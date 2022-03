Rozmach čínských aut v Evropě válka na Ukrajině nezastaví, vše nasvědčuje pravému opaku včera | Petr Miler

/ Foto: Chery

Na dalekosáhlé závěry je brzy, už dosavadní vývoj ale nasvědčuje právě takovému scénáři. Evropské značky se propadají všude a Rusko opouští, Číňané rostou a v Rusku se jen přizpůsobují nové realitě. Mezi nejprodávanějšími auty tak mají už dva modely.

Co jsme v sobotu nakousli, můžeme dnes dojíst. Jakkoli se totiž zdá, že dozvuky koronavirového chaosu a následky rusko-ukrajinského konfliktu budou mít na automobilový průmysl devastující dopady, neplatí to pro všechny a všude. Pro čínské výrobce znamená probíhající vývoj spíše příležitost, kterou využívá nejen značka Haval.

Tradiční, zejména pak evropští výrobci v posledních letech povětšinou trpí a graduje to nyní. V Evropě dál ztrácí kvůli nedostatku aut i nejasným vyhlídkám, v Číně se musí potýkat se stále silnější domácí konkurencí a Rusko pod tlakem okolností - ne-li rovnou aktivně - opouští sami. To všechno je voda na mlýn Číňanům, kteří nemají takové problémy s dostatkem dílů, v Evropě se teprve rozjíždí, doma jsou pochopitelně silní a v Rusku jakožto jednom z největších trhů Eurasie podnikají dál.

Chery je další ze značek, které míří nahoru. V únoru, kdy se ještě po většinu měsíce nedělo nic až tak dramatického, dokázalo v Rusku za poklesu celého trhu o skoro 5 % samo o 45 % růst. A ukázat hlavně atraktivitu SUV Tiggo 7 Pro, který se jako druhý dostal mezi 25 nejžádanějších vozů na trhu. Koupilo si jej 1 387 lidí (+32 %), což je - pro srovnání - výsledek na úrovni Kie Sportage, Mazdy CX-5, Renaultu Arkana a dalších renomovanějších soupeřů stejného ražení. A dá se čekat, že s exodem většiny konkurence mimo Rusko se i z tohoto vozu stane jen větší hit, i když se trh jako takový bude propadat mnohem rychleji.

Co nabízí? Je to rozsáhle modernizovaný vůz poprvé představený v roce 2016, což naznačuje právě slovo „Pro” v jeho názvu. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme rovněž vzadu, kde jsou navíc módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu a včetně většího množství chromu také o jeho posun do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku.

Auto se proměnilo též mechanicky, neboť zákazníci nyní mohou počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Sílu motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. V případě silnějšího motoru známe jen kombinovanou spotřebu 6,6 litru benzinu na 100 km

Technicky vzato jde o kompaktní SUV, které můžeme srovnat se Škodou Karoq, fakticky je ale o něco větším vozem. Tiggo 7 Pro měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Karoqu oproti tomu ovšem naměříme „jen“ 4 382, respektive 1 841, 1 603 a 2 638 mm. Škoda tedy ve všech ohledech prohrává, byť v některých jen o málo.

Jeho prodejnímu úspěchu se tak nelze divit, hlavně pak díky cenám. V Rusku se teď rychle mění kvůli volatilitě kursu rublu, Chery ale dokáže i v tomto chaosu publikovat ceníky, což zájemcům jistě imponuje. Auto to ale činí o něco dražším než dřív - základní provedení Luxury stálo dříve v přepočtu okolo 480 tisíc Kč, vrcholné Prestige pak okolo 520 tisíc Kč. Dnes se pohybujeme mezi 550 a 610 tisíci Kč, což je ale pořád zajímavá cena, uvážíme-li, že Karoq - stejně jako většinu soupeřů - teď v Rusku nekoupíte vůbec. A i tak byli ve srovnatelných specifikacích výrazně dražší, na čemž by aktuální dění stěží něco změnilo. Číňané mohou na současném vývoji jedině vydělat, vypadá to tak. A pokud se západ Evropy dostane do ekonomických problémů, bude to pro ně další šance.

Chery Tiggo 7 Pro je jedním z aut, která bodovala v Rusku už dříve a na rozdíl od jiných jsou nadále k mání. Jejich prodeje to snad může poslat jen výše. Foto: Chery

Zdroje: Avtostat, Chery

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.