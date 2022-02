Data o prodejích aut odhalují překvapivou zálibu Rusů, jsou progresivnější, než se zdá před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Názory na Rusko se různí, zvlášť v této době ale mají lidé tendenci hledět na něj jako spíše na zaostalejší evropskou zemi, kde se moderní trendy projevují až s časovým odstupem. V případě preferencí převodovek to tak úplně neplatí.

Loni na podzim jsme vás informovali, že v popularitě SUV nastal další zlom. Ruský Avtostat tehdy zjistil, že se v zemi poprvé za 9 měsíců roku prodalo více než 50 % aut kategorie SUV. Ano, platí to jen tehdy, když budeme Dacii Duster i Porsche Cayenne považovat za auta stejné třídy, ale i tak to něco znamená. Rusko je v této moderní či spíše módní zálibě v esúvéčkách všeho druhu překvapivě před zbytkem Evropy, kde mají tyto vozy na celkových prodejích stále menšinový podíl.

Rusko má v tomto ohledu blíže ke svému odvěkému rivalovi, Spojeným státům americkým, kde SUV s pick-upy automobilovému trhu zcela dominují. A není to jediná podobnost. Naprosto dominantními se v Rusku stávají rovněž automatické převodovky, další z typických amerických prvků libůstek.

V případě ručně řazených převodovek se ostatně v posledních letech často mluví o jejich úplném konci. Důvodů je více - s automatickými převodovkami je spojena nižší papírová spotřeba, a tedy i emise, což je něco, o co jde v posledních letech především. To automaty favorizuje před všemožnými regulacemi a daňovými zvýhodněními, zákazníci ale z většiny nemají problém je akceptovat. Nadšenců, kteří ocení možnost auto více ovládat, není zase tolik a ztratí-li se ekonomická motivace, automaty snadno vítězí.

V Rusku už vítězí jednoznačně, neboť opět Avtostat z loňských registrací zjistil, že z celkového počtu nově prodaných vozů jich 66,5 % neboli 1,02 milionu mělo automatickou převodovku. To je docela překvapivá a historicky opět rekordní hodnota, meziročně je to o 11 % vyšší číslo. Automaty přitom nad manuály začaly převládat teprve nedávno a ještě před pár lety měla drtivá většina nově prodaných aut ruční řazení. Automobilky ale od té doby rychle pochopily, co ruský kupec preferuje a automaty učinily šířeji a levněji dostupné.

Aktuálně tak jedinými dvěma velkými výrobci, u nichž v prodejích převažují manuální převodovky, jsou Lada a Renault. Tedy dvě značky spadající pod tentýž koncern, z nichž první zmíněná prodává s automatem jen každé desáté auto, zatímco ta druhá zmíněná každé třetí. Naopak v případě BMW a Mercedesu měla dvojici pedálů naprosto všechna auta, která byla loni v Rusku prodána, neboť jiná tyto značky ani nenabízí.

O většinu prodaných vozů s automaty se ale přesto stará mainstream. Plných 56 % takto vybavených vozů prodaly značky Kia (195 tisíc kusů), Hyundai (140 tisíc kusů), Toyota (94 tisíc, Škoda (73 tisíc kusů) a Volkswagen (72 tisíc kusů). A s výjimkou VW jich všechny prodaly více než předloni. Také při pohledu na modely vedou Korejci. V čele zájmu stojí Kia Rio, která si jen loni s automatem našla 75 tisíc kupců. Dále následují Hyundai Creta (56 tisíc kusů) a Solaris (49 tisíc kusů). A pomyslnou top 5 nejprodávanějších nových aut s dvojicí pedálů v Rusku uzavírá Toyota RAV4 a liftback Volkswagen Polo (37 tisíc resp. 34 tisíc kusů).

V Rusku je tak úplný konec ručního řazení v autech zjevně na dostřel a platí to i v případě Škody, která v tam prodává s automaty více než čtyři z pěti aut. Ve obou případech jde o vyšší podíl než v zemích Evropské unie i v České republice, kde automaty podle nejnovějších dostupných dat stále nepřekonávají 50% podíl na trhu. Pozoruhodné, uvážíme-li, že stále více prodejů tvoří elektrická a hybridní auta, do kterých se ruční řazení nenabízí vůbec.

Na vlně zájmu o automaty se veze i Škoda, která loni jen se dvěma pedály prodala v Rusku 73 tisíc aut. Dominantní jsou automaty i v Octaviích, celkově míří v Rusku do 81 procent prodaných škodovek. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

