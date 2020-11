Rusové odhalil svého soupeře Mercedesu třídy S, již na něj přijímají objednávky před 3 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Monarch

Můžete se smát, minimálně parametry tohoto auta ale k smíchu nejdou. Ve vrcholné verzi má nabídnout 544 koní, sprint na stovku za 3,2 sekundy a maximálku 260 km/h.

Rusko rozhodně není zemí, která by byla zaslíbená elektrickým autům. Stojí za tím hned několik faktorů od teplotních podmínek přes obrovskou rozlohu až po kupní sílu obyvatel. Není tedy divu, že se tam prodává hrstka elektromobilů ročně. Přesto řada firem doufá, že se jim podaří prorazit. Značka Monarch je jednou z nich a právě ta nyní do detailu představila svou prvotinu zvanou Concept S a oznámila, že její sériová výroba je připravena.

Concept S se už svým jménem nestydí za to, že je konkurencí pro Mercedes-Benz třídy S měřící 5 002 milimetrů do délky, 2 000 mm do šířky a 1 420 mm do výšky. Rusové hodlají nabídnout hned dvě varianty S200 a S400, kdy číslovka v názvu odkazuje na výkon v kilowattech. V prvém případě přitom pouze jedna pohonná jednotka posílá 272 koní na přední nápravu. Sprint tak zabere rovných 5 sekund, zatímco nejvyšší rychlost činí 250 km/h a udávaný dojezd 372 kilometrů při kapacitě baterií 60 kWh.

Ve druhém případě již bude možné počítat se dvěma elektromotory a tedy s pohonem všech kol. Výkon narostl na 544 koní, což čas nutný na akceleraci na stovku sráží na 3,2 sekundy. Nejvyšší rychlost pak byla omezena na 260 km/h, dojezd má činit až 407 km. Jakkoliv se tedy zvětšila kapacita baterií na 80 kWh, o poznání dále ve výsledku nedojedete. O to hlouběji však budete muset sáhnout do kapsy, zvláště pokud jste nedočkaví.

Rusové totiž předpokládají, že v prvé fázi vznikne pouze třicet kusů od každé verze, z nichž vždy úvodní desítka dostane do vínku exkluzivní výbavu zahrnující mimo jiné karbon, kůži, ušlechtilé dřevo a dokonce i vzácné kovy. S200 nicméně v takové konfiguraci vyjde na 11,5 milionu rublů (cca 3,37 milionu Kč), zatímco za S400 si značka Monarch bude účtovat 14,5 milionu rublů (4,25 milionu Kč). Není tak vlastně divné, že první zákazníci se mají rekrutovat z řad vrcholných politiků.

Jakmile budou úvodní modely rozprodány, dorazí S200 a S400 v poněkud nuznější formě. Po stránce mechanické se přitom nic měnit nebude, ono ušlechtilé dřevo ale nejspíše nahradí plasty, kůži látka a vzácné kovy či karbon pak hliník. Díky tomu ceny sestoupí u jednomotorového vozu na 4,4 až 7,2 milionu rublů (1,29 až 2,11 mil. Kč), zatímco dvě pohonné jednotky budou k dispozici za 4,7 až 7,4 milionu rublů (1,38 až 2,17 mil. Kč). Ani to ale na Rusko samozřejmě není žádná láce.

Jak jsme ale již naznačili, značka Monarch s neúspěchem víceméně ani nepočítá. Proto již chystá další nové modely, z nichž první bude Concept SX. Jak je přitom patrné již názvu, půjde o crossover, který převezme hnací ústrojí od firemní prvotiny. Oproti ní však nabídne odlišné rozměry, neboť má být 4,89 metru dlouhý, 2,27 metru široký a 1,75 metru vysoký. Mimo to má se dvěma elektromotory a většími bateriemi vážit neskutečných 2 770 kg.

Ani to nicméně nebude konečná, ve vývoji je totiž také Concepty J, JX, L a LX. Kdy však dorazí, není jisté. Ostatně i Concept S je aktuálně stále ve fázi vývoje prototypu. Na silnicích jej tedy dříve než za nějaké dva roky nečekejme. To ovšem nezabránilo značce Monarch v tom, aby ode dnešního dne začala přijímat objednávky. V rámci palety barev si přitom zákazníci mohou vybrat jakýkoliv odstín, jaký je napadne.

Zdroj: Monarch

Petr Prokopec