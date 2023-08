Ruským papalášům ukázali auta, která dostanou místo dosavadních vozů západní produkce, dojmy prý byly jen pozitivní před 4 hodinami | Petr Miler

Ne snad, že by dnes Rusové měli nějak zvlášť na výběr, když ale Vladimir Vladimirovič řekl, že politici a úředníci budou jezdit vozy domácí produkce, tak to tak prostě bude. O „jen pozitivních dojmech” si nejen kvůli tomu dovolíme pochybovat.

Nezdá se, že by rusko-ukrajinský konflikt vedl k jakkoli rychlému rozuzlení, a tak je třeba se smířit s tím, že bude dál měnit svět. Nejde tu jen o jeho přímé důsledky, ale i o ty nepřímé, které vychází především ze sankcí, jimž bylo Rusko podrobeno. V ekonomické rovině je do značné míry odříznuto od podstatné části světa, což má následky jak pro ty, kteří do Ruska něco vyváželi, tak pro Rusko, které pro změnu leccos dováželo.

V některých rovinách to nutně neznamená dramatické změny, v případě té automobilové ale ano. Klíčová část vyspělé automobilové produkce pořád (a když už ne fakticky, tak ideově) vzniká primárně v zemích, které s Ruskem zadobře nejsou, a tak zkrátka do Ruska neproudí většina vozů i automobilových komponentů, které si dokážete představit. Naštěstí pro Rusy je tu ještě Čína, která hraje svou vlastní hru a dnes drží automobilové Rusko nad vodou, to se ale minimálně v případě zásobení vysoce postavených politiků a státních zase tak vděčné být nezdá.

Vladimir Putin se nedávno nechal slyšet, že všichni tito lidé by měli řídit domácí auta. „Veškerá tato úžasná byrokracie musí pochopit, že musíme usilovat o rozvoj domácích značek, domácích aut a dalších produktů,“ řekl tehdy ruský prezident. A to víte, když Vladimir Vladimirovič něco takového veřejně prohlásí, není to téma k diskuzi. Naopak se hned jedná.

Právě pro zmíněné tak byla připravena prezentace dvou klíčových aut, která tuto roli zastanou a dotyční je místo vozů západní produkce dostanou. Podobná jsou si přinejmenším jménem - jde o vzkříšenou prodlouženou Ladu nově nazvanou Aura a už dobře známý Aurus Senat. Oficiální komunikační kanály označují celou akci za dokonale povedenou, dojmy ministrů a dalších státních činitelů byly prý „výlučně pozitivní”. Dovolíme si ale pochybovat o tom, že jsou Rusové zrovna z těchto aut na větvi.

Lada Aura není nic světoborného, je to zvětšené faceliftované provedení morálně 8 let starého auta, které nelze srovnat ani s někdejší Škodou Rapid, je to relativně hodně prostý vůz. Aurus Senat je jinde, jenže jeho výroba i prodeje jsou mizivé a stěží uspokojí víc než pár jednotlivců. Putinova snaha tedy - jakkoli ji lze v obecné rovině chápat - připomíná spíš motto jedné někdejší reklamy: „Když chceš víc, než můžeš.” Fakticky zajistit domácí dodávky podobných aut státním činitelům bude pro Rusy těžší, než o tom mluvit v médiích.

