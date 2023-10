Ruský soupeř Škody Octavia se začal prodávat i ve vrcholné verzi, nejsilnější Moskvič má 174 koní a hromadu výbavy před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

Přes počáteční těžkosti Rusové dotahují své automobilové plány do konce. Jejich skoro 4,8metrový liftback jménem 6 je je dokonce větší než Octavia, navíc se 174 koňmi není slabý a výbavou škodovku strčí do kapsy. Přesto stojí o dost méně.

Pokud u nás dnes zatoužíte po nové Škodě Octavia, musíte sáhnout do kapsy pro minimálně 620 tisíc korun. Te není zrovna lidová cena, zvláště v kontextu s tím, co za ni dostanete. Základem pro 4,7metrový vůz je totiž bídná výbava Active ve spojení s přeplňovanou jedna-pětkou se 150 koňmi pod kapotou. A jakkoli v základu Octavia nabízela i míň, za patnáct průměrných českých platů člověk očekává víc. Problémem však je, že kvůli vyššímu výkonu je zapotřebí sáhnout do kapsy ještě hlouběji. Plug-in hybridní jedna-čtyřka (204 koní) je totiž k mání od 944 900 Kč, za RS (245 koní) je třeba dát dokonce 1 059 900 Kč.

Z Česka a potažmo celé Evropy se tak stává území, kde po nových autech můžete tak maximálně toužit, a to přesto, že nejde o vozy značek jako Ferrari, Lamborghini či Porsche. Situace zašla tak daleko, že i Rusko v tomto ohledu začíná veškeré sankce zavedené mezinárodními mocnostmi působit lépe. Dokládá to i nový Moskvič 6, který se aktuálně začal prodávat. K mání je s přeplňovanou jedna-pětkou naladěnou na 136 či 174 koní. V prvním je pohon pohon předních kol spojen s CVT, ve druhém s klasickým automatem.

Ceny slabšího provedení již byly odhaleny, přičemž s úrovní výbavy Comfort je spojena částka 2 626 000 rublů (cca 606 tisíc korun), zatímco stupeň Business je k mání od 2 826 000 RUB (asi 652 tisíc Kč). Na základě toho jsme ani nepředpokládali, že by výkonnější model zamířil pod tři miliony rublů, ale stalo se. Verze disponující 174 koňmi je totiž k dispozici od 2 976 000 RUB (cca 714 tisíc Kč), což je za daných zajímavá cena. Zvláště když je u toho vyšší výbava.

S úrovní Business je přitom spojen digitální přístrojový štít, sada kamer monitorujících okolí celého vozu, střešní okno nebo sedadlo řidiče ovládané elektricky. Za holobyt nicméně nemůžeme považovat ani níže položený stupeň Comfort, jehož součástí jsou vyhřívaná přední sedadla, multimédia se zpětnou kamerou a 10,4palcovým displejem či plnohodnotné LEDky. Většinu z těchto prvků Octavia v základu zdaleka nemá.

Lze už jen dodat, že Moskvič 6 překonává mladoboleslavského soupeře i svými rozměry, na délku mu totiž naměříme 4 770 milimetrů. Kromě toho tu pak máme šířku 1 820 mm, výšku 1 492 mm či rozvor 2 770 mm a světlou výšku 140 mm. Octavia tak vládne v jediném ohledu, a to v zavazadelníku, který zvládne pobrat 600 litrů. V případě Moskviče tu pak máme „jen“ 540 l, i to lze ovšem vnímat jako velkorysý prostor. Koneckonců jde o větší porci, než jakou vám nabídne třeba současné BMW řady 3, a to i v případě varianty Touring.

Moskvič 6 je nově k mání i se 174 koňmi, za které je třeba zaplatit asi 715 tisíc korun. V kontextu s mladoboleslavským portfoliem je taková nabídka zajímavá. Foto: Moskvič

Zdroj: Moskvič

