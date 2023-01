Ruský prezident evidentně žije, v Petrohradu si za přísných opatření prohlédl nové ruské SUV včera | Petr Prokopec

/ Foto: Alexej Rogozin, RIA Novosti

O jeho stavu se povídá leccos, máme-li ale věřit těmto záběrům, pak se dál těší bezproblémovému stavu. Automobilovou novinkou zbrojovky Almaz-Antey se zdá být potěšen, vůz by se měl vyrábět od příštího roku.

Pokud se stejně jako ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ptáte, zda je Vladimír Putin naživu, pak by vám jasnou odpovědí mohlo být nové video agentury RIA Novosti. Ruský prezident je na něm zachycen při návštěvě společnosti Almaz-Antey, která produkuje zejména vojenskou techniku. Její záběr je nicméně daleko širší, dále totiž vyrábí třeba ventily pro jaderné elektrárny či pro změnu plastové obaly na mnohou kosmetiku nebo potraviny.

Almaz-Antey nicméně hodlá vstoupit i mezi výrobce běžných aut. Firma tak již delší dobu pracuje na elektrickém SUV zvaném e-Neva. Právě tento vůz si Putin při své návštěvě Petrohradu, která se uskutečnila s ohledem na 80. výročí prolomení blokády někdejšího Leningradu, prohlédl. A jak se zdá, byl jím potěšen. Stejně jako třeba ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov, který mohl novinku okouknout již loni v létě.

E-Neva by měla zamířit do výroby v roce 2024, přičemž automobilka již během prvního roku hodlá vyrobit 25 tisíc exemplářů. To je s ohledem na současnou ekonomickou situaci Ruska a kupní sílu tamních obyvatel poněkud odvážný plán. Zvláště když stávající parametry nejsou tak oslnivé, jako tomu bylo v roce 2021. Tehdy vůz počítal se dvěma elektromotory, jež produkovaly 824 Nm a měly zajistit zrychlení na stovku za 2,7 sekundy.

Aktuálně se nicméně počítá se dvěma variantami, z nichž ta první hybridní počítá s dojezdem 1 000 km, akcelerací na stovku za 8,5 sekundy a maximálkou 180 km/h. Druhá pak má dostat do vínku nejen baterie o kapacitě 70 kWh, ale rovněž spalovací ústrojí, které se nebude starat o roztáčení kol, nýbrž o výrobu energie. Její dojezd pak má činit 810 km, přičemž dynamika je naprosto stejná s první zmíněnou variantou.

Cena 4,5metrového vozu prozatím nebyla zmíněna, minulý týden nicméně vyšly najevo nové zajímavé informace. Almaz-Antey totiž jedná s AvtoVAZem o spolupráci při výrobě. Ta by měla probíhat v někdejší továrně Nissanu, která je po odchodu japonské značky z ruského trhu pod správou druhé zmíněné automobilky. Ta ale pochopitelně bude potřebovat projít velkou úpravou, i proto zjevně výroba nezačne ihned.

E-Neva má být nicméně pro společnost Almaz-Antey pouze první vlaštovkou. Na základě prezidentského výnosu z roku 2016 mají totiž všechny ruské zbrojařské firmy vyrábět i produkty určené pro civilisty. Do roku 2025 přitom mají dosáhnout 25procentního podílu na celkových prodejích, do roku 2030 nicméně již půjde o minimálně 50 procent. Je nicméně otázkou, nakolik válka na Ukrajině vše změní.

E-Neva se v tomto stavu ukázala již loni v létě, kdy si ji prohlédl ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov. Nyní bylo elektrické SUV pro změnu předvedeno ruskému prezidentovi Vladimíru Putinovi. Foto: Alexej Rogozin, RIA Novosti

Zdroj: RIA Novosti

Petr Prokopec

