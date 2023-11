Ruský Kamaz poprvé ukázal svého Robocopa, bezpilotní důlní náklaďák skutečně vypadá jako filmový hrdina

Petr Miler

Ztotožňování se s čímkoli americkým je asi to poslední, co bychom dnes od Rusů čekali, novinka Kamazu ale jako Robocop skutečně vypadá. Je to nicméně jen přezdívka, oficiální označení vozu postaveného na základech typu 4554 zatím není známé.