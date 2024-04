„Run na Fisker” nemilosrdně pokračuje. Desítky tisíc lidí zrušily rezervace, tisíce objednávky, firma jim dluží stamiliony před 11 hodinami | Petr Miler

Tohle se dvěma slovy nedá přežít. Fisker takřka nepochybně odpočítává poslední dny své druhé existence, a to pouhých 9 měsíců od začátku prodejů svého prvního novodobého sériového modelu.

Nemíním vás složitě zasvěcovat do tajů moderního bankovnictví, pokud vám tedy nejsou známy, ve stručnosti si ale můžeme říci, že žádná banka nemůže přežít moment, kdy si do ní všichni klienti přijdou pro své vklady. Bankovní instituce - v systému tzv. částečných rezerv zcela legálně a logicky - fakticky nedisponují penězi, o jejichž zůstatku na účtu vás pravidelně informují. Pokud tedy z jakéhokoli důvodu dojde k tzv. runu na banku, kdy si střadatelé začnou ve velkém vybírat své peníze v obavách, že o ně přijdou, instituci to položí, i kdyby fakticky neměla žádné problémy. Prostě na to nemá - a ani nemá důvod mít - likviditu.

V bankovním systému existují mechanismy, aby se něčemu takovému předešlo, v jiných oborech nikoli. Ani firmy působící v jiných odvětvích - znovu snadno legálně a racionálně - nedisponují takovými prostředky, aby byly s to v libovolný moment dostát všem svým finančním závazkům, opět na to nemají likviditu. I je tedy obdoba podobného runu může dostat na hranici kolapsu, i kdyby žádné problémy neměly. A pokud je skutečně mají, bývá to obvykle poslední kapka.

Přesně v takové situaci se ocitl Fisker, jak jsme detailně rozebírali před pár dny. A spirála vršících se požadavků jede dál, jak informuje Business Insider. Ten se dostal k interním datům ukazujícím, že zákazníci Fiskeru v poslední době rapidním tempem ruší své dřívější rezervace modelu Ocean, kterých firma měla nasbírat okolo 70 tisíc. Loni od června ale prodala jen asi 6 000 aut, vedle toho počet zrušených rezervací nyní přesáhl hranici 40 tisíc.

Bylo by to nepříjemné za jakýchkoli okolností, takoví potenciální kupci se stěží vrátí, za současné situace to ale znamená další zátěž pro raněný cash-flow. Každá rezervace je spojena s 250dolarovým poplatkem, který je z 90 procent (225 USD) vratný, takže 40 tisíc zrušených rezervací znamená finanční nárok ve výši 9 milionů USD, víc jak 210 milionů korun. „Tisíce lidí” navíc měly úplně zrušit své závazné objednávky Oceanu, které jsou spojené s 5 000 USD (117 tisíc Kč) zálohy. Ty automobilka vracet nemusí, ale přichází tím o tisíce prodejů, které by potřebovala především.

Je tak skutečně nanejvýš pravděpodobné, že Fisker je na hranici totálního kolapsu, kterému může zabránit jen zázrak. A máme pocit, že pomyslný Rubikon přešla automobilka už příliš na to, aby existovala cesta zpátky. Další dny ukážou víc.

Fisker v podobě Oceanu nenabídl nic, co by jej mělo opravňovat dál existovat. Nyní se na něj rozjel hotový run a jsme přesvědčeni, že mu během pár dnů podlehne a firma vyhlásí bankrot. Foto: Fisker

