Rusové poslali do běžného provozu čtyři kamiony bez řidiče, jezdí mezi Moskvou a Petrohradem

/ Foto: Kamaz

Člověk by nečekal, že se zrovna Rusové budou angažovat na tomto poli, ale dělají to. A byť nemáme tušení, jak moc je jejich řešení funkční ve srovnání se systémy západních automobilek, jejich přístup k vývoji se zdá být rozumný.

Proti systémům autonomního řízení jako takovým nic nemáme, idea je to nepochybně zajímavá. Se znalostí spletitosti běžného provozu a dekádami zkušeností ze světa IT jsme ale velmi skeptičtí k tomu, že by se v jakkoli dohledné době mohl objevit systém, který by zvládal zastat člověka a jeho intuici. To samo o sobě ale neznamená, že dopravní prostředky bez řidiče nemohou úspěšně sloužit ve specifických podmínkách.

Jasné je to v zemědělství, v dolech nebo v logistických komplexech, schůdné se to ale zdát být i v oblasti dálkové nákladní dopravy. Aby autopilot zastal rozvoz zboží po městě, je dnes iluze, ale pohyb kamionů v relativně velmi vyzpytatelném dálničním provozu by zajistit šlo. Právě tímto směrem kráčí - k překvapení mnohých - také ruský Kamaz, který dnes odstartoval testy čtyř prototypů tahače Kamaz-54901 v běžném provozu.

Všechny čtyři vozy jsou osazeny autonomní technikou, která jim má pomoci bezpečně dopravit náklad z Moskvy do Petrohradu. A i když jde o trasu dlouhou 684 kilometrů, riziko je minimální. Autonomní tahače totiž po celou dobu neopustí dálnici M-11, která disponuje minimálně čtyřmi, na některých místech však i 10 jízdními pruhy. Ostatní řidiči je přitom poznají podle velkého „Áčka“ v trojúhelníku s červenými lemy.

„Kamaz pracuje na digitalizaci a autonomních vozech již několik let. Nyní jsme vstoupili do nové fáze vývoje, neboť přecházíme k praktickému využití,“ uvedl na adresu autonomní techniky generální ředitel automobilky Sergej Kogogin. Pochopitelně to nemusí dopadnout dobře, s ohledem na rozumný způsob nasazení tohoto řešení mají ale snahy Rusů naše sympatie spíše než snahy zvládnout dnes rozumně nezvládnutelné.

My už jen dodáme, že Kamaz s vývojem kamionů schopných sloužit bez řidiče začal již v roce 2015. Za sebou pak má i řadu testů nejen uvnitř svého areálu, ale také v rámci ropných či plynových komplexů Gazpromu. Mimo jiné i proto, že tento státem vlastněný energetický gigant má patřit mezi jedny z největších zákazníků. Kdy by ale mělo dojít na výrobu prvních produkčních strojů, není známo.

Rusové osadili autonomní technikou čtyři prototypy Kamazu-54901, které od dnešního dne bez řidiče vozí náklad mezi Moskvou a Petrohradem. Může to dopadnout i špatně, ale nemuselo by. Foto: Kamaz

Zdroj: Kamaz

Petr Prokopec

