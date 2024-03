Ruská domácí výroba „falešných” Hyundai pod vlastní značkou je největší rebrandingové selhání v dějinách aut před 7 hodinami | Petr Miler

V životě jsme mnohokrát byli svědky toho, že někdo svou práci prostě odflákl, a to i na dost vysoké úrovni. Tohle ovšem dalece překračuje meze čehokoli, co by nás byť jen napadlo, že je v automobilovém průmyslu možné.

Už od loňska se schylovalo k tomu, že se v Rusku znovu rozjede lokální výroba aut korejského konglomerátu Hyundai-Kia. To se letos skutečně stalo, a tak jsme vás v únoru mohli informovat, že si Rusové můžou znovu koupit svá oblíbená auta od Hyundai a Kie jako nové vozy. Příběh za tímto návratem je složitý a případně si jej přečtěte ve výše odkazovaném článku, ale ve stručnosti řečeno je ruská továrna korejských automobilek tak soběstačná, že dokáže nové vozy vyrábět i za aktuálně platných sankcí.

Některé problematické díly ze zahraničí jsou přece jen potřeba, protože je ale v Petrohradě mají na skladě v desítkách tisíc exemplářů, vozy jako Hyundai Creta nebo Kia Rio jde vyrábět dál. Původně jsme si mysleli, že produkce těchto modelů bude pokračovat v nezměněné podobě, realita je ale jiná - pokračuje bez jejich původních log a jmen. Ze všeho se tedy staly vozy značky Solaris, které pak přijímají dvojpísmenná označení podle svých původních názvů. Z Hyundai Creta je tak Solaris HC apod.

Jak vůbec výroba mohla být obnovena, není jasné, nikdo nedokáže jednoznačně říci, kde začíná pravda a kde končí přetvářka. Oficiálně si Rusové fabriku koupili a dělají si s ní, co chtějí, včetně oněch skladových dílů. A Korejci nic. Ale věří tomu někdo? Já tedy rozhodně ne. Mám dost zkušeností se softwary na řízení výroby a absolutně si nedovedu představit, jak by někdo mohl přijít k opuštěné fabrice plné strojů a dílů a „jen tak” tam bez podpory původního majitele rozjet výrobu jako dřív, aby na konci byl fungující moderní osobní automobil. Bez zapojení Hyundai a Kie by to prostě nešlo, a tak předpokládáme, že Korejci budou rádi, že takto nepřímo na ruském trhu dál zůstanou. Akorát si tím nechtějí kazit jméno, takže formálně vše probíhá bez nich.

Ať už je to ale jakkoli, Solarisy se nyní dostaly do prodeje a firma AGR Automotive Group, které fabrika formálně patří a zajišťuje také prodej těchto aut, spustila web jim určený a rozjel i distribuci tiskových materiálů. Když se Solarisy začínala, rozeslala pouze pár obskurních fotek vesměs původem od Hyundai s upravenými či odmazanými logy, což sice nedělalo dobrý dojem, v daný moment se to ale dalo pochopit. Teď auta vyrábí, prodává, prezentuje, tak bychom čekali, že vezme pár vyrobených vozů, nafotí je, popř. profesionálně upraví, aby materiály pro zákazníky i média stály za to. „Daže ně go*no!” chce se říci „po jejich”.

Co na vás vykoukne z prezentace jakéhokoli modelu Solarisu je jednoznačně největší rebrandingové selhání v dějinách aut. Rusové neudělali v podstatě nic. Vzali pár starých oficiálních fotek Hyundai, kolikrát v kvalitě, že je snad stáhli z nějakého blogu dysgrafického fanouška značky. A udělali s nimi něco jako alchymista v Císařově pekaři: Patláma, patláma...

„Tasparta maznalika zamáz piskurty,” i ta další slova se tady docela hodí, protože tady někdo nanejvýš zamáznul stará loga ve Photoshopu, občas přilepil nová, občas přidal i jméno modelu na registrační značku, někdy ale vzal snad jen sprej v Paintbrushi. Výsledkem je neuvěřitelný šlendrián, který nejlépe dokumentuje fotogalerie níže. Tohle má být seriózní prezentace nových aut za statisíce? Vážně? Kdybych náhodně vybral studenta střední školy a dal mu takový „rebranding” za úkol s dvěma až třemi větami instrukcí o tom, kde vzít správné fotky a jak je méně okatě upravit, odvede lepší práci. Tohle je zoufale nekvalitní a nekonzistentní výsledek, který se s čímkoli přijatelným míjí o světelný rok.

Věříme, že to Rusové časem vylepší, udělat nebo předělat pár fotek není zase tolik práce. Ale už to, že s tímhle jsou schopni vyrukovat, svědčí cosi o jejich přístupu k věci. Tohle je šité velmi horkou jehlou a skoro se děsíme, čím za takové situace budou samotná auta.

Otevírací fotka k prezentaci Solaris HC je ještě slušná, byť detail ukáže, že perspektiva se jaksi rozpadá a detaily jsou bídné.



Jinde grafik raději zvolil úhly, ze kterých původní loga nejsou vidět, popř. fotky ořezal a zbylá loga zakryl.



Tady už se jen zamazávalo, je to auto od značky Noname, logo Solarisu chybí. Ale aspoň je dobře zamazáno a někde přibyly i správné „registrační značky".



Ale co je tohle? Na autech zůstala loga Hyundai a Kie na kolech.



Někde také zůstala všude, však je to záběr z dálky, ne?



Záběry interiérů jsou samostatná kapitola, viděli bychom to na zamazání štětcem v Paintbrushi a rozmazání oblasti v Irfanu. Výsledek stojí za prdlačku, ale tušíme, že za 3 minuty bylo hotovo. Něco takového jsme dosud opravdu nezažili.

