Petr ProkopecMůže působit jako přízrak z minulosti, ale je to nově vyvinutý stroj, který dokáže jezdit velmi rychle po souši i po vodě. Nejzajímavější ale nakonec je, jak se ovládá, tímto směrem si svého času netroufli jít ani Sověti.
Rusové postavili nezastavitelný obojživelník jako z dob SSSR, dali mu i tehdy nevídané ovládání
23.11.2025 | Petr Prokopec
Může působit jako přízrak z minulosti, ale je to nově vyvinutý stroj, který dokáže jezdit velmi rychle po souši i po vodě. Nejzajímavější ale nakonec je, jak se ovládá, tímto směrem si svého času netroufli jít ani Sověti.
Možná si ještě vzpomenete na Ultratank s logem Bentley, o němž se koncem minulé dekády alespoň chvíli bavil celý automobilový svět. Nestála za ním britská automobilka, nýbrž člověk zvaný Kosťa se svým bratrem, kteří stojí za kanálem AcademeG na Youtube. Ti se obrátili na ruskou společnost Jagger Garage, která se živí tím, že autům jako Lada Niva dodává buď obrovské off-roadové pneumatiky a portálové nápravy, nebo rovnou pásový pohon. A přesně tím bylo osazeno i ono Bentley, jmenovitě ojetý Continental GT.
Kosťa později uvedl, že se mu povedlo sehnat vůbec nejlevnější britské kupé, jaké bylo k mání. Pochopitelně nebylo ve špičkovém stavu, spíš mělo blíž k vraku. Rám byl totiž ohnutý, převodovka rozsypaná a motoru kromě turbodmychadel chybělo hezkých pár dalších komponentů. Proto nakonec pod přední kapotu zamířil 4,3litrový osmiválec od Toyoty, který byl nejen funkční, ale také levnější a hlavně robustnější. Zakomponován byl ovšem do zcela nového rámu s pásy.
S tímto ústrojím Ultratank dosahoval rychlosti 130 km/h, pročež se stal vůbec nejrychlejším pásákem v historii. Kosťu a Jagger Garage to přitom jen utvrdilo v další spolupráci, která ovšem v mnoha případech už tak plodná nebyla. Třeba starší Renault Twingo posazený též na nový rám s pásovým pohonem byl spíše zklamáním, neboť ve sněhu se z prohrnuté cesty dostal jen pár metrů, než mu došel dech. Mnohá SUV na portálových nápravách pak nevyjela ani menší kopce.
Firma Jagger Garage ovšem nezůstala jen u těchto úprav a čas od času přišla i s vlastními stroji využívajícími pásový pohon. Designově připomínaly sněžnou rolbu, čímž evokovaly speciály z časů SSSR, ovšem oproti ní s nimi bylo možné přebrodit i menší potoky a řeky. Průjezdné se pak staly i jinak nehostinné močály. To ostatně ve svých recenzích neváhal otestovat právě Kosťa, který před rokem začal s firmou pracovat na jejím novém projektu zvaném P-41.
Tento pásák se nedávno dočkal prezentace v Petrohradu, kde společnost Jagger Garage ohlásila i některé z technických parametrů. Zatím blíže nespecifikované pohonné ústrojí doplněné automatickou převodovkou totiž na souši zvládne vyvinout rychlost 90 km/h. Na jednu nádrž pak ujede až 500 km, a pokud s ním zamíříte do vody, můžete dosáhnout i šestikilometrového tempa. Předtím je však třeba P-41 připravit instalací blatníků, které sloužících jako plováky. Je to zkrátka další prakticky nezastavitelný obojživelník jako ze sovětských dob.
Rusové už dopředu ohlašovali, že nový projekt je pro ně tak trochu revolucí i riskem, neupřesnili však, oč přesně jde. To se ukázalo právě až v Petrohradu, kde se ukázalo, že vůz je ovládá skrze tradiční volant. Firma tak přistoupila k nevídanému kroku, neboť klasické ovládání zatím žádný vůz tohoto ražení nedostal. K tomu ji prý přiměly mimo jiné potíže se zmiňovaným Twingem, krom toho ale P-41 disponuje obvyklou konstrukcí tohoto typu strojů, jeho korba a kabina tak stojí na trubkovém rámu.
Projekt P-41 od Jagger Garage připomíná nezastavitelné obojživelníky z dob SSSR. Zatím odhalil jen část svých tajemství, klasické ovládání je ale jasně patrné i přes čelní sklo. Foto: Jagger Garage, tiskové materiály
Zdroj: Jagger Garage
