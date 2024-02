Ruský osobní tank vstoupil do prodeje, prakticky nezastavitelný vůz vyjde levněji než vrcholné škodovky před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Visuva, tiskové materiály

Nejsme si jisti, komu takové „auto” k něčemu bude, pokud se ale hlásíte jako ti, kteří znají odpověď, máme pro vás další informace o něm. Vyrobeno bude jen asi 15 takových strojů ročně a jejich cena skutečně nebude zase tak enormní.

Když se řekne tank, představíme si obvykle vojenský stroj, lépe se orientující automobilisté si vzpomenou i na řadu čínských SUV vyráběných automobilkou Great Wall Motors. Může jít ale ještě o něco jiného - mimořádně schopný terénní automobil, který svou konstrukcí tanky připomíná (a také si tak říká), ale bez hlavní a pancíře má za úkol hlavně zdolávat nástrahy těžkého terénu.

Takovému vozu dala za vznik krasnojarská firma Visuva, o jejímž Tanku už jsme psali nejednou, naposledy dokonce i s tím, že se dá objednat. Ani tehdy ale nebyly známé jeho ceny, jakkoli ruský výrobce sliboval, že budou přívětivější, než by charakter a jméno stroje mohly naznačovat.

Nyní víme i to, kolik si za pásový terénní automobil určený k překonání těch terénních podmínek Rusové účtují. Není to úplně málo, cena začínající na 7 milionech rublů, tedy asi 1,78 milionu Kč, ale není z jiného světa. Však dnes dáte skoro 1,5 milionu korun za první Škodu Kodiaq a pohonem 4x4 a... tank to není. Ceny vrcholných elektromobilů jsou pak ještě podstatně vyšší.

Visuva přesto fronty neočekává a v Krasnojarsku plánuje vyrobit asi 15 vozů za rok. Půjde o stroje s ocelovou karoserií, kabinu určenou pro šest, odpružením se zdvihem 220 mm a světlou výškou 580 mm. Za cokoli lepšího bude třeba si připlatit, tento Tank se může po pár modifikacích stát ještě schopnějším vozem v jakémkoli z výše zmíněných ohledů.

Dodejme, že auto je pozoruhodně poháněno motory od Toyoty. Jedná se o benzínové jednotky 3UZ-FE, 3UR-FE, 1HD-FTE nebo 1VD-FTV. Jde o upravené agregáty pro potřebu Tanku, Visuva na ně ale dává záruku 1 rok nebo 300 provozních hodin. Jestli tohle všechno ohromí aspoň 15 zájemců o osobní tank za rok, ukáže jen čas.

Tank od Visuvy je hotová věc a dá se i koupit. Cena pod 1,8 milionu Kč není až tak vysoká, tedy aspoň na tank... Foto: Visuva

Zdroj: Visuva

Petr Miler

