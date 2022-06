Trh s auty v Rusku se v květnu vrátil do hloubi 90. let, výsledek je přesto vnímán jako malá výhra před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Že ode dna se dá jen odrazit? Tak špatně na tom zase Rusové nejsou, obecně tristní výsledky květnových prodejů mají jiný pozitivní aspekt, třebaže jen velmi relativní - pokles se zastavil a trh se drží na hodnotách předchozího měsíce.

Dlouhodobé ekonomické dopady sankcí uvalených na Rusko zůstávají velkou neznámou. Jakýsi propagandistický narativ velí tvrdit, že Rusko poškodí hodně a západní svět jen trochu, což se může stát, minimálně z pohledu samotné země a jejích klíčových příjmů to tak ale zatím nevypadá. Konflikt a uvalené sankce vyšroubovaly ceny pro Rusy klíčových komodit do nevídaných výšin a i když jejich prodej určitými směry klesl, nárůst cen to více než kompenzuje.

Nikde navíc není psáno, že když ruské komodity nebude kupovat část zemí EU či USA, nebude je kupovat nikdo, z oněch vyšších cen navíc Rusové budou profitovat i kdekoli jinde. Pohledem přebytku obchodní bilance je zatím Rusko těžce nad věcí a pochybujeme, že se na tom v dohledné době může něco změnit. To je ale značně makroekonomický pohled, zkoumání dílčích oblastí ekonomiky dává jiný obrázek.

Jeden z takových nabízí pohled na výrobu a prodej automobilů, obojí se v Rusku prakticky zhroutilo. Před sebou máme zatím neoficiální čísla Avtostatu, která dokumentují odbyt aut v Rusku na základě dat o registracích v květnu, a nic hezkého opravdu nevykresluje. Prodáno mělo být jen 27 458 vozů, což je o brutálních 78 % méně než loni a o 84 % méně než předloni. Dokonce i v roce 1999, kdy Rusko procházelo těžkou ekonomickou krizí, se za stejný měsíc prodalo 82 tisíc aut, to je třikrát více. Abychom našli horší měsíční výsledek, museli bychom se vydat kamsi do hloubi 90. let a otřesů pramenících z rozpadu Sovětského svazu.

Trhu nadále vládne Lada před Korejci a Renaultem, zřetelný je ovšem už vzestup Číňanů. Ti mají v pomyslné top 10 už 3 značky a dá se čekat, že jejich význam jen poroste. I kdyby se náhodou situace změnila a západní automobilky se do země vrátily, statut firem z „nepřátelských zemí” jim u spousty Rusů stejně nepomůže. Ani z pohledu největší země světa není vše jen černé.

Jak Avtostat zdůrazňuje, květnový výsledek už je jen o 2 % horší než v dubnu, a trh se tak nejspíše stabilizoval na novém minimu. Vzhledem k tomu, že výroba některých vozů se má znovu rozjet a ekonomický šok pro Rusko už zřejmě nebude větší, dá se očekávat, že by odbyt mohl meziměsíčně dále znovu růst. Více ukáže čas, pro dnešek přidáme už jen kompletní výsledky prodejů nejúspěšnějších značek v zemi za letošní květen.

Nejprodávanější značky aut v Rusku v květnu 2022 dle dat Avtostatu

1. Lada - 6 656 aut

2. Kia - 3 576 aut

3. Hyundai - 3 097 aut

4. Renault - 2 183 aut

5. Chery - 1 661 aut

6. Nissan - 1 233 aut

7. Haval - 1 220 aut

8. Škoda - 1 095 aut

9. Geely - 905 aut

10. Toyota - 870 aut

Také Škoda se v Rusku masivně propadá, v květnu se ale udržela s více jak 1 000 prodaných aut v nejlepší desítce značek. Dva čínští konkurenci jsou ale už výrazně před ní. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.