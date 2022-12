Ruský trh s auty se vzpamatovává. A Číňané toho využívají, ti nejlepší rostou skoro o 100 procent před 11 hodinami | Petr Miler

Ať už se nám to líbí nebo ne, ruský trh s auty po hlubokém počátečním propadu na jaře tohoto roku nezažívá další pád, meziroční poklesy se postupně umenšují. A Číňané z toho dokáží těžit, nejvíce pak Chery se svým Tiggem 7.

Evropští výrobci dnes doma ztrácí kvůli bujícím regulacím i nejasným ekonomickým vyhlídkám, v Číně se pak musí potýkat se stále silnější domácí konkurencí a Rusko více nebo méně opustili pod tlakem nastalých okolností. To všechno je voda na mlýn Číňanům, kteří paradoxně nežijí v prostředí takových omezení - doma jsou velmi silní, v Evropě se rozjíždí (letos tu dle dat JATO Dynamics rostou o 115 % v momentě, kdy všichni krom konglomerátu Hyundai-Kia a Toyoty ztrácí) a v Rusku jakožto jednom z největších trhů Eurasie podnikají dál.

Může se zdát, že to není k ničemu, ale ruský trh s auty od května meziměsíčně znovu téměř neustále roste. V listopadu se na něm tak prodalo 51 525 aut. Pořád je to o 48,8 procenta méně než loni, takže jde nadále o výrazný pokles, už to ale nejsou 80- nebo 90procentní poklesy jako dříve. A meziměsíčně je dynamika jasně pozitivní - listopad přinesl o 19 % lepší výsledek než říjen. Rusko je tak nyní opět šestým největším automobilovým trhem v Evropě po Německu, Velké Británii, Francii, Itálii a Španělsku.

Momentálně si díky tomu nejvíce mne ruce Chery, a to vlastně docela potichu. Tato automobilka totiž letos na jaře vystoupila z asociace AEB, která mapuje oficiální prodeje nových aut v Rusku, a tak se informace o jejích prodejích neobjevují v obvykle citovaných statistikách. Tamní Avtostat ale pracuje i s daty centrálního registru, ze kterých je patrné, že Chery AEB neopustilo proto, že by se bálo veřejně prezentovat svůj úpadek. To spíše nechce, aby ostatní viděli jeho úspěch.

Chery se tak v listopadu s 5 537 prodanými auty stalo zahraničním prodejcem číslo jedna a meziročně vykázalo masivní růst o 84,3 %. Děje se tak v podstatě přesně to, co předpokládali analytici - Rusové auta kupovat nepřestali a državy evropských, korejských nebo japonských značek postupně přebírají hlavně Číňané.

Data pak ukazují hlavně atraktivitu SUV Tiggo 7 Pro, který je dnes vůbec nejžádanějším modelem z dovozu. Jen za listopad si jej koupilo 3 192 Rusů, což jednak není zanedbatelné absolutně, relativně to ale představuje meziroční růst o 320 %. Nazvat tento vůz kasovním trhákem není přehnané.

Čím hlavně boduje? Jde o rozsáhle modernizovaný vůz jinak poprvé představený v roce 2016, což připomíná právě slovo „Pro” v jeho názvu. Inovace změnily zejména vnější design, který se stal v předních partiích o poznání ostřeji řezaným. S novými a menšími světlomety dorazila i LED-technika, která se objevuje také v mlhovkách. A nové lampy najdeme i vzadu, kde jsou módně spojené svítící linkou.

Jak změny vpředu, tak i ty vzadu se starají o optické zmohutnění vozu, vizuálně jej posouvají do vyšších sfér. A je třeba říci, že Tiggo 7 vypadá po jakémsi velkém faceliftu hodnotněji, třebaže žádnou designovou finesu nepředstavuje. To samé lze říci také o interiéru, který zamířil směrem k větší hranatosti a dostal více palubní elektroniky čítající třeba také plně digitální přístrojovku.

Auto se proměnilo též mechanicky, neboť zákazníci nyní mohou počítat nejen s 1,5litrovým přeplňovaným čtyřválcem s až 156 koňmi výkonu, ale také s novým motorem 1,6 turbo s až 197 koňmi výkonu. Výkon motoru vždy na přední kola přenáší buď šestistupňový manuál, stejně disponovaná dvouspojka či automat CVT. Maximální rychlost v případě jedna-pětky činí 185 km/h, stovka padne za 9,7 sekundy a kombinovaná spotřeba má hodnotu 6,8 litru benzinu v kombinaci. A v Rusku je momentálně k dispozici právě jen tato motorizace, tedy jedna-pětka s CVT.

Jinak jde o středně velké SUV, které měří 4 500 milimetrů na délku, 1 842 mm na šířku, 1 705 mm na výšku a 2 670 mm v případě rozvoru. Nejblíže má tedy české Škodě Kodiaq, byť jde o trochu menší automobil. Výbavově jej ale dalece překonává, neboť už v základu nabízí to, co škodovka ve středních a vysokých specifikacích. V nejvyšších provedeních pak můžete pomýšlet i na výbavu, kterou do Škod ani nedostanete, třeba streamování videí přes službu provozovanou samotnou automobilkou.

Prodejnímu úspěchu auta se tak nelze divit, i když ceny českou optikou moc zajímavé nejsou. V přepočtu na koruny budeme na úrovni českých cen Kodiaqu, současný kurs rublu je ale umělý. Když se podíváme čistě na ruské ceny, jsme u Tigga 7 Pro na 2 139 900 RUB v základu (to je asi 789 tisíc Kč) a 2 269 900 RUB (cca 837 tisíc Kč) za absolutní vrchol. Jak už padlo, na koruny to není až tak zajímavé, třebaže kurs rublu se pozvolna vrací k normálu. Jenže Kodiaq v Rusku začíná na 3 364 000 RUB (1,24 milionu Kč) a takový Laurin a Klement už vyjde na 5 806 000 RUB (2,14 milionu). A i kdybychom za konkurenta brali Karoq, který je menší, slabší a o hodně hůře vybavený, jsme na 2 716 000 RUB nejméně (přes 1 milion Kč).

Číňané tak vychází mnohem levněji, navíc mají auta skladem prakticky v neomezené míře - dále je do země dováží a dále je tam vyrábí. Na současném vývoji tak zjevně vydělávají. A pokud se západ Evropy dostane do ekonomických problémů, bude to pro ně další šance se prosadit. Kdo si myslí, že na něco takového nečekají a příležitost nechytnou za pačesy, je podle nás velmi naivní.

Chery Tiggo 7 Pro je jedním z aut, která bodovala v Rusku už dříve a na rozdíl od jiných jsou nadále k mání. Jejich prodeje zjevně posílá jen výš, Tiggo 7 Pro je nyní dokonce nejžádanějším zahraničním autem v zemi, prodejně roste meziročně o 320 % a odbyt celé značky šroubuje výš o 84 %. Foto: Chery

