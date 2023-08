Rusové poprvé ukázali hotového konkurenta Škody Octavia, nový Moskvič dostal až 174 koní před 7 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: Moskvič

174koňový Moskvič? O tom se ještě před pár dekádami nikomu ani nezdálo. Teď je tady s prostým označením 6, jak už ale vyplynulo z dřívějších informací, úplně nové auto to není. A hotové je jen zvenčí, interiér zatím zůstává zahalen.

Návrat Moskviče na scénu neprobíhá podle plánů, kterými se Rusové koncem minulého roku oháněli. Podle nich měla znovuzrozená značka letos prodat 50 tisíc aut, přičemž u jedné pětiny se počítalo s elektrickým pohonem. Rok sice ještě neskončil, dosavadní realita ale nenasvědčuje, že by Moskvič k tomuto cíli mířili. Podle aktuálních informací bylo do konce července v Rusku prodáno jen 6 051 aut, vyrobeno jich nicméně bylo téměř dvakrát víc. I kdyby tedy značka prodala všechno, co má, stejně bude naplnění svých ambicí hodně vzdálena.

Jistě i proto nechce spoléhat na jediný model, SUV jménem 3, a do prodeje tlačí druhý typ. Na výstavě Station Manege, která o víkendu odstartovala v Petrohradu, tedy Rusové poprvé představili hotový Moskvič 6 - liftback ve stylu Škody Octavia, který má právě zákazníky českého bestselleru oslovit. Hotový byl ale pouze zvenčí a po technické stránce, interiér nebyl přes zatmavená okna viditelný a přítomný personál údajně odmítal veškeré žádosti o otevření dveří. Podle informací automobilky interiér ještě čekají drobná doladění.

Skrývat ale moc není co, pětidveřový vůz dlouhý 4 780 milimetrů je už dobře znám jako JAC A5 Plus, JAC J7 Plus, Sehol A5 Plus či KMC J7. Na jeho představení došlo již před dvěma lety, kdy se za zákazníky vydala verze osazená přeplňovaným 1,5litrovým benzinovým čtyřválcem. Ten je s předními koly propojen skrze šestistupňový manuál či CVT, jež mohou přenášet 150 či 184 koní. Loni nicméně Číňané přišli také s elektrickým provedením, které páruje baterie o kapacitě 64 kWh s elektromotorem naladěným na 193 koní. Ty však stačí na maximálku jen 142 km/h.

Rusové zatím počítají pouze se spalovacím pohonem, a to i kvůli fiasku již zmiňovaného Moskviče 3. Jeho elektrická varianta totiž opravdu neláká, neboť je příliš drahá, nenabízí patřičný dojezd a zákazníci ji moc nemají kde dobíjet. Spalovací pohon nicméně prošel lehčími úpravami, aby byl schopen spalovat i benzin s méně oktanovým číslem, který je v zemi běžný (a pochopitelně také levný). To ovšem mělo dopad na potenciál motoru - výkon u základní verze klesl na 136 koní a u té výše postavené na 174 koní. I tak je to na Moskvič hodně, jde o nejsilnější sériové auto, které kdy dostalo logo značky.

V souladu se zmíněným se ruská klientela dočká také trochu jiného výběru převodovek - slabší verzi motoru bude doprovázet CVT, zatímco u silnější lze počítat s klasickým šestistupňovým automatem. Uvnitř se pak již standardně má objevit klimatizace, vyhřívaný volant, multimédia s 10,4palcovým displejem a zpětnou kamerou či elektricky ovládané sedadlo řidiče. Výroba odstartuje na přelomu září a října, kdy bychom měli očekávat také ceny a detailnější informace.

Hotový Moskvič 6 se ukázal na výstavě Station Manege, ovšem jen zvenčí. Foto: Moskvič



Protože je však ruská novinka přepracovaným čínským liftbackem JAC A5 Plus, dá se očekávat, že interiér Moskviče 6 bude velmi podobný. Foto: JAC

Zdroje: Moksvič, RIA Novosti

Petr Prokopec

