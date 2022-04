Ruský výrobce motorek našel cestu, jak obejít sankce západu, doma by neprodal skoro nic včera | Petr Prokopec

/ Foto: Ural

Pro podobné firmy znamená zavedení tak tvrdých sankcí možnost postupovat v podstatě jen dvěma způsoby - buď zavřít, nebo se pokusit sankcím vyhnout. Ural zvolil druhou možnost a doufá, že se jej protiruské nálady příliš nedotknou.

V roce 1940 získal Sovětský svaz licenci na výrobu motocyklu BMW R71 a přidružené sajdkáry. O rok později pak byla založena značka Ural, která začala vyrábět svou verzi německého stroje. Výroba původně probíhala v Moskvě a ukrajinském Charkově, nicméně kvůli postupu německé armády nakonec došlo na její přemístění do Irbitu a Nižného Novgorodu. Kvůli válce pak ostatně Ural produkoval motocykly jen pro armádní účely, na výrobu civilních strojů došlo až v 50. letech. V té době navíc značka expandovala do zahraničí.

Před příchodem nového milénia se nicméně společnost dostala do finančních potíží a nakonec zbankrotovala. Novou krev jí do žil vdechla skupina investorů, kteří se rozhodli oprášit někdejší design a spojit jej s modernější technikou. Z Uralu se tak stala uznávaná společnost, o jejíž produkty je nemalý zájem, a to zejména mimo Rusko. Ve své domovině totiž značka loni prodala jen 70 motocyklů, jakkoliv její celkový odbyt vyšplhal na 2 400 kusů.

Jak nyní vzpomíná šéf společnosti Ilja Chait, dosáhnout rekordního odbytu nebylo vůbec jednoduché. Stejně jako celá branže se totiž i Ural musel potýkat s následky koronavirové krize, která navíc způsobila značné trhliny v dodavatelských řetězcích. Nebylo to však nic ve srovnání s loňským podzimem, kdy se začaly vyhrocovat vztahy mezi Evropskou unií a Běloruskem. Skrze tuto zemi totiž vedla jedna z dopravních tepen firmy, přes kterou zasílala své stroje na západ.

I to byl ale ve výsledku jen čajíček oproti letošnímu roku. „Dva z našich dealerů zrušili kontrakty. Někteří z našich dodavatelů nám pak oznámili, že již svými produkty nemohou zásobovat naši továrnu v Rusku. Zvedla se cla v Kanadě, Austrálii i Spojených státech. Japonsko pak na ruské produkty rovnou uvrhlo embargo,“ vyjmenovává Chait rozličné potíže. I kvůli tomu byl Ural donucen pozastavit výrobu. Firma však má plán, jak na problémy vyzrát.

„Odstartovali jsme výstavbu nové továrny v Petropavlovsku v Kazachstánu, která se nachází zhruba 600 kilometrů od Irbitu. V původní továrně bude nadále pokračovat výroba rámů a kapotáže. Nicméně motocykly budou sestavovány v Kazachstánu a odtud odesílány do celého světa,“ dodává dále Chait. A zmiňuje, že firma má vlastně výhodu, když se ve snaze o nejvyšší kvalitu vzdala vlastní výroby většiny komponentů, které nakupuje z celého světa.

„Dnes jsou naše motocykly z 80 procent tvořeny díly, které pochází od světových dodavatelů. To nás připravilo na stěhování montážního závodu, stejně jako nám vše usnadnilo. Ve své podstatě totiž jen měníme dodací adresu těchto komponentů,“ upřesnil ještě Chait. Ural by tak dle plánu již v květnu měl začít přejímat díly v novém podniku, kde v srpnu rozjede výrobu.

Je to pochopitelně klička svého druhu, neboť základ motorek bude dál vznikat v Rusku, do Kazachstánu bude dovezen jejich základ, tam na ně budou „navěšeny” komponenty od dodavatelů, a v této zemi tak budou budou vyráběny do značné míry formálně. Navíc vzhledem k členství Kazachstánu v CIS (Společenství nezávislých států to bude i celně a logisticky velmi jednoduché. Chait přesto věří, že jako malý výrobce nebude zasažen současnými protiruskými náladami. „Myslíme si, že intelektuální úroveň našich zákazníků je natolik vysoká, že i skrze les dokážou spatřit jednotlivé stromy. Ostatně náš postoj v případě této války jsme dali jasně najevo,“ uzavírá vše Chait, který už zmínkou o válce riskuje na jednu stranu. A popisem svého řešení sankcí západu na druhou.

Ural dnes vyrábí dvě řady motocyklů se sajdkárami, a to Gear Up a cT. Každý lze navíc čas od času pořídit ještě v limitované edici. Vznikaly dosud v Rusku a exportovány byly hlavně do světa. Nyní se výroba částečně přesune do Kazachstánu, který se dopadům sankcí zatím vyhnul. Foto: Ural

Zdroj: Ride Apart

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.