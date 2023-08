Ruský designový král skončil po práci u Bugatti či Lamborghini na volné noze, klientů má prý přes svůj původ dost před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Hardline27, tiskové materiály

Je to jasně nejúspěšnější ruský automobilový designér posledních let, stal se autorem Bugatti Chiron, dvojice Koenigseggů a své řekl i podobě několika Lamborghini a nejméně jednoho Genesisu. Dnes začíná pracovat na volné noze, což je už vzhledem k jeho původu odvážné.

Jakožto člověk bydlící v Praze a jezdící autem s pražskou registrační značkou mám řadu nepříjemných zkušeností se škatulkováním. Uznávám sice, že se někteří obyvatelé české metropole chovají někdy dost nevhodně, to ale není důvod házet všechny ostatní do jednoho pytle. Jinak se vám snadno může stát, že vás někdo odsoudí třeba na základě chování nejvyššího představitele země.

I Češi s tím mohou mít problém, častěji se s tím ale dnes jistě setkávají Rusové, kteří vůbec nemusí souhlasit s tím, co se dnes děje na Ukrajině. Jenže odsuzovat vše ruské je v módě, a tak se šmahem s tamními papaláši svezl i zbytek země. „Krásně” to předvedla česká vláda, když se nedávno zasadila o to, aby u nás nemohla hrát na turnaji ruská tenistka, i když měla platné vízum a nic špatného neprovedla.

Minulý týden pro změnu médii rezonovaly násilné trestné činy, kterých se dopustili Ukrajinci. Čeští politici v tu chvíli kvapně přispěchali s prohlášením, že se jedná pouze o selhání jednotlivce, kvůli kterému nelze plošně odsoudit celý národ. Máme tu tedy dvojí metr jako vyšitý, přičemž jen doufám, že se s ním nebude muset potýkat Alexander Selipanov známý jako Saša či ještě spíše Sasha. Ten se v roce 1983 narodil v tehdejším Sovětském svazu a i když se to stalo v gruzínském Tbilisi, má ruské občanství. Pro řadu lidí tedy může být pomalu tím, kdo svrhává bomby na Ukrajinu.

Selipanov nicméně v Rusku dlouho nevydržel, již v 17 letech se přestěhoval do Kalifornie, kde vystudoval tamní Art Center College. Po jejím absolvování zakotvil u Volkswagenu a vrátil se do Evropy. Nejprve pracoval pro samotný VW, následně zamířil k Lamborghini a zejména pak Bugatti. V případě druhé zastával pozici designéra exteriérů a jako takový vyšvihl modely Chiron či Vision GT. Zodpovědný je ale i za vzhled Huracanu či Genesis Essentia, od VW se totiž přesunul ke korejské automobilce.

Zatím poslední přestupní stanicí se pro aktuálně čtyřicetiletého designéra stal Koenigsegg, pro které navrhl Gemeru a CC850. Švédskou malosériovou značku však nakonec také opustil, přednost totiž dostala práce na volné noze. Aktuálně se pak Selipanov pochlubil tím, že založil nové designové studio Hardline27. To má zastoupení jak v Kalifornii, tak v Berlíně, přičemž soustředit se hodlá hlavně na virtuální návrhy. V důsledku toho chce Selipanov klientům šetřit čas i peníze.

Záběr studia ovšem bude širší, neboť má dojít i na fyzické prototypy. Více jasno bychom měli mít do 24 měsíců, neboť během této doby hodlá Selipanov mnohé nové projekty odhalit. Od své dosavadní tvorby se nehodlá vzdálit, spíše dojde na její umocnění. Známý designér totiž uvedl, že „v rámci návrhů aut se hodláme vrátit ke kořenům. Zaměřit se pak chceme na to, co je našim srdcím nejbližší, tedy na nekompromisní krásu, která je průsečíkem funkce, výkonu a umění“.

Podle svých slov nemá přes svou národnost o práci nouzi, což by nakonec bylo jen dobře. Výlet do Česka bychom mu ale v tuto chvíli raději nedoporučili...

Alexander Selipanov, známý spíše jako Saša či Sasha, se proslavil designem řady supersportů. Aktuálně se vrhl na sólovou dráhu. Foto: Hardline27, tiskové materiály

Zdroj: Hardline27

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.