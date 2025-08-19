Ruská Tesla konečně dokončila své první sériové auto, od Američanů odkoukala i způsob prodeje
Chvíli už to viselo ve vzduchu, nyní ale vše nasvědčuje tomu, že tohle auto je hotové a stane se prvním ruským pokusem o lidový elektromobil. A podobnost s Teslou nezačíná a nekončí jen u základního technického řešení, firma nebude mít jediné klasické dealerství.
Rusko sice není ideální zemí pro rozmach elektromobility, ve velkých městech na západě si ale uplatnění najde. A tak i řada tamních firem s elektrickým pohonem koketuje. Mezi takové patří automobilka Kama, která začal na prototypu svého prvního modelu pracovat v roce 2021. Předloni se pochlubila prvním funkčním prototypem, minulý měsíc pak předprodukční provedení zamířilo na Severní pól. Práce jí tedy jde rychle, ale tomu se nakonec nejde divit.
Kama totiž není žádný studentský startup, je součástí společnosti Renera, kterou pro změnu ovládá Rosatom. A státní energetický gigant má dost peněz na to, aby do vývoje vozu investoval, navíc dokáže kolem něj dělat slušný humbuk. Rozhodl se tedy využít nukleární ledoborec „50 let vítězství”, aby na něm nejen svezl zasloužilé vojáky, ale aby také propagoval svůj nový elektromobil.
Ten se začne prodávat pod názvem Atom, což je s ohledem na mateřskou firmu příhodné. Podle původních plánů už měl být v prodeji, nicméně do cesty se Rosatomu postavilo nové vládní nařízení. Od 1. ledna 2026 totiž výrobci elektrických či hybridních aut musí státu odvádět recyklační poplatek ve výši 667 400 rublů, což je přibližně 174 tisíc korun. Pokud by ovšem tato částka byla zakomponována do ceny Atomu, stal by se prakticky neprodejným.
Výše recyklačního poplatku je nicméně ovlivněna množstvím domácích komponentů použitých na výrobu toho kterého vozu. Rusové zpočátku zmiňovali, že podíl zahraničních dílů nebude vyšší než 30 procent, jenže nakonec se ukázalo, že podíl těch domácích měl být pouze 10procentní, odtud ona vysoká suma. Kama měla silné vazby na Čínu, na kterou se ostatně po zahájení války na Ukrajině a příchodu mezinárodních ekonomických sankcí začaly soustředit všechny ruské automobilky.
Pokud jde o spalovací auta, podobné spolupráce mohou pokračovat beze změn, elektrického pohonu se ale týká zmiňované pravidlo, kvůli kterému Kama musela přikročit ke změně mnoha dodavatelů. Pneumatiky tak bude mít na starosti ruská náhrada Pirelli, zatímco o skla se postará Borsky Glass Factory. Lisování karoserií pak velmi pravděpodobně dostane na povel společnost Sollers z Tatarstánu, ocel ale již bude pocházet přímo z Ruska.
Zmiňovaná Renera, tedy divize Rosatomu, se má postarat o baterie, přičemž zpočátku má dojít pouze na montáž paketů, ve druhé fázi výroby se ovšem počítá s produkcí článků přímo v Rusku. Atom tedy skutečně bude národním elektromobilem, ani tak ale nebude levný. Startovat by tedy měl někde v rozmezí 2,5 až 4 milionů rublů, což odpovídá 650 tisícům až 1 milionu korun.
Za tyto peníze by vůz měl nabídnout baterie o kapacitě 77 kWh, s nimiž je spojován udávaný dojezd 500 km. Zrychlení na stovku pak proběhne za 8 sekund a nejvyšší rychlost činí 170 km/h. O výkonu elektromotoru se Kama zatím nezmiňuje, podobně jako o dobíjecím výkonu, dodává však, že energii na 100 km byste měli dočerpat za 8 minut, což je bohužel stejně nicneříkající údaj jako u západních výrobců. Zajímavé pak je, že standardně je Atom koncipován jako čtyřmístný, dorazit ale má i třímístná verze.
Mimo to Rusové počítají s prodejem pouze online přímo zákazníkům, nikoli skrze dealery. Kama na to tak půjde podobně jako Tesla, když předávat vozy chce v jakýchsi vlastních prodejních galeriích v obchodních centrech apod. - znovu jako Tesla. O první významné objemy prodeje se ale mají postarat taxikářské firmy, které mají zvýhodněným Atomem naplnit své vozové parky, a tak Kamě dělat reklamu. Zda ruský elektromobil zaboduje, je zatím ve hvězdách, moc rublů bychom si na to ale nevsadili.
Kama Atom je hotová a konečně se začne prodávat. O první významnější prodeje se mají postarat taxikářské firmy coby prezentační partneři, prodej širší veřejnosti bude probíhat jako u Tesly. Foto: Kama, tiskové materiály
Zdroj: Drom.ru
