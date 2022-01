Rusové dostali do vzduchu největší a nejrychlejší bombardér světa v novém, připomíná časy studené války před 4 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: United Aircraft Corporation

Extrémně rychlé monstrum už není jen dozvukem minulosti, ale i ryzí současností a pro Rusy zjevně i budoucnosti jejich leteckých sil. První nově vyrobený kus se včera poprvé úspěšně vznesl do vzduchu a působí pořád stejně hrozivě.

V letošním roce oslaví sté výročí své existence ruská letecká společnost Tupolev, dnes součást United Aircraft Corporation, která pro změnu padá pod gigantický koncern Rostec. Na dort a šampaňské by mělo dojít až v říjnu, s prvními dárky se však firma vytasila již nyní. Včera se poprvé podařilo dostat do vzduchu první nově vyrobený Tu-160M, který je největším a nejtěžším bojovým letounem na světě. Zároveň jde o vůbec nejrychlejší bombardér, který je ve službě, a také o největší a nejtěžší letadlo s měnitelnou geometrií křídel, jaké kdy zamířilo na oblohu.

Tupolev Tu-160 původně vstoupil do služby v roce 1987 a byl vůbec posledním sovětským strategickým bombardérem. Do jeho dvou pumovnic se vešlo 40 tun nákladu, mohl nést konvenční i jaderné zbraně. Byl odpovědí na na americký Lancer B-1 a stejně jako on dostal variabilní geometrii křídel. Je však větší a ve srovnání s verzí B-1B i výrazně rychlejší ve velkých výškách. Dosahuje zde rychlosti až Mach 2,05. Původní verze B-1 sice létala Mach 2,2, po úpravě však její maximum kleslo na Mach 1,25.

Rusové již na počátku milénia odstartovali modernizaci stroje, která se nejprve zaměřila na schopnost nést nové zbraňové systémy. Po roce 2008 přišla na řadu komunikační a navigační technika, zatímco o osm let později se letoun dočkal nových motorů. V té chvíli již nesl označení Tu-160M, jakkoliv šlo stále o původní stroje z konce osmdesátek. Výroba byla totiž v roce 2015 z ekonomických důvodů zastavena. O dva roky pak byl odhalen zcela nově postavený exemplář, ten však využíval původní drak.

Rusové nicméně již měli v plánu obnovení produkce, která by vycházela nejen z veškerých provedených modernizací, ale zároveň by dostala upravený drak. První prototyp se do vzduchu vznesl v lednu 2018, a to mimo jiné i před zraky Vladimíra Putina. Ten byl novinkou evidentně nadšen, neboť ihned podepsal objednávku na 50 kusů. S jejich dodávkami se mělo začít v roce 2019, Tupolev se nicméně nejen kvůli financím dostal do skluzu.

Právě proto byl včerejší den tolik významný, první let zvládl vůbec první sériový exemplář Tu-160M. Ve vzduchu zůstal třicet minut, než se vrátil do továrny v Kazani. I samotný podnik byl přitom modernizován a letectvu má dodat první dva kousky ještě letos. Ministr průmyslu a obchodu Denis Manturov pak dodal, že vylepšený model má zvládnout i zcela nové typy bomb. S ohledem na stávající situaci tak jen můžeme doufat, že s nimi Rusové nezamíří na Ukrajinu.

Tupolev Tu-160M stejně jako originál disponuje variabilní geometrií křídel. Ta jsou při startu roztažena kvůli vyššímu vztlaku, ve vzduchu však dochází na jejich přitažení k trupu kvůli co nejnižšímu odporu a navýšení rychlosti. Ta odpovídá dvojnásobku rychlosti zvuku. Foto: United Aircraft Corporation

Zdroj: United Aircraft Corporation

Petr Prokopec

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.