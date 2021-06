Rusové po levném SUV pro 9 nabídnou i levný obytný vůz, za statisíce obslouží vše před 2 hodinami | Petr Miler

O ruských autech si lze myslet kde co, jedno jejich tvůrcům ale upřít nelze - kreativitu pramenící ve schopnost nabídnout spoustu muziky za malé peníze. Případ tohoto vozu nebude výjimkou.

Nouze naučila Dalibora housti, říká jedno hezké české přísloví. To neznamená, že by se dotyčný v těžkých chvílích naučil péct housky, jak si někteří myslí, nýbrž hrát na housle, ale i kdyby šlo o to první, výsledek je stejný. Nedostatek nutí člověka hledat řešení zdánlivě neřešitelného a nacházet efektivnější způsoby dělání toho či onoho.

Jsme přesvědčeni, že toto stojí za úspěchy některých „východních” automobilových značek, jako je Škoda nebo Dacia. Ty se v prvé řadě musely opírat o popularitu domácího publika či zákazníků ze zemí bývalého východního bloku, kteří měli hlouběji do kapsy. A pokud jim chtěly něco prodat, musely nabídnout vysokou hodnotu za peníze. „Na západě” to nutné nebylo, ovšem i velká část tamní klientely se rekrutuje z řad obyčejných lidí, kteří nemají důvod platit víc, než je nutné. A tak postupně zjistili, že produkty těchto výrobců jsou sympatické i jim.

Problémem ovšem je, že tímto způsobem se typický zákazníkem podobných značek stal někdo jiný a ony se jim pochopitelně začaly postupně přizpůsobovat. Neztratily úplně své kouzlo, Dacia nabízející za půl milionu prťavé auto s dynamikou vozů 70. let minulého století a Škoda prodávající absurdně drahý, i když předotovaný vůz s velmi omezenou využitelností ale těžko osloví publikum hledající dobrou hodnotu za peníze. Dále na východě ovšem automobilkám pořád nic jiného nezbývá.

Rusko se tváří jako silný medvěd, ve skutečnosti je to ale spíše rozvojová země, ve které si naprostá většina lidí může nechat jen zdát o životní úrovni průměrného Čecha. Právě tamní výrobci tak musí pořád vymýšlet, jak nabízet co nejvíce za co nejméně a takový UAZ je v tom docela úspěšný. Nedávno dostal do výroby levné SUV pro velké rodiny, které na základech dodávky pojme až devět lidí a nyní chystá na stejných základech podobně levný karavan.

Detaily jsou zatím omezené, UAZ zveřejnil jen fotku, podle všeho render chystaného karavanu postaveného na bázi dodávky Profi. K němu říká: „Laminátová karoserie, koupelna se sprchou, variabilní pohovka, kuchyň, výsuvná postel. Chtěli byste karavan založený na UAZ Profi? Taková možnost se objeví v brzké budoucnosti,” uvádí UAZ s tím, že auto obslouží všechny myslitelné potřeby, které lze při cestování karavanem mít.

Je tedy jasné, že takový vůz je v pokročilé fázi vývoje a byť k samotné „kempingové” části si zatím nemůžeme říci více, ke zbytku vozu ano. Technika modelu Profi by totiž měla být zachována beze změny, což znamená použití 2,5litrového benzinového motoru motoru ZMZ-Pro s výkonem 150 koní a točivým momentem 235 Nm a pohonu zadních nebo všech kol. Připlatit půjde i za uzávěrku zadního diferenciálu, což z vozu udělá karavan nejen levný, ale i dobře průchodný terénem. Světlá výška by měla být okolo 210 mm a jen sjezdový úhel daný laminátovou nástavbou může být v terénu nepříjemný.

Na přesné ceny je brzy, pokud se ale SUV-verze tohoto stroje vejde s cenou v přepočtu do 400 tisíc Kč, karavan se nadále vejde do statisíců. Méně než 600 tisíc korun? Tolik by skutečně mohl stát v základu, což by při jeho možnostech znamenalo spoustu muziky za peníze, která by zdaleka nemusela oslovit jen Rusy.

Chystaný karavan UAZ se poprvé ukázal světu zvenčí, uvnitř čekejme provedení odpovídající vyšším verzím dodávky Profi, na jejíchž základech stojí. Foto: UAZ

Zdroj: UAZ

