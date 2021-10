Rusové odmaskovali podobu nové nejlevnější Škody, na svou cenu bude docela šik před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Jejím skutečným vzhledem si nebudeme moci být jisti, dokud nám ji neukáže sama automobilka. Obvykle přesní Rusové ale udělali maximum proto, abychom slušnou představu o vzhledu vozu měli už nyní.

Slova „levná” a „Škoda” už se skoro nehodí do jedné věty. Nejdostupnější model značky u nás dnes začíná na 330 tisících Kč, což je docela absurdní stav, uvážíme-li, že jde o Fabii s nepřesvědčivým litrovým tříválcem bez turba a minimální výbavou. A také to, že škodovka zůstává jednou z nejlevnějších značek koncernu VW.

Taková je ale zkrátka realita a je krajně nepravděpodobné, že by se na ní v dohledné době cokoli změnilo. I v době, kdy se nám Škoda pokouší prodat za více jak 1 milion korun elektrický Enyaq, který většině jejích místních zákazníků nemá šanci posloužit jako jediné univerzální auto - natož aby jej byli schopni zaplatit -, ale zůstává jinde nohama na zemi.

To místo se jmenuje Indie a je dnes jedním z pramála, kde česká automobilka intenzivně prodejně roste. Lidé si tam nekupují škodovky pro jejich krásná světla, ale proto, že tam stále ještě nabízí vysokou hodnotu za peníze. Prakticky celý prodejní růst tam zajišťuje nové levné SUV Kushaq, které za 305 tisíc nabízí o dost více než u nás Fabia za 330. A na cestě je ještě levnější model s ještě zajímavějším poměrem hodnoty a ceny.

Říkat si bude Slavia a Škoda jej už začala oficiálně odhalovat. Zatím toho moc neukázala, jen siluetu vozu a maskovaný prototyp, ruští kolegové z Kolesa.ru ale vzali tyto materiály i dříve pořízené špionážní fotografie, aby auto alespoň digitálně odmaskovali. Obvykle jsou v tom velmi dobří, a tak na fotkách níže můžeme dost pravděpodobně vidět vzhled blízký tomu finálnímu.

Bude-li tomu tak, půjde o opravdu atraktivně střižené auto vhledem k ceně mezi 200 a 300 tisíci, kterou nepochybně ponese. Vůz si bere designové prvky z aktuálních modelů škodovky, mimo jiné nové Fabie, a to jsou slušivá auta. Ano, karoserie sedan by možná nebylo to pravé pro české chalupáře, tušíme ale, že vozu by leccos odpustili, kdyby nabídlo dobrý poměr ceny a hodnoty.

Bohužel, o něčem takovém tu už můžeme dále jen snít, stejně jako technice, která podle všeho bude kopírovat tu aktuálně dostupnou pro zmíněný Kushaq. Tedy platformu MQB-A0-IN s motory 1,0 a 1,5 TSI s manuálními i automatickými převodovkami. Jak moc nám podobná jednoduchá, levná a přitom technicky solidní auta v Evropě chybí...

Škoda zatím novou Slavii, svůj výhledově nejlevnější model vůbec, ukázala jen takto. Rendery ruských kolegů níže ale zachycují vzhled, který bude tomu sériovému pravděpodobně velmi blízký. Foto: Škoda Auto

Zdroj: Kolesa.ru@Instagram

Petr Miler

