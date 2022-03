Rusko vrací úder, auta z „nepřátelských zemí“ včetně Česka zakázalo prodávat účelovou kličkou před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Je to zajímavý obrat. Dosud se vedla debata o tom, zda západní automobilky budou moci prodávat svá v Rusku za uvalených sankcí či zda si to troufnou navzdory atmosféře ve společnosti. Teď už o tom nemusí přemýšlet, Rusko to většině z nich stejně nedovolí.

Ke vstupu ruských vojsk na Ukrajinu došlo již před více než měsícem a jen o pár dnů později se rozjela obchodní válka mezi Ruskem a většinou civilizovaného světa. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov si dokonce postěžoval, že Rusko se cítí být v totální válce, protože prakticky celý svět začal zemi zmrazovat její majetek. Souběžně došlo k pádu rublu, což Rusové částečně zvrátili některými kroky, ten nejdůležitější jim ale zatím nevyšel. Země chtěla přijímat platby za plyn už jen v její národní měně, proti tomu ovšem vystoupily státy G7, které uvedly, že ve smlouvách jsou uvedeny platby v jiných měnách a ruský požadavek akceptovat nebudou.

Situace se ale dál vyvíjí a z našeho pohledu ji nejlépe shrnul německý ministr hospodářství Robert Habeck. Podle něj nyní nastává hra nervů, kterou nakonec rozhodne to, zda Rusko bude více potřebovat evropské peníze, nebo Evropa ruský plyn. Rusové za něj stále denně inkasují skoro 20 miliard korun, skutečně jde tedy o velkou zbraň, kterou Putin drží starý kontinent tak trochu v šachu. Obchodní válka ale probíhá i na jiných polích, automobilový průmysl nevyjímaje.

Nejprve se mluvilo o zabavování továren automobilek, které své aktivity v Rusku pozastavily. Tlak na tyto výrobce pak země ještě dále stupňuje, neboť dle ruského Rosstandartu přijdou všechny vozy dovážené z „nepřátelských zemí“ o homologaci. Je to pozoruhodný posun ve vývoji a jakási účelová klička - Rusko prodej těchto aut přímo nezakazuje, bez homologace se ale beztak stávají fakticky neprodejnými.

Nejde o všechna auta ze zahraničí, mezi nepřátelské země se ruskou optikou řadí Austrálie, Albánie, Andorra, Velká Británie, Island, Kanada, Lichtenštejnsko, Mikronésie, Monako, Nový Zéland, Norsko, Korejská republika, San Marino, Severní Makedonie, Singapur, Spojené státy americké, Tchaj-wan, Ukrajina, Černá Hora, Švýcarsko, Japonsko a všechny členské státy Evropské unie, tedy i Česko. Omezení ovšem platí jen pro dovážená auta - pakliže jejich výroba probíhá lokálně, homologaci dostanou.

Rusové jako důvod uvádějí platné sankce, kvůli nimž jejich specialisté nemohou přijet na inspekci zahraničních továren, kde by prověřili kvalitu. „Vzhledem k selhání v dodávkách komponentů, zejména pak těch elektronických, nemůžeme garantovat, že tyto vozy vyhovují technickým regulím. Abychom v budoucnu předešli rušení již vydaných homologací, zvažujeme, že je dočasně přestaneme vydávat. Jakmile se ale situace stabilizuje a specialisté Rosstandartu budou moci provést inspekci, vše se vrátí do starých kolejí,“ uvedl šéf agentury Alexandr Kuzmin.

Je to pochopitelně účelové, nejde o nic jiného, než o ruskou odvetu za ony sankce a pokus mít na zahraniční výrobce nějaké páky. K čemu povede, je otázkou, na každý pád je to pozoruhodný a do značné míry nečekaný krok - dosud to byli zahraniční výrobci, kdo se rozhodoval, co bude a nebude v Rusku dělat.

Většinu zahraničních vozů si teď Rusové nekoupí, kvůli novému opatření přišly o homologaci. Patří mezi ně i Škoda Superb, která se jako jedna z mála škodovek prodávaných v Rusku dováží z ČR. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Auto Mail.ru

