Ruské Volhy se skutečně vrátí, o jejich úspěch se dopředu postarali tamní politici

Mýdlo s jelenem? A co takhle auto s jelenem!? O čem se chvíli spekulovalo, je nyní přinejmenším naplánovanou budoucností. A Státní duma s Vladimirem Putinem dospěli k závěru, že podobně jako v případě Lad, Aurusů a Moskvičů musí být růžová.

Ruský prezident Vladimír Putin se na sklonku roku 2021, tedy jen krátce před vypuknutím konfliktu na Ukrajině, nechal slyšet, že rozpad Sovětského svazu byl tragédií. „Proměnili jsme se ve zcela jinou zemi. A to, co se nashromáždilo za tisíc let, bylo z velké části ztraceno,“ řekl tehdy. Tato slova byla dle kritiků Kremlu důkazem toho, že Putin si přeje opětovné zformování čehosi jako SSSR a udělá pro to kdeco, rozpoutání války nevyjímaje. Něco takového Moskva pochopitelně odmítala, stejně jako tomu věřil jen málokdo v zahraničí. Stačilo nicméně 74 dní a Ukrajina se ocitla pod palbou.

Od té doby se v Rusku odehrálo mnohé, a to pochopitelně i v automobilové branži. Celá řada zahraničních značek jako Škoda, Volkswagen, Renault či Nissan zemi různými způsoby opustily. Jejich místo pak zaujali hlavně čínští výrobci, kteří navíc stáli také u nového zrodu některých již zaniklých značek. Asi nejvíce se mluvilo o návratu Moskviče, který je spojen s moskevskou továrnou, jíž uvolnili Francouzi. Zatím nešlo o moc úspěšný comeback, zasáhnout tak musel stát, který rozhodl, že vozy této značky bude používat třeba policie, a to místo dosavadních Octavií. S něčím podobným může počítat také Volha, která se skutečně vrátí.

„Výroba aut značky Volha začne brzy,” prohlásil předseda Státní dumy Vjačeslav Volodin. Citelně tak změnil dosavadní vnímání situace, neboť ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov dříve uvedl, že staronová značka se vrátí až v létě příštího roku. Pokud tedy „brzy” v Rusku neznamená za rok, nová auta s jelenem ve znaku uvidíme na silnicích dříve.

Navážou tak na poslední osobní auto Volhy, model Siber, který se s velkým úspěchem nesetkal. V letech 2008 až 2010 vzniklo zhruba 9 tisíc kusů, ačkoli plány byly o dva řády jinde. Je tak vlastně otázkou, zda je návrat Volhy na scénu vůbec dobrý nápad. Značka navíc spadá pod automobilku GAZ, jejímž majitelem je oligarcha Oleg Děripaska. Ten je na sankčním listu západních mocností již od roku 2014, kdy došlo na okupaci Krymu. Číňané tak případnou spoluprací s ním riskují další vyhrocení obchodních vztahů hlavně se Spojenými státy.

S ohledem na šibeniční termín rozjezdu výroby (ať už to bude za rok nebo ještě dříve) je přitom jasné, že o nic jiného než o Moskvič 2.0 v případě znovuzrozené Volhy nepůjde. Rusové si tedy vybrali některou z čínských automobilek, která pro ně bude přímo v Rusku vyrábět své vlastní vozy s dílčími modifikacemi a jelenem na přídi. To nezní jako recept na velký úspěch, jenže Putin se minulý týden setkal se zástupci výrobců a následně vyzval představitele země k přesedlání na domácí produkci nejen od Lady či Aurusu, ale právě i Moskviče nebo Volhy.

Už zmíněný předseda Státní dumy dodal, že celá záležitost již byla v dolní sněmovně probírána a má plnou podporu. Přesun celého státního aparátu k ruským a vlastně i čínským vozům má odstartovat již letos v září. Jestli u toho hned bude i Volha, netušíme, o jednáních s Číňany se neví nic bližšího. Jsme tedy zvědavi, v jaké podobě se nakonec vrátí.

Toto je jedna z moderních interpretací Volhy, model GAZ-31105 vyráběný od roku 2004. Novinky ale mají být čínským vozy s nalepeným jelenem na přídi, o detailech se zatím nic neví. Oficiálně zaznělo jen to, že se Volhy vrátí „brzy”. Foto: GAZ

