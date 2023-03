Rumuni vám za pár set tisíc prodají zcela novou limuzínu, která zahanbí i Rolls-Royce před 5 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Dacia

Berte to s nadsázkou, ale ne zase takovou. Existuje auto, které s vnitřním prostorem dokáže takové divy, že mezi 60 různými konfiguracemi sedadel najdete i takovou, která překlopí prostřední řadu a dopřeje královský prostor cestujícím úplně vzadu.

Škodu Fabia dnes pořídíte od 370 tisíc korun. To není zrovna málo, navíc je třeba pamatovat, co za své peníze skutečně dostáváte. Základem mladoboleslavské nabídky je totiž čtyřmetrový hatchback osazený atmosférickým litrovým tříválcem. Součástí standardní výbavy pak sice jsou manuální klimatizace, deštník ve dveřích řidiče či škrabka na led ve víčku palivové nádrže, to je však jen slabá náplast na celkově nevalné výbavě. Pokud chcete více, musíte sáhnout do kapsy ještě o dost hlouběji. Taková Fabia s přeplňovanou verzí tříválce a výbavou Style totiž vychází již na 439 900 Kč.

Neznamená to nicméně, že byste si dnes už nemohli pořídit praktické nové auto za rozumnou cenu. Stačí, když k výše zmíněné sumě přidáte pouhou tisícikorunu, a rázem jste majitelem Dacie Jogger. Ta je sice rovněž vybavena přeplňovaným litrovým tříválcem, jednotka však produkuje 100 koní místo 95, jako je tomu u Škody. Jde navíc o agregát, který byl uzpůsoben spalování LPG, což znamená, že provoz vás nebude stát tak moc. Nejpodstatnější však je, že 4,5metrový Jogger v takové chvíli disponuje sedmi sedadly ve třech řadách.

Stinnou stránkou u rumunského vozu je absence klimatizace v základní výbavě. Za tu je třeba připlácet 12 500 Kč, čímž se již dostáváte na úroveň, na které u Škody figuruje výkonnější verze přeplňovaného tříválce naladěná na 110 koní. Nicméně v rámci vnitřního prostoru zůstává Dacia dále nepřekonaná. Kolegové z Carscoops, kteří Jogger aktuálně mají na test, pak ukázali, co vše je v rámci kabiny možné. Problém tak rázem nemá jen Fabia, Rumuni vlastně prodávají i konkurenci pro Rolls-Royce.

Berte to s humorem, nakonec třeba Phantom v základní verzi měří 5,7 metru a v té prodloužené překonává Jogger dokonce o jeden a půl metru. Jenže značnou část z této porce zabírá motorový prostor, ve kterém najdeme motor V12. Ve finále tak Jogger může být dokonce prostornější limuzínou, neboť jeho takřka třímetrový rozvor připadá prakticky celý na ony tři řady sedadel. U Phantomu ale část z 3,55 či 3,77 metru připadá na motor.

Jogger je nicméně neskutečně flexibilní, se sedmi sedadly je možné vytvořit přes 60 různých kombinací. Jednou z nich je, že prostřední lavici sklopíte, překlopíte a přisunete co nejblíže k první řadě. V té chvíli sice Dacia pobere pouze čtveřici pasažérů, ti vzadu však mají k dispozici tak velký prostor pro nohy, jaký žádné jiné sériové auto nenabízí. Pokud by byla sklopena i třetí řada, zvládá Jogger pro změnu pobrat 1 807 litrů nákladu. Tedy pomalu totéž co některé dodávky.

Není tedy divu, že novinka Dacie přitahuje pozornost. Nově je navíc možné sáhnout i po paketu Sleep Pack, s nímž můžete zadní prostor přeměnit na mobilní ložnici. Možnosti tohoto vozu jsou tak opravdu mimořádné, navíc cena zůstává rozumná. Oproti tomu možnosti lidí jsou nyní omezenější než dříve. Uvědomit by si to měl každý výrobce, jenž tak hrdě hlásá brzký příklon k elektromobilitě. S tou přijde leda další pokles zájmu o nová auta.

Za 440 500 Kč je Jogger velkým lákadlem, a to nejen proto, že pod kapotou nabízí motor uzpůsobený ke spalování plynu. Tato částka vám totiž zajistí rovněž tři řady sedadel, s nimiž můžete uvnitř vytvořit stejný prostor jako v limuzíně či dodávce. Foto: Dacia

Zdroj: Carscoops

Petr Prokopec

