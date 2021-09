Ruská Škoda Octavia RS se dá koupit mimo Rusko, i zde stojí míň než originál před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: AvtoVAZ

Podle nás trochu nedoceněné auto nabízející spojení dynamiky a praktičnosti i pro lidi, kteří nejsou připraveni dát za nový vůz milion, není jen výsadou Rusů. Zatoulalo se až do Japonska a koupit se dá také v Německu.

Lada už od roku 2019 prodává model Vesta Sport. První zkazky naznačovaly, že by mohlo jít o exkluzivní zboží nabízené za relativně vysokou cenu, nic takového se ale nepotvrdilo. Vesta Sport je k dispozici v rámci běžné nabídky značky a její cena začínající na 1 209 900 rublech (asi 354 tisíc Kč) je všechno, jen ne vysoká.

Uznáváme, na poměry Lady je to relativně drahé zboží, je to ale skutečný vrchol nabídky. Vůz se podle automobilky dočkal více než 200 modifikací, které z „ruské Octavie RS“, jak se Vestě Sport přezdívá, měly udělat úplně jiné auto. A i když vedle skutečné Octavie RS nejde o zcela srovnatelný stroj, je mu vlastní stejný ideový základ a k mání je vedle ní skutečně za pakatel - ostrou Octavii dnes za méně než 899 900 Kč nekoupíte, to je víc jak dvaapůlkrát tolik.

Co Vesta Sport nabízí? Zvenčí se od základu liší originálními nárazníky, kdy ten přední doplňuje nízko zavěšený spoiler a ten zadní atrapa difuzoru. Dále jsou tu specifické boční prahy a na ně navazující nafouklejší přední blatníky, pod nimiž se stejně jako pod těmi zadními skrývají 17palcová litá kola obutá do pneumatik o rozměru 205/50. Za nimi pak nalezneme silnější kotoučové brzdy, v každém rohu navíc nechybí ani tužší tlumiče. Samotný podvozek pak klesl k zemi o 31 milimetrů.

Zmínit dále lze překalibrování stabilizačního systému, který si musí rozumět s vyšším výkonem pod kapotou. Vesta Sport pracuje s 1,8litrovým atmosférickým čtyřválcem, jehož výkon narostl na 145 koní a točivý moment na 184 Nm. Veškerý potenciál motoru míří skrze pětistupňový manuál na přední kola, sprint pak sportovní verze zvládne za 9,6 sekundy a maximálně pokoří 193 km/h.

Uvnitř je možné počítat se sportovními sedadly s navýšenou boční oporou, zatímco volant a hlavice řadicí páky byly obšity umělou kůží a dveřní panely zdobí imitace karbonu. Mimo to je kabině vlastní černý strop, se kterým kontrastují červené doplňky - pláty Alcantary na sedadlech, proužek na volantu ukazujícím centrální pozici nebo v červeném podsvícení přístrojového štítu, klik dveří a sady pedálů.

Tohle auto se mimo Rusko oficiálně nenabízí a dlouho nenabízelo, dnes jsme si ale všimli, že se neoficiálními kanály prodává v Japonsku, což je pro Lady obecně vzato exotická destinace. Vůz je tam možné koupit se vším všudy za 3,46 milionu jenů, což je na Ladu opravdu hodně (asi 673 tisíc Kč), pořád jste ale o více jak 200 tisíc pod Octavií RS. Prodej v Japonsku je pochopitelně spíše zajímavost (níže můžete vidět konkrétní kus tam vyvezený), vůz se ale dá z našeho pohledu koupit i mnohem blíž.

Přímo v Česku jsme na žádný v prodeji nenarazili, bývalý oficiální prodejce Lad (a nyní stale autorizovaný dealer Renaultu) z německého Liebenau ale ano. Znovu nové a znovu šedě lakované auto s pouhými 100 km na tachometru nabízí po úpravách pro provoz na silnicích Evropské unie za 18 403 euro bez DPH, tedy asi 467 tisíc Kč. S německou DPH je to asi 556 tisíc korun, což je vlastně docela sympatická cena při tom, co dneska nová auta stojí. Kdybyste tedy na tento i v Rusku velmi neobvyklý vůz měli zálusk, cesty evidentně existují.

Lada Vesta Sport je skutečně jen variací na Škodu Octavia RS, v Německu ji ale lze koupit o více jak 340 tisíc levněji než skutečné RS. To by pro někoho mohlo být i lákavé. Foto: AvtoVAZ

Zdroje: AvtoVAZ, leparnassSA@Twitter, Autohaus Mahlstedt

