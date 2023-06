První test nového soupeře Škody Octavia ukazuje, co přesně dnes Číňané posílají do prodeje včera | Petr Prokopec

O čínských soupeřích Škody Octavia píšeme docela často, ale jací vlastně jsou? V zemích EU se obvykle koupit nedají, v Rusku ano. A právě tam zkusili novinku v podobě Omody S5.

Když Rusko na sklonku loňského února napadlo Ukrajinu, pocítila dopad této agrese i řada firem, které s ní neměly nic společného. Na továrny Škody sice nepadaly bomby, místo ztrát na životech však přišly ty ekonomické. Rusko totiž pro značku bylo po kolapsu v Číně druhým největším trhem, v roce 2021 tam prodala přes 90 tisíc nových aut. Se zavedením sankcí nicméně musela své aktivity oficiálně pozastavit. A s každým dalším dnem bylo více a více zjevné, že Rusko bude muset opustit a hned tak se do něj nevrátí.

Taková je dnes realita a zatímco v Mladé Boleslavi truchlí a přemýšlí, kolik aut by mohli prodat ve Vietnamu, který má být jistou náhradou, Rusové si až tak stěžovat nemusí. Místo Octavie si mohou vybírat z řady alternativ, mezi které patří i čínský kompakt Omoda S5. Ten je ve své vlasti znám jako Chery Arrizo 5 Plus a prodává se od pouhých 69 990 yuanů, tedy nějakých 218 tisíc korun. A protože vrchol vychází na zhruba 290 000 Kč, není divu, že jen v dubnu Arrizo Octavii prodejně překonalo 69krát.

Na ruském trhu se pochopitelně s takovou dominancí nepočítá, už jen proto, že vůz s logem Omody startuje na 2 159 900 RUB (asi 573 tisíc Kč). Nicméně i když Rusové sáhnou po plně vybavené verzi, více než 2 469 900 RUB (cca 655 tisíc Kč) u prodejců nenechají. Octavia se do země dostává i navzdory sankcím, ovšem neoficiálně a za mnohem větší peníze. I když tedy často pod kapotou nabízí více, zájem již není takový jako dříve. I proto, že jde o evropská auta s jednou vadou.

Omoda je nabízena s 1,5litrovým čtyřválcem, který je k mání v atmosférické či přeplňované formě. Bez ohledu na volbu zákazníků však oba vozy zvládají spalovat nízkooktanový benzin, který se nabízí na většině ruských čerpacích stanic. Octavia oproti tomu vyžaduje natural 95, tedy palivo, které je v zemi hůře dostupné. Prodejci Škody tak v podstatě mají šanci zabodovat pouze ve větších městech. Oproti tomu Číňanům nestojí v cestě nic. Tedy kromě nich samých.

Kolegové z automobilové sekce magazínu Mail.ru totiž vůz již otestovali a poukazují na jisté nesrovnalosti v případě podvozku. Turboverze se od atmosférické liší nejen použitím větších kol a pneumatik s nižším profilem, ale rovněž tužšími zadními pružinami. Kvůli tomu ovšem vůz v zatáčkách trochu „přepadává“ na vnější kolo. Omoda má nicméně tři vývojová centra a ruská kancelář již přislíbila, že celou záležitost vyřeší ku spokojenosti publika. Do konce roku se tak čekají jisté změny.

Ty budou pochopitelně vítané, neboť horší naladění podvozku zbytečně narušuje reputaci vozu a vlastně i snižuje zisk prodejců. Za turbo je totiž třeba připlácet 90 tisíc rublů (23 900 Kč). Poté můžete počítat se 147 koňmi místo 113 a tedy s daleko lepším zrychlením (9,7 s versus 13,2 s) i maximálkou (193 versus 180 km/h). Reálná spotřeba je nicméně u obou variant stejná, i proto, že u té přeplňované nemusíte neustále zašlapávat plynový pedál až pod kobereček.

Co se odezvy od řízení týče, to je chváleno, stejně jako schopnost podvozku absorbovat i ty největší nerovnosti. V tomto ohledu pochopitelně válí hlavně atmosférická varianta, která místo sedmnáctek používá 16palcová kola a pneumatiky s vyšším profilem. Zajímavé pak je, že toto provedení má i lepší výbavu, ruská kancelář se tak zjevně snaží natlačit zájemce k úrovni Ultra, kde dostáváte naprosto vše, tedy komfort i dynamiku. A to navíc levněji než u Škody.

Z těchto důvodů ruské zastoupení předpokládá, že do konce roku pronikne mezi pět nejúspěšnějších značek na ruském trhu. V současné době Omodě patří sedmá příčka. Když si uvědomíme, že za rohem je provedení S5 GT, které s ještě agresivnějším vzhledem páruje 197 koní, pak šance na úspěch jsou nemalé. Nucený odchod Škody tedy v Rusku skutečně už možná ani nikoho nemrzí, na rozdíl od Čechů.

Omoda S5 rozhodně nevypadá špatně, k mání je navíc za dobrou cenu. Nedivili bychom se tedy, kdyby si Rusové zakrátko na nějakou Škodu Octavia už ani nevzpomněli. Foto: Chery/Omoda

Zdroj: Auto Mail.ru

Petr Prokopec

