Nový ruský off-road vypadá překvapivě dobře, levně napodobuje americké legendy

Vychází z armádního speciálu, jde ale o jeho civilní verzi určenou široké veřejnosti. Vizuálně je mnohem přívětivější, připomíná Jeep Wrangler a Hummery, oproti nim ale má být k mání za pakatel.

Pokud jste se alespoň jednou projeli v Jeepu Wrangler, nejspíše víte, že v případě jízdy po silnici a kvality jízdy vůbec nejde o nic až tak světoborného. Spíše se naopak budete divit relativně vysokému hluku, přičemž o podvozku víte jen tolik, že se vznáší vysoko nad zemí. Přesto však po legendárním off-roadu touží již několikátá generace a spousta dalších ještě bude následovat. Stačí totiž, abyste onen asfalt změnili za náročnější terén, a rázem budete na Wrangler pět jen chválu. I proto je kolem tohoto modelu pevně semknutá nemalá komunita, která se na cestách navzájem zdraví stejně jako třeba subaristé.

Proč o tom ale mluvíme? Za vším stojí novinka ruské firmy VPK (Vojensko-průmyslová společnost), která do jisté míry právě na slávě Jeepu Wrangler parazituje, navíc si leccos bere i z Hummeru, jiné americké off-roadové legendy. Stačí se jen podívat na tvary novinky a rázem budete mít pocit, že hledíte spíše na vůz amerického než ruského původu. Oproti originálům ovšem bude mít ruská alternativa značnou výhodu - do prodeje má totiž dorazit s neskutečně nízkou cenou v řádu nízkých stovek tisíc Kč. A co více, levná má být nejen na pořízení, ale také na provoz.

Než se dostaneme k osvětlení, musíme jen na skok zpátky do minulosti. VPK totiž nový model zvaný Strela představilo již loni, tehdy se však jednalo o armádní verzi. Nyní tu ovšem máme civilní provedení, na kterém VPK spolupracovalo s designovou kanceláří KBM. Důvodem je zcela odlišná vizáž, která byla evidentně inspirovaná zmiňovanými „Američany”. Ve srovnání s originály jsou tu ovšem jisté ústupky - v případě čtyřdveřové verze půjde odejmout zadní hardtop, přední střešní panely jsou však pevné, odnímatelné pak nebudou ani dveře.

Vše ale budou kompenzovat ony nízké ceny. Zcela unikátní je totiž pouze pomocný rám novinky, jinak ovšem tak z velké části vychází z dodávky GAZelle Next. Od tohoto vozu si pak ostatně půjčuje i 2,8litrový turbodiesel Cummins ISF o výkonu 149 koní, zatímco šestistupňový manuál pochází z jeho novějšího provedení NN (New Next). Z této dodávky je pak ostatně převzat také pohon všech kol, který favorizuje přední nápravu.

Svým způsobem zde tak máme jakési automobilové puzzle, což by záměr tvůrců. Lehké užitkové vozy jako Next a NN se totiž v Rusku vyrábějí jak na běžícím pásu a náhradních dílů je nepřeberné množství. Právě z toho důvodu nebude problém udržet novinku levně při životě po dlouhou dobu, což budou majitelé Jeepu Wrangler vlastníkům tohoto vozu závidět. I americký originál se totiž sice pyšní dlouhověkostí a navíc jej lze snadno modernizovat na novější generace, ovšem na láci můžete zapomenout.

Lze pak už jen dodat, že VKP Strela váží 2,7 tuny, za její volant tak můžete s běžným řidičským oprávněním. Kdy přesně nicméně odstartuje prodej, je v tuto chvíli věcí neznámou. Vůz má totiž čerstvě po premiéře, přičemž během příštích pěti až deseti let má doplnit své vojenské provedení i ve službách armády, kde nahradí nepancéřovaný UAZ-469. Mezitím by nicméně již měl být k dispozici privátní klientele.

