Rus ukázal, jak to vypadá u dealerů aut v zemi po zavedení sankcí, aspoň pozvednutí obočí se nedá ubránit

/ Foto: BMW

Sankce západu svírají Rusko už měsíce. O následcích pro trh s novými auty se mluví pravidelně, jaká je ale realita? V tomto případě se na ni můžeme podívat doslova z první ruky.

Druhá generace Dacie Duster dorazila na první trhy v roce 2017. K mání byla nejprve od 290 900 Kč, než nabídku rozšířila také základní úroveň výbavy Access. S jejím příchodem došlo na snížení základní ceny na 259 900 Kč. Na této úrovni se rumunské SUV drželo až do loňského faceliftu, po jehož odhalení se ceny vrátily na 294 900 Kč, a to v případě úplného základu. Následně se ale ceny aut začaly hrnout vzhůru, což je trend, který z různých důvodů neskončil dodnes. Nyní tak za nový Duster dáte minimálně 359 900 Kč.

Jakkoli se ovšem na českém trhu - stejně jako ve zbytku Evropy - stává pořízení zcela nového vozu stále nákladnější věcí, situace v Rusku je zjevně ještě mnohem horší. Řada výrobců totiž zemi opustila, nabídka nových vozů se značně zmenšila a své k tomu řekla také nedůvěra ve stabilitu kurzu rublu. To žene ceny nahoru ještě více než jinde, a tak je pro většinu lidí nedosažitelná už i výše zmíněná Dacia Duster. Za tu nyní v Rusku dáte přibližně 690 tisíc korun, tedy pomalu dvojnásobek toho, kolik stojí u nás.

Jak to nyní u ruských prodejců aut vypadá, ukázal Dan Sheekoz, nám už známý ruský youtuber, který natáčí videa v angličtině, vzhlíží k západu a o situaci v zemi informuje bez příkras. Právě na lidi jako je on ale mezinárodní sankce dopadají nejvíce a je otázkou, jestli to něco na chování Ruska jako takového změní. Co to rozhodně mění, je rozložení sil na ruském trhu s auty ve prospěch Číňanů. To potvrzuje i Dan, který kromě dealerství Renaultu, pod jehož logem je Duster v Rusku nabízen, navštívil i další showroomy.

Jedním z nich bylo i dealerství značky Geely, pod kterou spadá mimo jiné i Volvo. Právě na to Dan upozorňuje, stejně jako na skutečnost, že čínské a švédské vozy užívají řadu stejných komponentů. Jeho nadšení z interiéru SUV Atlas Pro je tak daleko větší než v případě rumunského vozu. Kromě nemalého komfortu přitom zmiňuje také nemalý prostor, a to jak na zadních sedadlech, tak v zavazadelníku. O to více je pak překvapen, když zjistí, že vůz v „plné polní“ vychází na 920 tisíc korun.

Je to obecně vzato hodně, i čínské vozy dříve stály méně. Jenže v kontextu současné situace to tak nepůsobí. Pokud si uvědomíme, že třeba Toyota RAV4 v základní konfiguraci je nyní v Rusku k mání od 1,5 milionu korun, pak je jasné, že běžní Rusové půjdou nakupovat spíše k Číňanům než k Japoncům. Ostatně pokud by se jim zachtělo třeba Toyoty Land Cruiser, musí si připravit již téměř tři miliony korun. A za takový Nissan Pathfinder zaplatí dokonce 3,5 milionu Kč. Není tedy opravdu divu, že showroomy těchto značek zejí spíše prázdnotou.

Jsou to všechno vysoké sumy, které se navzdory posilujícímu rublu stěží změní ve chvíli, kdy do Ruska většina aut ze zahraničí neproudí. Tedy krom těch čínských. Tady lze naopak očekávat stále vyšší nabídku a opět nižší ceny, což logicky povede k vyšším prodejům. Nedobrovolné opuštění jednoho z největších evropských trhů s auty ze strany významných evropských automobilek se tak nezdá být tím výsledkem sankcí, který si mnozí malovali.

Renault Duster je nyní v Rusku k mání za zhruba 690 tisíc korun, což je pomalu dvojnásobná suma, na které jako Dacia startuje u nás. V Rusku je skutečně draho, aut v nabídce prostě jen ubývá. Foto: Renault



Oproti tomu větší a komfortnější Geely Atlas Pro je k dispozici za 920 tisíc korun, a to dokonce v plné palbě. Zejména evropské automobilky tak vyklízí pole čínským hráčům, a to je na místě očekávat, že Číňané půjdou s cenami znovu dolů. Foto: Geely

Zdroj: Dan Sheekoz@YouTube

Petr Prokopec

