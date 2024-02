Ruská Volha se skutečně vrátí, toto bude její první nový model před 6 hodinami | Petr Prokopec

O návratu sovětské klasiky na scénu se mluví už nějaký ten čas, nyní se vše zdá být hotovou věcí. Comeback Volhy se odehraje letos v létě, a to aktuálně velmi obvyklou cestou, tedy za pomoci Číňanů.

Po čase se znovu musíme ptát na efektivitu sankcí zaměřených proti Rusku. Na jedné straně je pochopitelné, že nějaká reakce přišla, otázkou ale je, zda zvolená omezení jsou těmi pravými. V případě automobilové branže totiž došlo hlavně k odklonění vody mířící do evropských, japonských, korejských či amerických mlýnů a její nasměrování do nového čínského koryta. Pro tamní automobilky se Rusko během chvíle stalo druhou domovinou a také odrazovým můstkem do zbytku Evropy, která nyní zoufale hledá způsob, jak expanzi, kterou nepřímo nastartovala a takto přiživuje, zastavit.

V případě Ruska navíc nejde jen o to, že čínské automobilky nahradily zbytek světa a prodávají v zemi stále více vozů pod svým jménem. Zároveň se staly základním stavebním kamenem návratu řady tradičních ruských značek. Zpátky ve hře je tak třeba Moskvič, jehož portfolio tvoří různé modely automobilky JAC s odlišným logem. Letos by pro změnu mělo dojít na Volhu, která se pro změnu se žádostí o pomoc obrátila na značku Changan, což byl loni pátý nejúspěšnější výrobce aut na tomto trhu.

Právě fakt, že je Changan v Rusku poměrně etablovaný, vrhalo na spolupráci stín pochybností. Jak se ale nyní ukázalo díky zjištěním portálu Čínská auta, obě značky si nakonec nebudou lézt do zelí. Pod hlavičkou Volhy by totiž měl do prodeje zamířit sedan Raeton Plus, který v ruské nabídce Changanu chybí. Vůz byl už nachytán v bývalé továrně Volkswagenu v Kaluze, kde bude za pomoci automobilky GAZ montován. Momentálně dělníci už trénují sestavování jednotlivých modulů dovezených z Číny.

Volha tedy zjevně půjde ve stopách Moskviče, který se oproti JAC liší jen vzhledově a dílčím naladěním. Také to vysvětluje kalup, s jakým se značka vrací ze záhrobí. Poprvé se totiž o něčem takovém začalo s jistotou mluvit loni v červnu, kdy ruský ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov naznačil, že letos v létě dorazí první model. K tomu nyní vše směřuje, během následujících měsíců tak můžeme počítat s premiérou novinky.

Protože nás ale zřejmě znovu nečeká nic než dílčí změny, můžeme si chystanou novou Volhu představit v podstatě už nyní. Jakožto Changan byl totiž Raeton Plus druhé generace odhalen již v roce 2022. V rámci délky se natáhl na 4 800 milimetrů, rozvor 2 770 mm však zůstal stejný jako u předchůdce. Zachován pak zůstal i pohon předních kol či přeplňovaná jedna-pětka pod kapotou. Její výkon nicméně vzrostl na 191 koní a točivý moment na 300 Nm.

Kolik z této porce zůstane Volze, je otázkou. Rusové nicméně motory čínských aut obvykle ladí na trochu nižší výkony kvůli méněoktanovému domácímu benzinu. Výkon tedy půjde dolů, zatímco cena oproti Číně, kde je Reaton Plus k mání od 99 900 CNY (cca 324 tisíc Kč), pro změnu zamíří nahoru. I tak se ovšem dá předpokládat, že novodobá Volha nebude oproti starším ryze ruským kouskům nedostupná v jakémkoli smyslu tohoto slova.

