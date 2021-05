Rusové ukázali nový speciál pro boj s ohněm, se 700 koňmi umí věci, jako žádný jiný před 2 hodinami | Petr Prokopec

/ Foto: BAZ

Pokud máte pocit, že na podobných autech dávno není co vymýšlet, mýlíte se. Novinka zvaná SPSA od Brjanských automobilových závodů posouvá jejich možnosti zase o kus dál.

Svět se pozvolna vrací k normálnímu způsobu života, jakkoliv je třeba zdůraznit, že koronavirus stále ještě nebyl poražen. Nebezpečím zůstávají především jeho mutace, které mohou zvláště na podzim udeřit s ještě větší silou, než tomu bylo loni. Strašit vás tím ale nyní rozhodně nechceme, raději zůstaneme u optimismu, s nímž je spojen hlavně turistický sektor. Po mnohaměsíčních lockdownech totiž lidé chtějí cestovat více než kdy dříve a letiště znovu začínají ožívat.

S ohledem na tento posun přichází jako na zavolanou nový speciál ruských Brjanských automobilových závodů (BAZ). Za názvem SPSA se totiž skrývá požární a záchranné vozidlo určené pro letiště. Vůz byl postaven na podvozku BAZ-8080 se třemi nápravami a pohonem všech šesti kol, u kterého je důraz kladen na co nejrychlejší příjezd na místo neštěstí. Vyjma toho se ovšem stará také o zprůchodnění cest, stejně jako o odvoz ohroženého personálu.

SPSA se z těchto důvodů chlubí velmi výkonným turbodieselem, jenž se nachází za kabinou pro čtyři a který byl naladěn na 700 koní. Sprint z klidu na 80 km/h mu tak zabere jen 35 sekund, což zní s ohledem na výkon jako vtip, vzhledem k velikosti a hmotnosti vozu je to ale vysoká dynamika. Zajímavé je v tomto kontextu i to, že většina komponentů byla kvůli snížení těžiště usazena co nejblíže zemi. Nový hasičský speciál tak zvládá využít maximálky až 115 km/h i jindy než v přímém směru

Pozornost kromě pohonné jednotky poutá i pumpa požárního systému, která je schopna vytlačit až 70 litrů za sekundu. Nádrž na vodu pobere 11 000 litrů, zatímco do další se vejde 1 500 litrů hasicí pěny. A aby toho nebylo málo, nechybí na palubě ani 180 kg prášku. Centrální hasicí modul pak má „dostřel“ až 70 metrů, přičemž ovládat jej lze dokonce dálkově. Stejně jako ten na předním nárazníku, s nímž je ale spojen jen 50metrový radius.

Novinka nepočítá pouze s rychlým příjezdem na místo určení. Hasit umí i za jízdy, přičemž u pěny během jediného přejezdu položí až 8 metrů široký pruh. Podvozek navíc počítá s nezávislým zavěšením a širšími pneumatikami, aby SPSA zvládal jak jízdu po ranveji, tak i mimo ně. Není tak překvapivé, že ruský speciál plně vyhovuje mezinárodním certifikátům a chránit tak může i naše letiště. Byť o to po kauze Vrbětice nejspíše nikdo nepožádá.

Ruský hasičský speciál SPSA byl postaven na bázi podvozku BAZ-8080. Zaujmout dokáže jak svou rychlostí, tak i schopností hasit přímo za jízdy, a to vodou i pěnou. Případně pak práškem. Foto: BAZ

Zdroj: BAZ

Petr Prokopec