Ruské přístavy praskají ve švech kvůli dovozu zahraničních aut, sankce mu nemohou zabránit

Do Ruska se v tuto chvíli neměla dostat žádná auta výrobců ze zemí Evropské unie či USA, realita je ale jiná. Přístavy jsou přeplněné a nejde jen o přístavy, dovoz aut roste všemi kanály. Nejde totiž o ten oficiální, ale šedý.

Na první pohled se může zdát, že Rusové přišli o možnost nakupovat zahraniční auta. Tedy alespoň ta, za kterými stojí evropské či americké automobilky. Jenže situace je prakticky stejná jako v oblasti turismu, o které jsme se zmiňovali včera. Stejně jako nelze v případě cestování vystavit Rusům s platnými vízy stopku, nelze jim ani zabránit v individuálním, řekněme šedému dovozu dovozu všeho, na co svými penězi dosáhnou. Ve srovnání s minulostí je pak sice jejich cesta trnitější, současná data nicméně potvrzují, že je beztak hojně využívána.

Mohutně totiž roste dovoz jak nových, tak i ojetých aut. Ta jsou importována především z Japonska, což sice není žádná novinka, aktuálně nicméně i manažery zajišťujících jejich prodej v Rusku překvapila enormní poptávka. Denně jde prý o stovky telefonátů, z nichž mnohé nezvládají prodejci ani obsloužit. Situace se pak projevuje v ruských přístavech, hlavně pak ve Vladivostoku. Ten je nyní přetížený, tamní úřady nezvládají odbavovat velké množství aut k proclení a v přístavu dochází k jejich hromadění.

„Lidé nemají žádné zvláštní požadavky, berou prakticky cokoli. Lodě připlouvají od rána do večera, auty jsou doslova napěchovány k prasknutí. Jelikož je nicméně nemůžeme neprodleně dostat z přístavu, začínají se plnit parkoviště. Snažíme se je tak uskladnit i v garážích či na našich pozemcích. A stejně tak se snažíme, aby je bylo možné co nejrychleji převést na zákazníka či alespoň přepravní společnost,“ uvedl jeden ze zástupců firem zajišťujících dovoz.

Tento stav pochopitelně vede i k mnoha negativům. Lodí je již tolik, že na vykládku musí čekat tři až pět dní. Došlo rovněž k navýšení cen dopravy, a to minimálně o 11 procent. Zároveň se začíná objevovat stále více podvodníků, kteří dané situace zneužívají a slibují lidem brzké dodání jimi vybraného vozu bez ohledu na značku. Že jim ale nakonec místo něj zůstanou pouze oči pro pláč, asi nemusíme dodávat.

Ani vykládkou a procleních nicméně potíže nekončí. Z Vladivostoku je totiž třeba dopravit auta do dalších měst, k tomu pak dochází hlavně po železnici. Její kapacity jsou však ještě omezenější, lhůty tak nyní vzrostly na sedm až deset dní. Experti navíc naznačují, že během podzimu a zimy čekací doba ještě naroste, neboť v přístavech lze očekávat také četnější výskyt lodí přepravujících uhlí. Vyšší má být i jeho objem.

Zajímavé přitom je, že zatímco dovoz nových aut mají na starosti zejména firmy, v případě ojetin neskutečně narostla aktivita soukromníků. Ti se v lednu podíleli na importu z 90 procent, aktuálně však již jde o 99 procent. Povětšinou nakupují vozy z Japonska, tedy s pravostranným řízením. V případě těch nových pak zákazníci najdou spíše nápisy Made in China nebo Made in Korea. V Číně se totiž vyrábí prakticky všechno, třeba i nové škodovky.

Oficiální data hovoří o tom, že jen v červenci bylo do Ruska dovezeno 25 tisíc aut, z čehož nová tvořila 32 %, je ale otázkou, do jaké míry lze těmto datům věřit. Tak či onak měl letošní dovoz (tedy i se započtením prvních měsíců roku stoupnout o 33 %), od dubna jde už o 70. Zahraniční auta tak do Ruska zjevně proudí i nadále. A jak jsme již zmínili, jde i o auta zapovězených značky, mezi něž patří také Škoda, která pro Čínu vyrábí třeba i prodlouženou Octavii Pro na fotkách níže - o té si Rusové doma mohli nechat jen zdát i před letošním 24. únorem.

