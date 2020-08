Ruský UAZ se pochlubil obrázky nového Lovce, pak se ale zjistilo, že vůbec nejsou jeho před 5 hodinami | Petr Prokopec

Dovedete si představit, že by VW lákal na nový Golf, jehož design má na svědomí někdo cizí, a tak velmi pravděpodobně nikdy nevznikne? Rusko je ale země neomezených možností a pro tamní UAZ to zjevně není problém.

Pokud jste ještě zažili povinnou vojenskou službu, nejspíše si pamatujete na legendární ruský off-road, kterým ovšem nebyla Lada Niva, nýbrž ještě o chlup starší vůz. UAZ-469 se totiž poprvé objevil ve výrobě již v roce 1971. Uljanovskij Avtomobilnyj Zavod jej přitom zákazníkům prodává dodnes, ovšem de facto už jen v civilní verzi. Ta se vůči ukončenému armádnímu speciálu liší hlavně nižší světlou výškou (220 mm versus 300 mm). Zároveň se po příchodu nového milénia dočkala nového názvu Hunter.

Pod tímto označením se UAZ-469B prodával zpočátku pouze v Německu, zatímco třeba asijské země jej znaly jako Tigr. Značka však vzala v potaz stížnost koncernu General Motors, který v jistou dobu poslal na trh Opel Tigra. Rusové se proto rozhodli, že vsadí již jen na „Lovce“. Tomu přitom v roce 2010 dodali novou pohonnou jednotku, a sice 2,7litrový benzinový čtyřválec, který nahradil předchozí dva-pětku. Následně pak do nabídky ještě dorazil turbodiesel se shodným objemem.

I přes tyto modernizace však Hunter zůstává svou podstatou věrný originálu, jehož kořeny vedou až k „jeepu“ Willys MB, tedy k legendě druhé světové války. Máme zde tedy opravdu letitou konstrukci, pročež nepřekvapí, že se zejména v posledních letech vedou vášnivé diskuze o modernizaci. Ta se nicméně nechystá, značka UAZ totiž není v dobré finanční kondici. Modernizován tak má být pouze lépe prodávaný model Patriot, jehož vylepšená verze má dorazit v roce 2021 či 2022.

Proč o tom ale vůbec mluvíme? Zejména kvůli kroku, který Rusové aktuálně udělali. Značka totiž na sociálních sítích zveřejnila ilustrace, které by příchod faceliftu mohly naznačovat. Manažeři UAZu tak byli rázem zaplaveni dotazy, zda se vyobrazené provedení skutečně objeví v produkci. Odpovídat se nicméně rozhodli neurčitě, podle nich o všem rozhodne čas. Jak jsme ale zmínili, doba je aktuálně spíše proti automobilce, která tak skutečně Hunter v nejbližších letech modernizovat nebude.

Samotné lákání publika a následná ledová sprcha ovšem nejsou tím pravým důvodem, proč nás tento případ zaujal. Za vším stojí hlavně ta skutečnost, že ony ilustrace vůbec nepochází přímo od UAZu a automobilka to ani nepřiznala. Místo toho je za ně zodpovědný nezávislý designér Sergej Kritsberg. Značka dodatečně jeho jméno zmiňuje, ovšem i nyní tak činí v kontextu, jako kdyby daný člověk pracoval pro ni a skutečně dostal za úkol stvořit novou generaci. Znovu ale musíme zopakovat, že k ničemu takovému nedošlo.

UAZ se tedy do jisté míry chlubí cizím peřím, které ovšem nikdy nevyrobí. I proto, že loni měl Hunter na kontě pouze 1 203 registrací, tedy zhruba desetkrát méně než v dobách největší slávy. Jakékoliv investice do tohoto typu vozu jsou tak z ekonomického hlediska nesmyslné. Ač se tedy soustavně objevují neoficiální návrhy, jako ten loňský od Andreje Fandjukina, který si můžete prohlédnout v galerii, realita je taková, že UAZ-469 bude v současné době pokračovat do roku 2022. A poté zřejmě nadobro skončí.

