Rudá emancipace: Ženy tvoří přes 25 procent zákazníků Ferrari v Číně, na světě to nemá obdoby

/ Foto: Ferrari

Čína je země plná překvapení. A tak když už si myslíte, že vás nemá čím zaskočit, objeví se takováto informace. Smysl nám ale nedává, Ferrari moc aut vhodných pro ženy v jakémkoli smyslu těchto slov neprodává.

Nejsem sexista ani z pohledu toho největšího fantasty. Vždy jsem se na lidi snažil dívat prostě jako na lidi a zajímat se primárně o to, co umí, co dělají či jak se chovají, ne podle toho, jak vypadají nebo co mají mezi nohama. Na druhou stranu ale nejsem posedlý uměle vytvářeným rovnostářstvím ignorujícím realitu. Nejsme všichni stejní a jiné pohlaví nás předurčuje k tomu zajímat se o určité věci nebo být v určitých disciplínách horší či lepší. A i kdyby tohle někdo označil za předsudek, pořád je tu jistý faktický stav věcí, který není možné přehlížet.

Nechám nyní stranou tisíc a jeden empirický důkaz z jiných oborů a zůstanu u aut. Ta jsou prostě světem mužů, ať se to komukoli líbí nebo ne. Nemám nic proti ženám zajímajícím se o auta, naopak bych byl rád, kdyby moje partnerka rozlišovala vozy i jinak než podle obdobné barvy a přibližných základních tvarů („To jede Karla?” ptala se mě včera po spatření šedého Seatu Alhambra na cestě před námi. „Ne, ta jezdí Citroënem C8,” odvětil jsem nechápajíc, jak někdo může zaměnit zrovna tyto dva vozy) a velice rád uvidím mezi hromadou automobilových fandů pár ženských tváří. Ale jsou to bohužel výjimky potvrzující jiné pravidlo, které je dáno vším možným od výchovy až po fyzické předpoklady auta zdatně řídit či opravovat.

Z podobných důvodů si ženy obvykle nekupují sportovní vozy, pokud za sporťák nebudu počítat 600koňové SUV, protože k tomu se snadno mohou různými shodami náhod dostat. Myslím skutečné sporťáky, supersporty - Ferrari, Lamborghini, Porsche, prostě dvoudvéřové placky nejčastěji s motorem kdesi vzadu a pohonem zadních kol, u nichž vám ani ESP v hyperaktivním režimu nezabrání nezvládnout projetí městské křižovatky na mokru bez nechtěného smyku. Znovu - neříkám, že jsem neviděl ženu řídit supersport a neříkám, že mi to jakkoli vadí. Ale prostě se to nevidí a má to své racionální důvody.

Není to české specifikum, takový stav panuje prakticky všude. Zákazníky supersportů tvoří prakticky na celém světě téměř bezvýhradně muži, až na jednu výjimku - Čínu. Tam se neskutečných 26 % kupců nových Ferrari rekrutuje z řad žen. A je to číslo tak mimořádné, že je daleko nejvyšší na celém světě.

S tímto tvrzením přišla agentura Bloomberg s odvoláním na své zdroje obeznámené s prodejními čísly Ferrari. Podle nich jde o průměr za posledních pět let, takže aktuální čísla jsou ještě vyšší a v jiných zemích světa nemají obdoby. Auta prý typicky kupují ženy pracující v technologickém průmyslu, v oblasti nemovitostí a jiné extrémně bohaté dámy. Ferrari konkrétní čísla odmítlo komentovat, nepřímo ale potvrdilo, že tento stav je skutečností.

„V posledních letech jsme byli svědky rostoucího nadšení ze strany klientek pro naše produkty a zážitky s nimi,” řekl k věci generální ředitel Ferrari Benedetto Vigna. „Nárůst počtu žen, které se přihlašují na akce sponzorované společností, jako je trénink závodních vozů, potvrzuje tento trend,” dodal.

Je navíc třeba dodat, že to není tak, že si v Číně koupilo za 5 let Ferrari 26 žen a bum, statistika je na světě. Naopak, tato země se loni podílela na celkových prodejích Ferrari v 12 procenty s téměř 1 600 vozy, za pět let jde tedy o masu aut a pořádnou partu žen. Na jednu stranu se nám chce říci: Fajn! Na tu druhou se musíme ptát: Proč? Proč zrovna Čína? Proč zrovna rudá, rozumějte komunistická země by měla zažehnout takový trend? Moc tomu nerozumíme a nejsme si úplně jisti tím, zda kus této reality nemají na svědomí nákupy z nějakých důvodů (daně, nenápadnost či jiné důvody skrývání bohatství) fiktivně psané na manželky mužů, kteří tato auta ve skutečnosti kupují a používají. Bloomberg v tomto ohledu žádné vysvětlení nenabízí.

Takové modré Ferrari F8 je krásná věc, která jistě lahodí oku nejedné ženy. Přesto si nejsme jisti, zda by více jak čtvrtina zákazníků Ferrari v Číně mohla být autenticky něžného pohlaví a s takovými auty pravidelně jezdit. Ilustrační foto: Ferrari

Zdroj: Bloomberg

