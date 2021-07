Rusové lépe ukázali nový levný obytný vůz, za pár set tisíc má nabídnout vše před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: UAZ

Tahle auta v Rusku moc nefrčí, ani tamní firmy ale nemohou být netečné k jejich rostoucí oblibě ve zbytku světa. Pár už jich ukázali, teď se ven chystá další, který chce znovu nabídnout spoustu muziky za malé peníze.

Jsme přesvědčeni, že směřování Evropy v posledních dekádách je dáno hlavně nedostatkem skutečných problémů. Pokud vás bude trápit válka, hlad nebo cokoli podobného, stěží budete přemýšlet, jak z peněz vybraných od obyčejných lidí financovat aquapark v obci s 300 obyvateli a podobné nesmysly. Tento přístup se pak bohužel promítá i do automobilového světa, ve kterém snaha o efektivitu přestává hrát hlavní roli. Se vší vážností je pak veřejnosti jako dobrá nabídka překládáno auto, které za 1,5 milionu nabízí ocelová kola s kryty.

Spousta lidí ale touha po efektivních řešeních neopouští, stejně jako je bližší lidem z postkomunistických zemí, z nichž mnozí dobře pamatují, co to je fronta na maso nebo vzácnost mandarinek. Jsme přesvědčeni, že tyto faktory stojí i za úspěchy některých „východních” automobilových značek, jako je Škoda nebo Dacia. Ty se v prvé řadě musely opírat o popularitu domácího publika či zákazníků ze zemí bývalého východního bloku, kteří měli hlouběji do kapsy a smýšleli výše zmíněným způsobem. A pokud jim chtěly něco prodat, musely nabídnout vysokou hodnotu za peníze.

Tyto faktory ale postupně ztrácí sílu - jednak proto, že i východ bohatne a lidem, kteří neví, co to byla 80. léta, je dnes přes 30 let. A jednak proto, že zmíněné značky se zalíbily také západní klientele a postupně se jí začaly přizpůsobovat, pochopitelně. Neztratily úplně své kouzlo, Dacia nabízející za půl milionu prťavé auto s dynamikou vozů 70. let minulého století a Škoda prodávající absurdně drahý, i když předotovaný vůz s velmi omezenou využitelností ale těžko osloví publikum hledající dobrou hodnotu za peníze. Dále na východě ovšem automobilkám pořád nic jiného nezbývá.

Rusko se tváří jako silný medvěd, ve skutečnosti je to ale spíše rozvojová země, ve které si naprostá většina lidí může nechat jen zdát o životní úrovni průměrného Čecha. Právě tamní výrobci tak musí pořád vymýšlet, jak nabízet co nejvíce za co nejméně a takový UAZ je v tom docela úspěšný. Nedávno dostal do výroby levné SUV pro velké rodiny, které na základech dodávky pojme až devět lidí a nyní chystá na stejných základech podobně levný karavan.

Po prvních mlhavých náznacích Rusové auto ukázali lépe, a to nejen na fotce zvenčí, ale na renderech i zevnitř. Postavené je na bázi dodávky Profi a v laminátové nástavbě za kabinou nabídne úplně vše potřebné. Koupelna se sprchou, variabilní pohovka, kuchyň, výsuvná postel... To i další myslitelné položky nezbytné pro pohodlné cestování karavanem prý vůz dostane.

Ze samotné „kempingové” části je patrné, že místa tu nebude na rozdávání a potřeba bude spousta chytrých řešení, ale o tom to je. Pokud jde o techniku, posloužit zde mají základy modelu Profi bez velkých změn, což znamená použití 2,5litrového benzinového motoru motoru ZMZ-Pro s výkonem 150 koní a točivým momentem 235 Nm a pohonu zadních nebo všech kol. Připlatit půjde i za uzávěrku zadního diferenciálu, což z vozu udělá karavan nejen levný, ale i dobře průchodný terénem. Světlá výška by měla být okolo 210 mm a jen sjezdový úhel daný laminátovou nástavbou může být v terénu nepříjemný.

Na přesné ceny je brzy, pokud se ale SUV-verze tohoto stroje vejde s cenou v přepočtu do 400 tisíc Kč, karavan se nadále bezpečně vejde do statisíců. Méně než 600 tisíc korun? Tolik by skutečně mohl stát v základu, což by při jeho možnostech znamenalo spoustu muziky za peníze, která by zdaleka nemusela oslovit jen Rusy. Ostatně, ti zase obytné vozy až tak nevyhledávají, tedy alespoň zatím.

Chystaný karavan UAZ se poprvé ukázal nejen zvenčí, ale i zevnitř. Chytře a levně má v relativně kompaktním balení nabídnout vše potřebné. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

Petr Miler