Ruský Aurus má stále větší problémy. Výroba Putinovy limuzíny neběží, investoři prchají, šéf dostal padáka před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Aurus

Sám Vladimir Vladimirovič má své auto jisté a další vládní představitelé jakbysmet, Gulagu bychom se tedy nebáli. Sériová výroba ale přes údajný začátek fakticky dále neběží a ani prodeje nejsou takové, jak se čekalo. Firmu tak má ovládnout Kamaz.

Ruská automobilka Aurus měla loni na konci května konečně odstartovat sériovou výrobu limuzín Senat. Stát se tak mělo v továrně v Elabuze, kterou automobilka „zdědila“ po Fordu a do které napěchovala zhruba 2 miliardy rublů (cca 575 milionů Kč). To jsou vskutku nemalé peníze, za něž měly být pořízeny montážní linky, logistické centrum i veškeré IT vybavení. Rusové přitom počítali s tím, že vyrábět budou 5 tisíc aut všech modelů ročně, což je značný posun oproti dosavadní kusové ruční výrobě, jež probíhala v institutu NAMI.

Navzdory nemalé investici ovšem zatím žádný zákazník vůz z Elabugy dodnes neobdržel, což je docela alarmující, uvážíme-li, že veřejný prodej vozu začal v srpnu 2019. S touto informací přichází kolegové z ruského Dromu, dle nichž výrobu nadále provází spousta problémů. Kvalita předprodukčních exemplářů prý nikdy nedosáhla úrovně, kterou lidé od vozů této třídy automaticky očekávají a postup zůstává zaseklý v předprodukční fázi.

Průšvih to ale není zase takový, jak se může zdát, neboť o Senat prý není zájem. Ačkoli se v továrně mělo vyrábět 600 aut tohoto modelu ročně (zbylá kapacita má připadnout na další typy), Aurus má po všech těch letech, co jej byl plný mediální prostor, disponovat jen 60 závaznými objednávkami. V tomto kontextu není překvapivé, že firmu čeká menší zemětřesení.

Zatím to není oficiální, z postu generálního ředitele ale měl být propuštěn Adil Širinov, kterého dočasně nahradil šéf Kamazu Sergej Kogogin. Ten měl jako zástupce jednoho z investorů už dříve vyjádřit údiv nad mizernou kvalitou Aurusů a nařídit důkladný audit. Souběžně s tím měly Sollers a NAMI opustit role investorů do celého projektu a prodat své akcie gigantu Rostec, který ovládá právě Kamaz.

Je tedy stále otázkou, kdy Rusové rozjedou opravdovou sériovou výrobu alespoň modelů Senat ve vrcholné výbavě, v níž přijdou na asi 7 milionů Kč za kus. Na další vývoj je zkrátka třeba vyčkat, už ten dosavadní ale ohrožuje i zamýšlenou budoucnost značky. Kromě již odhalených verzí totiž Aurus chystá také SUV a MPV. Celá rodina bude disponovat modulární platformou, pohonem všech kol a devítistupňovým automatem, jenž bude zpočátku spojen pouze s osmiválcovým hybridním motorem. Původní plány nicméně počítaly i s příchodem čtyřválce a dvanáctiválce.

Připomeňme pak už jen, že Aurus Senat, lidově označovaný jako „Putinova limuzína” kvůli jeho prvnímu a nejznámějšímu uživateli, se vyrábí v pancéřovaném či standardním provedení, přičemž první zmíněná verze tak může vážit až 6,9 tuny. Díky 600 koním pod kapotou však i přesto dokáže zrychlit na stovku za 9 sekund, lehčí provedení bez „neprůstřelné vesty“ je na dané metě již za 6 sekund. U tohoto modelu pak omezovač zasahuje až ve 250 km/h, zatímco pancéřované verzi kvůli bezpečnosti vystaví stopku již ve 160 km/h.

Aurus Senat se začal vyrábět na konci května, přičemž první zákazníci měli dostat objednané vozy nejprve v červnu, pak v září. Stále je však nemají, sama firma pak nemá mít šéfa ani dva z dosavadních ivnestorů. Foto: Aurus

Zdroj: Drom

