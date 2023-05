Rozpačitý nástupce VW Passat kombi poprvé natočen ve své kůži, je to další zklamání před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Je těžké nechat se tímto autem ohromit po technické stránce, když svou podstatou absolutně popírá přednosti, kolem kterých je image Passatu Variant postavena. A je to o to těžší, když vidíte, co limity téhož provedly s jeho vzhledem.

Volkswagen v poslední době kráčí jasným směrem a vytváří dojem, že se nebude ohlížet vpravo ani vlevo, dokud jej nedosáhne. Automobilka si bez ohledu na preference zákazníků a technickou i ekonomickou realitu současného světa dala za cíl přejít výlučně na elektrický pohon všech aut ve své nabídce, i kdyby se k nim hodil sebeméně. A tvrdě se vypořádat s každým, kdo by o tom jakkoli pochyboval - za média to známe nejlépe sami, za české zaměstnance zprostředkovaně a ti němečtí to nemají snadné už podle informací samotné automobilky.

Němce skutečně nezajímá jakýkoli věcný argument - zvítězila ideologie, dogma, jediná „pravda”. Námitky těch nadále přemýšlejících byly zašlapány - lidé jako geniální technický šéf sportovní divize nebo protřelý byznysmen na pozici marketingového a obchodního manažera byli odejiti pro své pochybnosti. Jen tak se mohlo stát, že VW nyní se vší vážností chystá elektrického nástupce i pro takové auto, jakým je VW Passat Variant.

Ten, který se odhalí ještě letos, bude nadále spalovacím vozem, jeho budoucí náhradou se ale stane model nazvaný ID.7. Automobilka navíc potvrdila, že jako správný „elektrický Passat” dostane i verzi kombi. A skutečně nelhala, jak nejlépe dokazují premiérové špionážní záběry maskovaného prototypu níže.

Řečeno bez okolků, elektrický Passat Variant je totální pitomost, která popírá samotnou podstatu existence tohoto vozu. Kdo má zkušenosti s „pašíkem”, ví, co je jeho hlavním kouzlem - naprostá oddanost racionalitě. Je to sice ne úplně levné, v poměru výkonu a ceny ale pořád odzbrojujícím způsobem přesvědčivé auto typu „vše v jednom”, kdy zejména s verzi Variant 2,0 TDI dostáváte provozně velmi nenáročný stroj schopný obsloužit absolutně všechno od obchodních cest přes rodinné výlety až po stěhování tchyně. Proto ho milují firmy, proto ho milují soukromí majitelé, je to skutečné Das Auto.

Plácnout do takového vozu elektrický pohon je absurdita non plus ultra, která auto zdraží snadno skoro na dvojnásobek, zabije jeho praktickou použitelnost a nepřidá mu vůbec nic. Je to ukázka naprosté oddanosti dogmatickému uvažování, ignorace potřeb zákazníků a technického i ekonomického nepřemýšlení nad zadaným úkolem. Výše zmiňovaný Jürgen Stackmann moc dobře věděl, proč říká, že firmám elektrický Passat kombi ve velkém prostě neprodá a s větrnými mlýny odmítl bojovat.

Tohle bychom ale věděli i bez toho, že abychom auto spatřili, jeho uzření je ale dalším zklamáním. Detaily designu nevidíme, ale o ty tu stejně nejde, když liftback je venku. Jako kombík vůz zejména podtrhuje fakt, že s elektrickým pohonem bude auto nutně vyšší kvůli bateriím v podlaze, takže z profilu více než klasické kombi připomíná snížené SUV. Další otylý nesmysl? Silných slov už dnes padlo dost, ale lepší nás nenapadají, podívejte se na výsledek sami níže.

VW ID.7 se coby elektrický nástupce Passatu už ukázal jako liftback, kombík můžete spatřit na následujících špionážních záběrech. Útěchu nepřináší - k rozpačité technice se přidává i rozpačitý vzhled umocněný právě karoserií kombi. Foto: Volkswagen

