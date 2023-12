Rusové chystají extrémní nové SUV. Za jeho volant budete moci usednout jen se zvláštním oprávněním před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Visuva

A není to žádná iluze, firma z Krasnojarsku už testuje pojízdný prototyp. Ten vypadá skoro brutálně, ještě zajímavější jsou ale jeho parametry. Největší překážky bude ovšem třeba zdolat už při koupi.

Rusové letos zjevně zvládají překvapit. Nedávno jsme si mohli posvítit na tamní novou značku Rossa, za níž stojí závodník Roman Rusinov a která se chystá vyrábět supersporty. Dnes se pro změnu vydáme trochu jiným směrem, představit si totiž můžeme chystané SUV S2. Za tím stojí další začínající výrobce, firma Visuva založená nadšenci z Krasnojarsku. Ti již dali dohromady i pojízdný prototyp, který je postaven na bázi Toyoty Sequoia. Čtyřlitrový motor naladěný na 280 koní je však již dílem čínské značky Great Wall.

Ta se má stát i dodavatelem hnacího ústrojí sériových verzí, přičemž zákazníci budou moci volit mezi dvou- a třílitrovou jednotkou. První bude produkovat 227 koní, druhá pak dokonce 345. Oba motory budou spojeny s automatickými převodovkami o osmi či devíti stupních. Nic konkrétního ale pro tuto chvíli nebylo rozhodnuto, ostatně Rusové zatím ještě ani nezveřejnili datum, kdy bude mít Visuva S2 premiéru. Na otevření objednávkových knih ale již došlo.

Stejně jako u zmiňované Rossy je i v tomto případě do vývoje zapojen závodní jezdec. Tím je Dmitrij Zubritskij, který se již zasadil o to, aby SUV dostalo do vínku nezávislé dvojité lichoběžníky. Kromě toho bude možné počítat se světlou výškou 470 milimetrů, půlmetrovým zdvihem kol či nájezdovým úhlem 38,2 stupně. Zabodovat by tedy novinka měla v jakémkoli terénu, o což se má zasadit i zesílený rám. Na něm navěšené panely z kompozitu se pro změnu mají projevit na nízké hmotnosti.

Základní verze S2 počítá se dvěma cestujícími a obrovským zavazadelníkem, na zveřejnění kapacity ovšem nedošlo. Pro začínající ruskou značku jde ale jen o první vlaštovku, za kterou bude následovat menší hejno. V plánu je totiž jak čtyřmístné, tak i pětimístné provedení. Mimo to má dorazit také pick-up a minibus s kapacitou pro 14 pasažérů. Plány tedy Rusové mají nemalé, jejich realizace však pochopitelně bude záviset na úspěchu verze S2. A zde by mohl nastat přinejmenším zádrhel.

Nejde totiž jen o cenu startující na 6 milionech rublů (cca 1,49 milionu korun), ale rovněž o dokumenty potřebné k jejímu řízení. Protože jde o projekt snažící se dostat auto na silnice přes minimum legislativních, jsou využívány veškeré skuliny v zákonech. S2 tak bude formálně samohybným strojem, u kterého se vyžaduje řidičské oprávnění na traktory. Navíc jde o speciální licenci, která umožňuje řízení výkonnějších zemědělských strojů.

Jsme tedy zvědavi, zda o nové značce Visuva ještě uslyšíme, a to jinak než v souvislosti s bankrotem. Krasnojarskému týmu nadšenců ale přejeme hodně štěstí, jejich „traktor“ totiž vypadá opravdu brutálně. A díky oněm zveřejněným parametrům se opravdu dá předpokládat, že kralovat bude i v náročném terénu. Škoda tedy jen, že nejnáročnější překážky bude třeba překonat před usednutím za volant.

Visuva S2 vypadá až brutálně, v terénu by pak ruské SUV mělo zdolat vše myslitelné. Zda se to povede i v rámci úřednické byrokracie, je v tuto chvíli ve hvězdách. Foto: Visuva

Zdroj: Visuva

Petr Prokopec

