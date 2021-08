Rusové mají novou automobilovou lásku, zasáhla už i čtyři z pěti prodaných Škod před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Škoda Auto

Vývoj chutí a nálad kupců nových aut je někdy skutečně nevyzpytatelný a nejlépe ukazuje, jak rychle může pominout třeba záliba lidí v SUV. V tomto případě jde ale o řazení, Rusové velmi rychle a hromadně opouští to ruční.

V posledních letech se poměrně hlasitě mluví o konci ručně řazených převodovek. Důvodů je více - s automatickými převodovkami je spojena nižší papírová spotřeba, a tedy i emise, což je něco, o co jde v posledních letech především. To automaty favorizuje před regulacemi, zákazníci s tím ale z většiny nemá problém. Nadšenců, kteří ocení možnost auto více ovládat, není zase tolik a ztratí-li se ekonomická motivace, automaty snadno vítězí. Stalo se to už dávno v USA a tento trend je patrný i v Evropě. Co ale může překvapit, ještě mnohem patrnější je v Rusku.

Ukazují to data ruské agentury Avtostat, která proklepla letošní registrace nových aut za první půlrok. Přitom zjistila, že z celkově prodaných 811 913 vozů jich 520 505 neboli 64 procent mělo automatickou převodovku. To je velmi překvapivá hodnota, neboť teprve loni začaly automaty nad manuály převládat a ještě před pár lety měla drtivá většina nově prodaných aut ruční řazení. Automobilky ale od té doby rychle pochopily, co ruský kupec preferuje a automaty učinily mnohem šířeji a levněji dostupné.

Aktuálně jsou tak jedinými dvěma velkými výrobci, u nichž převažují manuální převodovky, jsou Lada a Renault. Tedy dvě značky spadající pod tentýž koncern, z nichž první zmíněná prodává s automatem jen každé desáté auto, zatímco ta druhá zmíněná každé třetí. Oproti tomu v případě BMW a Mercedesu měly dvojici pedálů naprosto všechna auta, která byla letos v Rusku prodána, neboť jiná tyto značky ani nenabízí. Nejde ale jen o věc „prémiovek”.

Z mainstreamových výrobců se stejné kvótě přiblížila i Toyota (97 %) či Kia (93 %). A s automatem je v Rusku prodávána také naprostá většina škodovek, konkrétně jde o 79procentní podíl. To znamená, že pouze jedno z pěti aut disponuje „fofrklackem“. Při pohledu na ceny se tomu ovšem nelze až tak moc divit. Kupříkladu základní Rapid s nejnižší výbavou Entry a manuálem startuje na 964 tisících rublech (cca 284 tisíc korun), ovšem za verzi s automatem a vyšším stupněm Active dáte jen o 100 000 RUB (29 500 Kč) více.

Lze přitom už jen zmínit, že automat dominuje také u nejprodávanějších modelů. Na registracích Kie Rio má totiž 88procentní podíl, v případě Hyundai Creta pak 81procentní a u Toyoty RAV4 dokonce 95procentní. Minimálně v Rusku je úplný konec ručního řazení v autech skutečně na dostřel - více než v zemích Evropské unie.

Ještě před pár lety byl automat v Rusku spíše anomálií, dnes je jím ovšem vybaveno 64 procent všech prodaných aut. A u značek jako BMW či Mercedes-Benz je jejich podíl dokonce stoprocentní. Grafika: Autoforum.cz, Data: Avtostat



Na vlně zájmu o automaty se veze i Škoda, která dvěma pedály osazuje čtyři z pěti prodaných aut. Rapid statistiku spíše „kazí”, i do něj je ale možné automat v Rusku pořídit. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Avtostat

Petr Prokopec