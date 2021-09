Ruský výrobce náklaďáků odhalil víc ke svému prvnímu osobáku s neobvyklým volantem před 4 hodinami | Petr Miler

Rozhodně není běžné, aby se významný výrobce nákladních aut pouštěl do produkce těch osobních, v tomto případě se to ale děje. A pokud si někdo myslel, že jde jen o výstřel do prázdna, mýlil se.

Loni v prosinci se světu poprvé ukázalo první osobní auto známého ruského výrobce náklaďáků. Auto nazvané Kamaz Kama-1 možná neohromuje nápaditostí svého jména, jinak ale má čím zaujmout. Jde o elektromobil, tedy v Rusku něco krajně neobvyklého, navíc s dosti nestandardně řešeným interiérem.

Kamaz jej nevyrobil z ničeho, do značné míry vsadil na komponenty od čínských dodavatelů, kteří se postarali o elektromotory, akumulátory a část palubní elektroniky. Zbytek ale Rusové stvořili sami a to nikoli s cílem ukázat, co také dovedou, ale dostat takové auto do výroby. Kamaz od začátku počítal s tím, že půjde o jedno z nejlevnějších elektrických aut prodávaných v Evropě a na tomto plánu se dosud nic nezměnilo.

Nyní Rusové vydali tiskovou zprávu, kterou upřesňují, co mají s Kamou-1 dále za lubem. Ačkoli při první prezentaci mohl vůz dělat dojem produkci blízkého konceptu, zase tak horké to není. Kamaz podle svých slov pokračuje ve vývoji a bude mu trvat ještě dva až tři roky, než se plně sériového provedení dočkáme. Do prodeje jej pak má poslat s cenou okolo 1,2 milionu rublů (cca 350 tisíc Kč).

Automobilka počítá s tím, že během následujícího roku kompletně dokončí vývoj i testovací fázi s cílem získat veškerá nezbytná povolení pro homologaci pro běžný provoz. Následně budou připraveny podklady pro rozjezd sériové výroby, která by po schválení vedení firmy měla začít během dalšího roku. Proto společnost nepočítá s tím, že bychom se hotového vozu dočkali u prodejců dříve než na konci roku 2023 či v průběhu roku 2024.

V tu chvíli by si lidé za výše zmíněnou cenu měli mít možnost pořídit 3,4 metru dlouhé, 1,7 metru široké a 1,6 metru vysoké auto, které váží asi 1,3 tuny. Z toho asi 400 kilogramů připadá na 33 kWh akumulátory, které „živí” 80kW (110 koní) elektromotoru, jež dovolí vozu zrychlit na stovku za 6,7 sekundy a jet až 150 km/h. Teoretický dojezd má činit až 250 km. To jsou vzhledem k očekávané ceně rozumné parametry, které vůz předurčují ke smysluplnému příměstskému využití.

Dodejme, že do série by se měl podívat i neobvykle řešený volant, který nemá běžný plastový střed. Na tomto místě je displej, přes nějž se ovládá část funkcí vozu. Střed je tedy pevný a volant se otáčí „pod ním”. Pokud se ptáte, kde je airbag a zda při nehodě roztrhá displej, pak odpovídáme, že nikoli - vzduchový vak je umístěný ve stopě vozu a vystřelen je do prostoru mezi hlavou řidiče a neobvyklým volantem shora.

První osobák Kamazu odhalil nové detaily o své budoucnosti, do prodeje se má dostat buď koncem roku 2023 či v průběhu roku 2024 za cenu okolo 350 tisíc Kč.

