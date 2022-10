Ruský automobilový průmysl se dává postupně dohromady, auta bez airbagů nebo klimatizace jsou minulostí před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: AvtoVAZ

Ať už se nám to líbí nebo ne, před realitou nelze zavírat oči. Rusové po počátečním šoku dokáží vracet výrobu domácích aut do předválečné podoby, minimálně trend je jednoznačný.

Na vše ruské nyní spousta lidí hledí s nevraživostí. Důvody není třeba připomínat, výsledkem je, že Rusku i Rusům přejí jen to nejhorší. Zmínka o čemkoli pozitivním je pak vnímána jako ruská propaganda, což je pochopitelně nesmysl. Dějí se věci z jednoho i druhého ranku a úkolem novináře je informovat o obou, ne si z nich vybírat a překrucovat je podle toho, co zrovna chce publikum slyšet.

Tak se snažíme jednat, a tak momentálně nelze ignorovat zprávy o vývoji ruského automobilového průmyslu. Ten dostal v důsledku mezinárodních sankcí, jenž byly zavedeny po 24. únoru, těžkou ránu. Zahraniční automobilky v zemi prakticky skončily, ty domácí - především pak AvtoVAZ a jeho Lada - byly rychle odstřiženy od řady dodavatelů, bez jejichž produktů nemohly vyrábět auta v dříve obvyklé podobě. Došlo tedy nejprve na úplná zastavení montážních linek, později se výroba rozjela, auta ale ztratila řadu prvků výbavy, které dávno vnímáme jako standard. Věci jako airbagy nebo klimatizace byly rázem minulostí.

Nyní je ale minulostí právě tento stav, neboť Rusové zjevně dokázali navázat kontakt s větším množství dodavatelů z Ruska a ze zemí, které se k sankcím nepřidaly. Vzhledem k tomu, kolik jich je - a o jaké země se jedná -, to nakonec nemuselo být až tak složité. Počínaje tímto týdnem se tak Lada Niva Legend a Niva Travel vyrábí s klimatizací a vyhřívanými sedadly. V případě prvního zmíněného modelu jsou přitom doplňky součástí standardní výbavy u stupňů Urban, Luxe a Black, u toho druhého pak jde o úrovně Comfort, Black a Comfort Off-Road.

Pro AvtoVAZ jde o stěžejní posun, klimatizaci totiž před eskalací rusko-ukrajinského konfliktu žádalo 60 procent lidí kupujících Nivu Legend, zatímco u modernějšího SUV byl daný podíl dokonce 80procentní. Dá se tedy předpokládat, že zájem o vozy Lady ještě vzroste, jakkoliv za klimatizaci je třeba připlácet 34 tisíc rublů (cca 13 300 Kč). Niva Legend přitom startuje na 808 900 RUB (317 000 Kč), Niva Travel pak na 998 900 RUB (391 700 Kč).

Novinky spojené s ruským trhem a Ladou nám tím nekončí, jen se od SUV přesuneme k modelu Granta. Také ten se dodus vyráběl v oholené výbavě, klimatizace však poněkud překvapivě byla její součástí, zmizela ovšem bezpečnostní výbava. I s tím je konec - už v základní konfiguraci vůz dostal dva airbagy, stejně jako modul ERA-GLONASS upozorňující na nehodu či vyhřívaná sedadla a audio systém s USB a slotem na SD kartu. A Rusové slibují, že seznam dostupné výbavy znovu rozšířit mj. i ABS či ESP, ty stále chybí. Granta osazená dodatečnou bezpečnostní výbavou startuje nyní na 749 900 RUB (294 tisíc Kč).

Je tedy zjevné, že ruský automobilový průmysl se dává dohromady, minimálně trend je pozitivní. Zůstává nicméně otázkou, jaké úrovně nakonec dosáhne. Ono začít znovu montovat do airbagy do morálně zastaralých aut není zase taková výhra, v delším časovém horizontu stojí před Rusy náročnější úkoly. Do jaké míry je zvládnou, popř. jak moc jim pomohou Číňané, ukáže jen čas.

Lada Niva Legend a Niva Travel jsou aktuálně k mání s klimatizací a vyhřívanými sedadly. Foto: AvtoVAZ



Modelová rodina Granta se pro změnu znovu těší z dvojice airbagů v základu či automatického systému hlášení nehod. Foto: AvtoVAZ

Zdroj: AvtoVAZ

Petr Prokopec

