů, přičemž ceny v Německu startují na 108 365 Eurech neboli na 2,65 milionu korun. To je výrazný posun vůči základu, který je k dispozici od 66 800 Eur (1,6 milionu Kč). Vlastně se tím ale jen ukazuje, jak moc by Audi mohlo plnit firemní pokladnu, kdyby chtělo. Jenže proč peníze vydělávat, kdy je můžete snadněji prodělávat, a u toho zavírat továrny a vyhazovat zaměstnance. S ošklivým kapitalismem je třeba zatočit, zelený socialismus, to bude krása...
Audi RS3 Competition Limited se oproti standardnímu sedanu a hatchbacku liší jen v detailech, o to víc mu to ale sluší. Je to žádoucí auto a stojí podle toho, Němci ale nic takového dál prodávat nechtějí. Foto: Audi
Zdroj: Audi
Bleskovky
- Miliardáři s Bugatti dávajícími 0-500 km/h za 20 sekund si dali dostaveníčko na okruhu F1, můžeme jen závidět
před 6 hodinami
- Nová specialita geniálního konstruktéra ef-jedniček je tak rychlá, že na okruhu překonává o parník i závodní vozy
včera
- Ferrari poprvé ukázalo i zvenčí svůj nový model, o kterém předem ví, že ho skoro nikdo nechce
8.3.2026
Nejčtenější články
- Číňané i v Česku prodávají své dieselové pick-upy. Říkají si Rich a jsou víc žádoucí, než se na první pohled zdá
10.2.2026
- Spalovací motory může zachránit tato nová jednotka. Jede skoro na cokoli a vysoký výkon nabídne i při nulových emisích
10.2.2026
- Honda vzala 27 let starý Accord s 1 milionem ujetých km a nechala ho jezdit 24 hodin v kuse jezdit po okruhu. Podívejte se, jak dopadl
10.2.2026
- Už se ví, kdo dal skoro miliardu za jedno z nejdražších aut všech dob, unikátní bílou vránu mezi nejcennějšími Ferrari
10.2.2026
- Toyota svou strategií trefila desítku. Místo elektromobilů vyrobí další miliony těchto aut
10.2.2026
Tiskové zprávy
- Mio MiSentry 12T, tříkanálová autokamera, k níž se připojíte na dálku, pošle vám upozornění a ukládá videa do cloudu
tisková zpráva
- MIO uvedlo speciální SD karty pro enormní zátěž v autokamerách
tisková zpráva
- Mio MiVue R850T: zrcátková autokamera s 2.5K, antireflexním dotykovým displejem a zadní kamerou
tisková zpráva
- Mio MiVue C545: moderní verze 60snímkové autokamery s HDR nočním režimem
tisková zpráva
- OMV a Pražská energetika otevřely společně 40. nabíjecí stanici pro elektromobily na odpočívce Mikulášov
tisková zpráva
- Mio MiVue C588T: duální autokamera s pozoruhodným natáčením i ve tmě
tisková zpráva