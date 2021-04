Rus postavil malý osobní tank. Říká mu Křeček, s nadhledem odtáhne i velké SUV před 3 hodinami | Petr Prokopec

Kde jinde by mohl vzniknout podobný stroj než v Rusku. Zatím se představil jen jako nápad, jeho druhá iterace se ale už má dostat do alespoň omezené sériové výroby.

Mnohé ruské dopravní prostředky budí nemalou pozornost a povětšinou se jedná o terénní vozidla, která byla uzpůsobena tamním nehostinným podmínkám. Tímto způsobem vznikl třeba obojživelník Šerp, jakkoliv v jeho případě se již bavíme o ukrajinském produktu. Křeček je oproti tomu čistě ruskou záležitostí, za kterou stojí technik Eduard Luzjanin. Ten totiž stvořil minibike, který ovšem namísto maličkatých kol používá pás. Snadno byste jej tedy mohli považovat za tank pro děti.

Je nicméně třeba dodat, že Křeček je určen dospělým, dosáhnout totiž dokáže rychlosti až 43 km/h. O tu se stará jednoválcový benzinový motor o objemu 150 cm2 původně určený pro čínský skútr, který byl doplněn 12voltovou baterií a elektrickým startérem. Stroj sám váží 85 kg a jak už zaznělo, uveze i dospělého. I kdyby ovšem měl problémy s obezitou, Křeček ho vždy dokáže odvézt - na laně totiž dokáže utáhnout i plnohodnotné SUV od Volkswagenu.

Působivé přitom je, že Luzjanin nepamatoval pouze na výkon hnacího ústrojí, ale rovněž na komfort a praktičnost. Křeček tak dostal do vínku hned tři páry tlumicích válečků, aby z posádky nevytřepal duši. Pod sedadlem je pak malý odkládací prostor, stejně jako další nalezneme vpředu. Dozadu se pak vešel ještě pětilitrový kanystr na palivo, neboť nádrž pobere jen 10 l. Mimo to pak autor přidal ještě háky a úchyty, s jejichž pomocí se může díky lanu samovolně vyprostit.

Strojem se pochlubila firma Ex-Road, která se zabývá výrobou a prodejem terénních aut a s Luzjaninem spolupracuje. Stroj je nicméně zatím jen konceptem a byť Ex-Road jej zřejmě v určitou chvíli nabídne k prodeji, se sériovou či limitovanou výrobou se zatím nepočítá. Autor totiž pracuje na Krečkovi s pořadovým číslem 2, který by měl odstranit zásadní neduh jedničky, a to nemožnost zatočit. Zdá se tedy, že již půjde o komplikovanější mašinu s nezávislou přední vidlicí, která by se do alespoň omezené výroby dostat mohla.

Jak vše dopadne, se necháme překvapit. Aktuálně tak jen dodáme, že název Křeček použil autor s ohledem na tvar vozítka, které z profilu opravdu připomíná populárního domácího mazlíčka. Mimo to se pásový stroj dokáže poprat s jakýmkoliv terénem, stejně jako samotné zvíře. Luzjanin přitom první exemplář stvořil ze zbytků aut, které měl „nakřečkované“ ve své garáži. Název je tedy velmi trefný.

Zdroj: Ex-Road

Petr Prokopec