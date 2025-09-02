Rusové chtějí změnit své železnice k nepoznání. Chystají úplně nové vlaky, rychlý Bouřňák poprvé ukázali i zevnitř
Petr ProkopecAť už si o „zahraničních aktivitách” Rusů myslíte cokoli, na domácím písečku se pořád snaží posouvat dál. Chystají tak nejen neobvyklý vodíkový vlak, který zamíří na ostrov Sachalin, ale i svůj vlastní rychlovlak svérázného jména.
Home > Rubriky a sekce > Představení > Článek
Rusové chtějí změnit své železnice k nepoznání. Chystají úplně nové vlaky, rychlý Bouřňák poprvé ukázali i zevnitř
včera | Petr Prokopec
Ať už si o „zahraničních aktivitách” Rusů myslíte cokoli, na domácím písečku se pořád snaží posouvat dál. Chystají tak nejen neobvyklý vodíkový vlak, který zamíří na ostrov Sachalin, ale i svůj vlastní rychlovlak svérázného jména.
Sachalin je největší z ostrovů patřících Rusku. Významný je hlavně kvůli rozsáhlým ložiskům ropy a zemního plynu, které se nachází u jeho severního pobřeží. Některé vrty jsou hluboké 12 kilometrů, tedy víc než Mariánský příkop. Těžba nicméně posledních pár let klesá, a to kvůli mezinárodním ekonomickým sankcím, jimž musí Rusko po invazi na Ukrajinu čelit. Možná i proto se vláda začíná na Sachalin zaměřovat z trochu jiných důvodů než dosud, ostrov se totiž má stát jedním z center zelené energetiky.
Rusové tedy již odklepli dohodu o využívání malých reaktorů a větrných elektráren, která má vést ke snížení závislosti Sachalinu na fosilních palivech. Jedním z dalších kroků se mají stát vodíkové vlaky, které aktuálně představila společnost Transmashholding (TMH). Ta je největším výrobcem lokomotiv v Rusku a čtvrtým největším na světě. Jedno ze svých vývojových center pak má i v Německu, mimo to v roce 2007 uzavřela dohodu o spolupráci s francouzskou společností Alstom.
Právě tato kooperace měla na TMH nemalý vliv, Alstom se totiž v roce 2018 stal vůbec první firmou na světě, jejíž vodíkový vlak Coradia iLint byl uveden do běžného provozu. Ten dosahuje nejvyšší rychlosti 140 km/h a na jednu nádrž urazí až 800 km. Po absolvování pilotního programu Alstom obdržel objednávky na 27 vlaků, z nichž každý nabídne 160 míst pro cestující. Postupně jimi budou nahrazovány dieselové lokomotivy, a to hlavně v okolí Frankfurtu.
Zpátky ale do Ruska, kde se TMH rozhodlo nabyté zkušenosti zúročit. Se zapojením vodíkových vlaků na Sachalinu se počítá od roku 2028, přičemž na projektu participují nejen železnice či samospráva ostrova, ale také Rosatom, tedy mateřská společnost TMH. Technický ředitel firmy Jevgenij Mašlov pak k designu vlaků uvedl, že cílem byla snaha o inovativní a dynamický vzhled. Mimo to pak měl dát najevo svůj ohleduplný přístup k životnímu prostředí.
Z prvních publikovaných snímků na nás nic takového nekřičí, místo toho tu vidíme jen ruské národní barvy. Ve finále to ale až tak moc nepřekvapí. Co by ale již zarazit mohlo, to jsou obecné snahy Ruska o modernizaci železniční sítě. Souběžně s informacemi o vodíkovém vlaku totiž bylo také potvrzeno, že již tento měsíc v zemi odstartuje svařování kolejí na trati pro vysokorychlostní vlaky, které se poprvé ukázaly veřejnosti.
Přímo tamní RŽD (Ruské železniční dráhy) ukázala vlak zvaný neskromně Burevestnik, tedy mytický Bouřňák či Hromový pták. Jde o dvoupatrovou soupravu sestávající z až 15 vagónů, které mají vysokou rychlostí (nebylo zatím upřesněno) převážet stovky pasažérů na 442 km dlouhé trase z Nižného Novgorodu do Moskvy a zpět.
Každý z vagonů bude vybaven klimatizací, třemi biotoaletemi a sedadly s individuálními elektrickými zásuvkami a USB porty. Interiér je proveden v šedých, béžových a světle zelených tónech. Cestující si budou moci také nastavit sklon opěradla. Mezi vagóny pak nebude chybět tni ten jídelní, vůz vyšší třídy s oddělenými prostory pro cestující a lůžkový vagón. Sedadla pak budou vybavena informačním a zábavním systémem, pomocí kterého si půjde nejen prohlédnout film nebo projít média, ale také si objednat jídlo z jídelního vozu.
Nový vlak by měl začít sloužit už letos v prosinci, takže ani toto není žádná odvážná vize, ale probíhající projekt, který má brzy dorazit do cíle první etapy. Není to zajímavé?
Rusové se pochlubili obrázky vodíkového vlaku, který se v roce 2028 má stát realitou. Nejprve bude využíván na ostrově Sachalin. Foto: TMH, tiskové materiály
Ještě dříve se vydá do služby nový Bouřňák (starý vlak stejného jména už existuje), jezdit by měl začít ještě letos na vysoké úrovni z hledisky rychlosti i komfortu. Foto: RŽD, tiskové materiály
Zdroje: TMH, RŽD
Bleskovky
- Přelomový Jaguar nachytali při testech, jak si hraje ne něco, čím není, bude to jen další hřebíček do jeho rakve
před 9 hodinami
- Unikla podoba nástupce Audi TT a R8 v jednom, je to ještě o hodně větší tragédie, než jsme doufali
včera
- Zapomeňte na Škodu Octavia RS Combi, nejlepší rychlé auto na prázdninové výlety je teď tohle
31.8.2025
Nejnovější články
- Majitel elektromobilu od nové automobilky pravidelně zažívá noční můry, ze spirály selhání auta i servisu nedokáže uniknout
před 2 hodinami
- Další tradiční evropský dodavatel automobilek skončil a odevzdává se Číňanům. „Už se tady nedá nic vydělat,” říká šéf
před 3 hodinami
- BMW dál nesází vše na jednu kartu, do tří let začne svá auta osazovat neobvyklým typem pohonu
před 5 hodinami
- Rusové ukázali nový všudychod jako z dob SSSR. Stroj zvaný Hvězda nezastaví nic, ujede až 1 000 km v kuse klidně i bažinami
před 6 hodinami
- Kombíky Volva končí bez nástupce, tento je další v řadě. Z klasických aut značky zbývá jen poslední mohykán
před 8 hodinami
Živá témata na fóru
- BMW Divize 09.03. 15:06 - pavproch
- S větrem ve vlasech.... 09.03. 14:05 - pavproch
- Sněh. řetězy Thule K-summit K23 + K45 09.03. 12:27 - pavproch
- Policejní kontroly a měření 09.03. 12:26 - řidičBOB
- Mercedes - auto pro masy 09.03. 10:56 - M.Z.
- Onboard videa 09.02. 20:22 - řidičBOB
- Chlubítko univerzální 09.02. 16:16 - Carrert93
- Autokosmetika 09.02. 16:12 - Carrert93