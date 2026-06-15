Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku

Firma, která za novinkou stojí, si říká jako Němec ze seznamky pro dospělé, vše je ale míněno vážně. A auto se zdá být alespoň v nějaké míří funkční. Přesto se zdá, že před sebou máme spíš další slepou větev vývoje než převratný vynález.

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Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku

včera | Petr Prokopec

Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku

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Foto: Rosmar H, tiskové materiály

Firma, která za novinkou stojí, si říká jako Němec ze seznamky pro dospělé, vše je ale míněno vážně. A auto se zdá být alespoň v nějaké míří funkční. Přesto se zdá, že před sebou máme spíš další slepou větev vývoje než převratný vynález.

Elektromobily na první pohled vypadají jako efektivní a čisté stroje, ale k čemu jsou, když kvůli nim musely být vytěženy tuny hornin, který k vám dovezla mazut spalující zaoceánská loď, a živíte je elektřinou, kterou bezemisně stejně nikdy nevyrobíte? Dopravu zajišťují méně bezstarostně než existující řešení a planetu nespasí už vůbec. Proto se soustavně snažíme všechny zainteresované přivést k tomu, aby netlačili do popředí konkrétní technické řešení, které vůbec nemusí být tím optimální.

Pouze technologická otevřenost nám umožní, abychom se jako společnost dál posouvali vpřed. Koneckonců jen vzpomeňte třeba na telefonní budky, které dříve nechyběly na každém sídlišti. Co kdyby je politici svého času nařídili jako ideální komunikační prostředek místo telegramu? Všichni by se soustředili jen na ně a stěží bychom se přes ně rychle dostali k mobilním telefonům. Přičemž podobně jsme mohli zůstat u pazourků a kamenných kyjů, místo abychom se postupně propracovali třeba k robotice.

Je docela dobře možné, že se elektromobilita nakonec ukáže jako to nejlepší možné řešení, rozhodně se to ale nestane se současnými bateriemi nebo jakkoli jím blízkému ekvivalentu. Li-ionky byly ostatně stvořeny pro notebooky, ne pro auta. Jenže stejně tak se může ukázat, že existovat může i smysluplnější možnost. Že by jí ovšem bylo auto poháněné vzduchem, jehož prototyp představila rumunská společnost Rosmar H (sic), zatím pochybujeme. I když se obejde bez spalovacích motorů či baterií.

Podstatou nové technologie jsou válce na stlačený vzduch spojené se zadními koly, které vůz v prudkých pohybech tlačí vpřed. Celý systém tak připomíná princip fungování průmyslového lisu, a to i s odpovídajícím hlukem. Stejně tak ovšem jízda může připomínat i pohyb člověka na běžkách či běžce při strečinku. Rumuni uvádí, že jejich technologie je obzvláště efektivní na kluzkém povrchu, jako je právě sníh nebo třeba bláto. V podstatě by tak měla fungovat jako vylepšený pohon všech kol.

Aby se ovšem do povrchu skutečně mohla opírat všechna kola, bylo by zapotřebí, aby ve všech rozích byl dostatek místa pro jejich pohyb dopředu i dozadu. Něco takového by ovšem mohlo velmi negativně ovlivnit zatáčení. Proto ostatně prototyp Rosmar V-04 Proto postavený na bázi staršího Audi zaměstnává pouze zadní nápravu. U ní se pak kola na speciální konstrukci vysouvají daleko za samotný vůz, což by si u sériových aut logicky vyžádalo kapotáž kvůli bezpečnosti.

Ovšem ani tak si zatím nedokážeme představit, že by touto technologií osazené auto mohlo projít současnými velmi náročnými bezpečnostními testy. Při pohledu na trhavý a hlavně pomalý pohyb by nás pak rovněž zajímalo, jakým způsobem Rumuni došli k nadmíru oslnivým parametrům typu zrychlení na stovku za 0,3 sekundy.

Spíše než co jiného se tak zdá, že vůz zůstane maximálně ve fázi prototypů. Ostatně podobně dopadly i veškeré předchozí pokusy. Nejdál se během nich dostala firma MDI založená již v roce 1991 Guyem Négrem (také sic...). Ten o dvanáct let později představil první auto na vzduch, model Minicat, který chtěla v roce 2012 pod svým logem vyrábět i indická automobilka Tata Motors. Jenže ani ta nakonec nedokázala celý systém dostat do masové výroby a na silnice.

Oproti Rumunům MDI počítalo s využitím nádrží, ve kterých by byl vzduch stlačený na 300 atmosfér. Při fázi sání by tak došlo na stlačení pístu, což by vedlo ke zvýšení tlaku a teploty. Následně by ovšem do komory byl vstříknut chladný vzduch, což by vedlo k další rozpínavosti a tedy k dalšímu chodu pístu, který by tak otočil klikovou hřídelí. Technologie však byla nespolehlivá, drahá a neoslňovala ani dojezdem. Proto na ni bylo zapomenuto. Navíc pořád platí, že vzduch logicky není zdroj energie, ale jen prostředek k jejímu přenesení na kola. Takže jsme zase někde u elektráren a spol.


Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku - 1 - Rosmar V-04 Proto 2026 prvni foto 01Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku - 2 - Rosmar V-04 Proto 2026 prvni foto 02Rumuni ukázali prototyp auta s novým typem pohonu. Jezdí na vzduch a kola si protahuje jako běžec při strečinku - 3 - Rosmar V-04 Proto 2026 prvni foto 03
Rosmar V-04 Proto je prototyp auta na vzduch, za kterým stojí Rumuni. Zatím máme ovšem pocit, že podobně jako dříve Tata Motors ani oni nedosáhnou na sériovou výrobu. Foto: Rosmar H, tiskové materiály

Zdroj: Rosmar H, Gavin Shoebridge

Petr Prokopec

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