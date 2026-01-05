Rozlučka konstruktérského mága Formule 1 pro „běžné” smrtelníky ukázala svou finální podobu. Vypadá, jako by mohla na silnice
před 4 hodinami | Petr Prokopec
Jistě nemůžete být úplně běžnými smrtelníky, abyste si tohle auto mohli dovolit, to vážně ne, ale jezdci Formule 1 také být nemusíte. Přesto můžete být snadno rychlejší než oni, a to právě díky tomuto hypersportu, na kterém Adrian Newey pracuje i po svém konci u Red Bullu.
Letos uplyne už deset let od chvíle, kdy se Aston Martin pochlubil vůbec prvním konceptem budoucího hypersportu Valkyrie. V té době ovšem ještě Britové užívali pracovní název AM-RB 001, který kromě jména automobilky odkazoval také na formulový tým Red Bull. Na konstrukci vozu totiž pracoval také legendární Adrian Newey, jehož monoposty Formule 1 získaly 14 jezdeckých titulů a 12 vítězství v poháru konstruktérů. Pomyslného vrcholu pak Newey dosáhl relativně nedávno, v roce 2023, kdy jeho RB19 ovládl zejména díky nebývalé konzistenci Maxe Verstappena 21 z 22 závodů a připsal si tak na konto 95,45procentní úspěšnost. To svět dříve nepoznal.
Valkyrie nicméně byla pouze prvním silničním vozem, na kterém Newey pracoval, přičemž Aston Martin na tento model navázal o trochu méně výkonným supersportem Valhalla. Také na něm dnes sedmašedesátiletý Brit zanechal svou nesmazatelnou stopu. A jelikož se mu spolupráce s britskou značkou zalíbila, v roce 2024 opustil Red Bull a zamířil do tohoto týmu, kterému od letoška bude dokonce šéfovat. Rudým býkům ovšem zanechal dárek na rozloučenou v podobě okruhové stíhačky RB17, která se poprvé ukázala jako nepojízdný prototyp právě před dvěma lety.
Tomuto vozu se Newey na rozdíl od dalších monopostů Red Bullu i dál věnoval, rakouský výrobce energy drinků tak mohl aktuálně odhalit jeho finální podobu. Ta je oproti prototypu daleko více propracovaná, načež vypadá mnohem dramatičtěji a vlastně i rychleji. Na přídi se přitom nově objevila LEDková světla ve tvaru hokejek, zatímco vzadu nad motorem přibyla ohromná centrální ploutev. Pod ní se pak nachází střešní sání motoru, které následně přechází ve výfuk ženoucí horké plyny pod stavitelné zadní křídlo.
RB17 tak působí pomalu jako Valkyrie na steroidech, což není náhoda. U silničního vozu se totiž Newey musel krotit, u novinky zaměřené na okruhovou jízdu ale nebyl omezen prakticky ničím, ani regulemi závodních šampionátů. A mohl se tak utrhnout ze řetězu. Zajímavé je, že pamatováno bylo také na praktičnost, proto ostatně přední blatníky hostí klasická zpětná zrcátka a čelní okno se dočkalo stěrače. Dovnitř se pro změnu nenastěhovaly žádné rušivé dotykové displeje, kokpit se omezil jen na pár fyzických ovladačů. Díky tomu všemu i instalovaným světlům auto působí dojmem, jako by mohlo i na silnice.
Novinka ale byla skutečně navržena tak, aby dokázala zajíždět jeden okruhový rekord za druhým. Cokoli, co k této misi nepotřebujete, tedy bylo hozeno přes palubu. RB17 tak má vážit pouze 900 kg, což je úžasný počin, zvlášť s ohledem na zvolený pohon. Zadní kola totiž roztáčí atmosférický 4,5litrový desetiválec vyvinutý Cosworthem, který točí 15 tisíc otáček a produkuje 1 014 koní. K tomu se přidává elektromotor zasazený do šestistupňové sekvenční převodovky Xtrac, který má na povel couvání a přihazuje dalších 203 kobyl.
Novinka má díky tomu produkovat neskutečný řev připomínající monoposty z 90. let. Pro Neweyho tím nejlépe znějícím byl McLaren MP4/15, pročež byl RB17 laděn tak, aby tento vůz připomínal. I proto se ostatně výfuk přestěhoval pod centrální ploutev, což bylo neskutečně komplikované a drahé řešení. Dílo se ale zjevně podařilo, příští rok na jaře si tak své exempláře převezmou první z pouhých 50 zákazníků. Každý na konto Red Bullu musel převést minimálně 120 milionů korun.
Auto pro běžné smrtelníky to tedy je, nemusíte být piloti F1, abyste ho mohli řídit. A můžete s ním být klidně i rychlejší. Zas tak „běžní” ale být nemůžete, bez miliardového majetku se k RB17 dostanete jen stěží.
RB17 se již začíná rýsovat ve své finální podobě. Pod dramaticky stylizovanou karoserií nabídne přes 1 200 koní, které v kombinaci s až 1 700 kily přítlaku mají zajistit lepší časy na kolo, než jaké zajede monopost Formule 1. Jsme na to zvědavi. Foto: Oracle Red Bull Racing, tiskové materiály
Zdroje: Red Bull Racing, Top Gear
