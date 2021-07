Rusové prodávají jedno z nejlevnějších obytných aut světa, i tak projede všude před 6 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Lux Form

Obytný off-road disponuje kuchyní, koupelnou i ložnicí. Výsledek se neobejde bez kompromisů, vše je relativně stísněné a od motoru nelze čekat zázraky, co byste ale chtěli za 467 tisíc?

Ruská společnost Lux Form se specializuje na zadní části aut. Jde totiž o výrobce obytných vozů, který čelní partie zahrnující motorový prostor a přední řadu sedadel nechává prakticky nedotčenou. Její specialisté přichází ke slovu až v oblasti středového sloupku, kde uříznou původní karoserii a odstraní naprosto vše, co se pod ní skrývalo. Dle toho, o jaký se jedná dárcovský vůz, pak může dojít i k prodloužení rozvoru, stejně jako celkové délky. Cílem je pochopitelně vytvoření kompaktního domova na kolech, a to za co nejnižší ceny.

Právě takovou modifikací nejnověji prošla i Lada Niva, která narostla nejen do délky (4 769 mm), ale zejména do výšky (2 776 mm). Je tak jasné, že do podzemních garáží s ní nezajedete, neboť na rozdíl od jiných obytných vozů, které mají v na střeše výklopný či nafukovací segment, je totiž v tomto případě konverze stálá. Vůz dostal sklolaminátovou, kompozitní nástavbu, kvůli níž byl prodloužen i rozvor, a to z 2 700 na 2 850 mm.

Díky těmto změnám je nicméně upravená Niva ideálem pro několikadenní výpravu mimo civilizaci, byť vypravit se na ni s ohledem na zachování dvou sedadel bude moci pouze pár dobrodruhů. Ti mohou počítat s plně vybavenou kuchyňkou, ve které nechybí plynový sporák, dřez s tekoucí vodou či lednička. Přes den je pak část za sedadly stylizována jako jídelna, v noci pak z ní lze vytvořit druhou ložnici pro případné hosty. Ta pro majitele se totiž nachází „v patře“.

Jakkoliv přitom Rusové měli k dispozici velmi omezený prostor, povedlo se jim dovnitř vměstnat také malou koupelnu, ve které se kromě umyvadla nachází i záchod a sprchový kout. Jakkoliv užívat si zde budete jen při jistých kompromisech. Na druhou stranu, stát vás to nebude až tak šílené peníze, neboť základní provedení vychází na 1,6 milionu rublů (cca 467 000 Kč) a za plně vybavený vůz dáte 2,1 milionu rublů (613 000 Kč). Samotnou Nivu navíc máte v ceně.

Kromě již zmíněného přitom v takové chvíli můžete počítat s pětikilogramovou bombou na plyn, stejně jako se 70litrovou nádrží na pitnou a 40litrovou nádrží na užitkovou vodu. Dále je tu centrální topení, přičemž vůz je možné připojit do elektrické sítě, pokud táboříte někde v kempu, kde nechybí extérní zásuvky. Jakmile ovšem zamíříte skutečně zcela mimo civilizaci, budete si muset vystačit se 70ampérhodinovou gelovou baterií.

Po stránce technické se již nic nezměnilo, pod kapotou tedy svou práci i nadále odvádí 1,7litrový atmosférický benzinový čtyřválec s 84 koňmi. S ním Niva již standardně nedosahuje zrovna dechberoucí dynamiky, v případě nové nástavby je ale třeba počítat s ještě nižším tempem a rovněž s navýšením spotřeby. Na druhou stranu tu máte pohon všech kol a kromě pětistupňového manuálu i redukci, s nimiž se dostanete v podstatě kamkoli.

Jak jsme tedy zmínili již v souvislosti s koupelnou, v případě tohoto obytného vozu vás čeká řada kompromisů. Na druhou stranu ale nemusíte sahat do kapsy hluboko, toto je jedno z nejlevnějších obytných aut světa, které nebude problém uvést do provozu ani v našich končinách.

Ruská společnost Lux Form proměnila Ladu Niva v pojízdný domov. Na jeho pořízení nepotřebujete ani půl milionu, uvnitř se ale nebudete moci zrovna roztahovat. Foto: Lux Form

Zdroj: Lux Form

Petr Prokopec