Ruský trh s auty je znovu třetí největší v Evropě, druhé místo mu uniklo jen o prsa před 11 hodinami | Petr Prokopec

O dopadech sankcí uvalených na Rusko se bude jistě diskutovat dlouho a nemá smysl dělat předčasné závěry. Ze střednědobého hlediska je ale očividné, že minimálně ruský automobilový trh nepotopily. A místa značek jako Škoda zabrali Číňané.

Ekonomické sankce jsou vedle poskytnutí rozličných forem pomoci tím hlavním, jak západní země zareagovaly na ruskou invazi na Ukrajinu. Je to obvyklý a pochopitelný krok, charakter některých zavedených sankcí ale od počátků nevypadá jako cesta, která by měla ublížit výlučně či dominantně Rusům.

V prvé řadě jsme nikdy nepochopili, proč mají sankce za cíl omezit vývoz čehokoli nevojenského do této země. Taková omezení může Rusko přijmout samo jako reakci na zákaz vývozu jeho zboží do EU č USA, ale proč si to zakazujeme sami? Představa, že někdo podstatným způsobem využije Škody Octavia ve válce je naivní, vypadá to spíš jako snaha trestat Rusy tím, že si nebudou moci něco koupit. Komu to ale ve výsledku ubližuje víc?

Pokud někdo měl pocit, že to potopí ruský trh s auty už proto, že na něm nebude co koupit, mýlil se. Naplno se to ukázalo letos v srpnu, kdy v Rusku po řadě měsíců růstu prodalo celkem 109 731 nových aut. Ve srovnání se stejným obdobím loňského roku jde o 2,6násobek registrací, na čemž kromě Lady mají podíl hlavně čínské automobilky, které využily nabídnuté příležitosti a rychle obsadily prázdné místo uvolněné značkami jako právě Škoda. Pro tu bylo Rusko druhým největším trhem na světě, teď pro ni není ničím.

Že prodeje v Rusku znovu rychle rostou, nezmiňujeme poprvé, pozoruhodný je hlavně jeho návrat na automobilovou mapu Evropy. Díky zmíněným prodejům se země stala znovu třetím největším trhem s auty v Evropě, pouze v Německu (273 417 ks) a Francii (113 499 ks) bylo v srpnu prodáno více nových aut. Země galského kohouta je navíc na dostřel.

Bilance za prvních osm letošních měsíců není pro Rusy až tak dobrá, ovšem i v tomto ohledu je patrné, že trh se vrací do starých kolejí. Prodáno bylo už takřka 607 tisíc nových aut, tedy o 41 procent více než loni. Analytici tak předpokládají, že finální letošní účet by se mohl zvednout dokonce na 950 tisíc až 1 milion aut. To opravdu není málo.

Aktuálně tak už jen pro úplnost dodáme, že Rusko překonalo jak Velkou Británii, tak Itálii či Španělsko. V těchto zemích se totiž v srpnu prodalo 85 657, respektive 79 756 a 55 597 nových aut. Na všech těchto trzích, a to včetně vedoucího Německa a druhé Francie, došlo na meziroční růst. Ve srovnání s Ruskem jde nicméně jen o malý posun.

Bestsellery v Rusku jsou auta jako SUV Chery Tiggo 4, která se v zemi i vyrábí. Samotné Chery si z ruského koláče ukusuje stále víc a má z čeho, tamní prodeje jsou znovu skoro tam, kde byly před válkou. Jen tato čínská značka si tak letos může připsat až 200 tisíc ruských registrací. Foto: Chery

