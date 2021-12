Ruská zbrojovka se pochlubila svým prvním osobním autem, pojetím trochu připomíná stíhačku před 6 hodinami | Petr Prokopec

Rusové to s posunem do těchto sfér myslí smrtelně vážně, z prodejů osobních aut má už za za čtyři roky plynou 30 procent obratů gigantu Almaz-Antey. O tom, zda se to povede, lze ale právem pochybovat.

Ruská korporace Almaz-Antey patří mezi největší vojenské dodavatele na světě, jen v roce 2017 prodala zbraně za 9,125 miliardy dolarů (cca 202,36 mld. Kč). O rok dříve nicméně bylo prezidentem Vladimirem Putinem rozhodnuto, že firma rozšíří svůj záběr také o osobní auta. Ta by na její celkovém obratu měla mít do roku 2025 třicetiprocentní podíl a do roku 2030 dokonce padesátiprocentní. To rozhodně nejsou malé ambice, načež je vskutku otázkou, zda je takový plán vůbec realizovatelný.

Rusové přitom svou expanzi hodlají založit na nové modulární platformě NEVA, se kterou se pochlubili již v srpnu letošního roku. Nově pak oznámili, že si již nechali patentovat vzhled prvního vozu, jímž se stane 4,5metrové SUV, stejně jako některé prvky interiéru zjevně inspirovaného stíhacími letouny. Prvotina je přitom vyvíjena pod názvem E-NEVA, čímž je odkázáno na její elektrické hnací ústrojí. To však nebude jediným nabízeným, na stejných základech totiž dorazí i hybridy či vodíková auta.

My si aktuálně posvítíme zejména na elektrickou verzi, o které máme nejvíce informací. Její pohon dostanou na starosti hned dvě jednotky, z nichž každá bude roztáčet jednu nápravu. Celkově lze počítat se 495 koňmi a 824 Nm točivého momentu, což jsou na poměry ruských osobáků závratná čísla. Sprint na stovku se má odehrát již za 2,7 sekundy, nejvyšší rychlost ale bude omezena jen na 197 km/h. Maximální dojezd pak byl vyčíslen na 463 km.

E-NEVA pkromě dvojice elektromotorů dostane do vínku lithium-nikl-mangan-kobaltové baterie (LiNMC) o kapacitě 88 kWh, které se budou skrývat v podlaze. Z toho důvodu máme počítat s nízkým těžištěm a výjimečnou stabilitou na silnici, mimo zpevněný asfalt však SUV nejspíše až tak oslňovat nebude. Z přiložených snímků totiž sice jsou patrné ochranné lemy karoserie, ovšem světlá výška zřejmě nepřesáhne nějakých 200 milimetrů.

Na bližší informace si budeme muset počkat, což se týká i dalších novinek. Almaz-Antey totiž plánuje, že kromě částečně odhaleného SUV dorazí také malý městský vůz a dokonce i náklaďák. Ve všech případech se pak počítá se stejnou diverzitou pohonného ústrojí jako u osobní firemní prvotiny. Základem nabídky tedy bude elektromobil, ten však doplní hybridy, jenž nabídnou spalovací motor schopný spalovat plyn či vodík.

Jak jsme tedy zmínili, plány mají Rusové opravdu smělé. Ovšem již nyní začíná být jasné, že realizovat je zvládnou jen stěží, tedy alespoň v daném časovém horizontu. Představené SUV, za jehož designem stojí petrohradský polytechnický institut, je totiž aktuálně považováno jen za experimentální cvičení. Kdy máme čekat sériové provedení, oznámeno nebylo. Pokud by ale firma stále počítá s 30procentním podíl osobáků na obratu celé skupiny Almaz-Antey, mělo by se tak stát velmi brzy.

Ruská zbrojovka Almaz-Antey se pochlubila svým prvním osobním vozem. Zatím je nicméně E-NEVA bráno jako experimentální cvičení. Foto: Rospatent



Chystané SUV přitom zpočátku dostane pouze elektrický pohon, jakkoli jeho platforma umožňuje i zástavbu benzin-elektrického, plynovo-elektrického či vodíkového ústrojí. Kdy ovšem dorazí jakákoliv sériová verze, je zatím otázkou. Foto: Almaz-Antey

Zdroj: Almaz-Antey

Petr Prokopec

