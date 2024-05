Rusové naplno ukázali Putinovu limuzínu v novém, z baroka skáče rovnou do 21. století před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Aurus

Až překvapivě výraznou modernizací prošlo auto, které jsme navzdory jeho premiéře už před 6 léty nemohli vidět v rukou téměř nikoho jiného než Putinových věrných. Aurus Senat dostal nový vzhled i elektroniku a popravdě řečeno nevypadá marně.

Je znakem svérázně fungující země, pokud se v ní začnou vyrábět luxusní auta domácí provenience určená fakticky jen pro hrstku vyvolených, jakkoli se tváří, že jsou k dispozici všem. Ale v tomto směru o Rusku asi nikdo nemá iluze. Pokud je ovšem někdo nemá ani o tamní automobilové produkci, dokáže v tomto směru automobilka Aurus pozitivně překvapit. Ačkoli spojení „superluxusní ruské auto” nahání spíš hrůzu, model Senat vypadá od první chvíle relevantně.

Protože ale od jeho původní premiéry uběhlo už 6 let, nepůsobil zejména v poslední době úplně moderně. Jeho jistě záměrně barokní design hrál na strunu britských klasiků typu Rolls-Royce nebo Bentley a zdálo se, že díky tomu nebude stárnout, opak se ale postupem času stal pravdou. Aurus tak už zkraje roku slíbil faceliftovat klíčový model Senat, a to - nepřekvapivě - při příležitosti inaugurace staronového ruského prezidenta. Skutečně to stihl, jak ukázaly první upoutávky, až po oficiální premiéře si ale vůz můžeme pořádně představit.

Jak už padlo včera, facelift je to opravdu výrazný. Zejména pojetí přídě se změnilo tak moc, že by Rusům u leckoho prošlo i označení auta za novou generaci. Z baroka skáče rovnou do 21. století, a tak veškeré klasické kudrlinky nahrazuje moderními hranami. Jak tohle bude působit za pár let, nemáme tušení, teď to ale opravdu dělá dojem moderního auta. Uvážíme-li, v jaké jsou dnes Rusové situaci, je to nepochybně překvapení.

Nejde tu navíc jen o design, ale také o elektroniku. Hlavní světlomety nyní používají technologii matricových LED, které se dodnes brání třeba i BMW. Z profilu se auto podstatně nezměnilo, snadno si všimnete jen nových kol, záď je nepřehlédnutelně nová, ale nikoli dramaticky. Podobně lze hovořit o kabině, která působí ještě luxusněji a dostala též novou elektroniku. Jak funguje informačně-zábavní systém NAMI MM s masivní dotykovou obrazovkou uprostřed palubky a široce přizpůsobitelnou přístrojovou deskou, znovu ukáže jen čas, ale znovu působí moderně a dává vozu i pokročilé funkce typu systém nočního vidění.

Po stránce pohonu zůstává vše při starém, třebaže Aurus v poslední době technickými nápady až srší. Senat tedy bude dál poháněn hybridní jednotkou spojující 4,4litrový osmiválec s elektromotorem. Vozu dodává výkon až 606 koní, který míří na všechna čtyři kola prostřednictvím devítistupňové automatické převodovky. Pokud by ovšem někoho tento vůz uchvátil, bude mít asi smůlu, pokud se nejmenuje Putin, Medveděv či nějak podobně.

Inovovaný Aurus Senat je totiž nyní k dispozici opět jen ruským pohlavárům, ovšem automobilka slibuje, že od roku 2025 konečně zahájí v Petrohradě konečně výrobu pro širší publikum. No, neslibuje to poprvé, takže si raději počkáme, co z toho bude.

Aurus Senat 2024 je venku oficiálně. K dispozici je ale jen Putinovi a spol., říkat tomuto autu „Putinova limuzína”, se ukázalo být přesnějším, než jsme kdysi sami očekávali. Foto: Aurus

Zdroj: Aurus

